Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1118
А гадать не нужно. Нужно думать и понимать что, и для чего делается. Когда нужно что-то писать, а когда не обязательно.
Оно то думается, и в принт должна выводится строка, по этому любые числовые значения нужно приводить к строке.
Но данный пример показал, что компилятор тупит. И как тут не гадать, когда компилятор пропустит, а когда нет.
Ещё раз - кодом здесь - что не понятно?
ЗЫ. Если про это:
... то я не проверял - просто перепечатал в сообщение.
Сделайте функциональным приведение к строке:
Друзья!
Мучаюсь над проблемой подключения DLL к MQL. Описываю свою проблему:
1. Для начала пытался написать библиотеку .dll на языке C#. Столкнулся с тем, что MQL4 "не кушает" такие библиотеки в виду того, что все методы внутри dll закрыты, если писать на C#. Начал активно искать решение проблемы. Нашел несколько вариантов в сети, на подобии подключения библиотеки "DLL Export", скачанной с NuGet. Попробовал разными способами, не выходит. Да и на самом деле не хотелось бы иметь "хрупкое" решение данного вопроса по принципу "сегодня работает, а завтра - нет". Пробовал так, и на самом деле много как иначе:
2. Понял, что скорее всего придется писать стабильно-работающую библиотеку на C++. Подключил ее с 1го раза, тестовые запросы прошли без проблем. А вот когда я начал пытаться вернуть методом (из DLL) текстовое сообщение (в MQL), столкнулся с новой проблемой - ответ в MQL получаю в виде "?????‡?-" . Пытался декодить сообщение, но не получилось! Пытался вернуть значение через параметр функции - тоже символы "??". Перелопатил много чего, и до сих пор не нашел решения. Вот на таком варианте я остановился, но он как раз возвращает вопросительные знаки:
Получаю ответ в виде:
Декодинг не помогает...
Что нужно по сути:
1) есть ли реальное решение этой задачи через C#? Нужно стабильное красивое решение! Полумеры, даже если они сейчас подойдут, но могут отвалиться с новым билдом - это не вариант.
2) Если решения на C# нет, то идем через C++... Как нормально пересылать сообщения в обе стороны без потери качества? (MQL - DLL - MQL). Нужен вариант одинаково работающий как на MT4 так и на MT5.
Ещё раз - кодом здесь - что не понятно?
Не понятно почему от H1 и выше возвращаются константы которые не соответствуют периоду, как до H1
То же самое возвращает переменная _Period.
Артём не психуй ))
Почему до M30 выводятся именно значения ТФ
1
5
30
А на H1 начинается 16385
Ну это же не логично, сперва возращать соответствие минутам, а потом чёрти что.
И это не соответствует описанию из справки для _Period, как возвращаемое значение таймфрейма.
Значение таймфрейма. Не количество минут. Не количество секунд, Не количество гусей у бабы Нюры, а значение таймфрейма.
О чем и речь, что константы должны быть равны значениям таймфрейма!
И нести логический и математический смысл соответствия.
Потому что эти значения используются в расчётах.
M1 = 1
M5 = 5
M30 = 30
H1 = 60
H4 = 240
D1 = 1440
Иначе теряется смысл возвращаемых значений от балды.
По этому на мой взгляд, это баг.
https://www.mql5.com/ru/articles/18
https://www.mql5.com/ru/articles/5798
Я удивляюсь как у тебя хватает терпежу всё это повторять на протяжении такого времени, да ещё и под утро... Хотя у тебя уже утро после очередной бессонной ночи.)))
Хоть на сутки отправил-бы его в карантин для внимательного прочтения документации. Жесть... Уже который по счёту такой асс в разновидностях С языков такую ахинею несёт. И который уже раз всё это объясняется...
Только представьте, что это выясняли в Сервисдеск. Там наверное таких уравновешенных нет, потому и закрыли.