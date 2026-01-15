Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 208
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочу проверять условие на разных инструментах.
Чтобы во внешних можно было записать так
Хочу проверять условие на разных инструментах.
Чтобы во внешних можно было записать так
Вместо переменной используй массив
и в цикле проверяешь
Чтобы внести всё это через input надо строку
"EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF"
в ините разделить и затолкать в массив. Для этого есть строковые функции. И в CodeBase можно найти примеры таких манипуляций.
Массив лучше задать так
Массив лучше задать так
Здравствуйте. У меня проблема с индикаторами, она обычно бывает на м1 и м5. Выглядит это как скачек на всех индикаторах окна подвальных и основного онновременно , видно на скриншотах. Код одного из индикаторов.
Вместо переменной используй массив
и в цикле проверяешь
Чтобы внести всё это через input надо строку
в ините разделить и затолкать в массив. Для этого есть строковые функции. И в CodeBase можно найти примеры таких манипуляций.
Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?
Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?
А зачем вам цикл на 100 итераций? Зачем вам массив размером 100?
Почему не сделаете его динамическим, и увеличивать его размер и заполнять массив по мере нахождения нового символа в инициализирующей строке?
А далее уже цикл в количестве итераций по размеру заполненного массива.
Вы проверяли что у вас в массиве содержится?
Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?
Сделайте так
Доб. И в ините, увеличивайте массив по мере добавления в него значения
Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?
Так попробуйте:
Насчёт "...но если одновременно на нескольких парах выполнено условие, алерт только по одной паре..." скажу так:
Вы проверяете время на символе, но записываете его в одну-единственную переменную для всех имеющихся у вас символов. Естественно, и будет алерт только по самому первому символу на данном текущем баре. Вам нужен массив структур, содержащем два поля для каждого символа - поле имени и поле времени, и уже в него записывать времена алертов для каждого символа.
Например, так:
Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?
Проблема в этой строке
Поскольку на одном баре проверяется несколько валют, то кроме времени надо ещё сверять и валюту, чтобы исключить повтор алерта на одном баре и одном символе, но разрешить алерт на этом-же баре с другим символом. На первый взгляд напрашивается ещё один массив с флагами просмотрен символ или нет.
В общем или в эту строку добавить проверку добавить символа, или вообще цикл повторять только при условии открытия нового бара. Но есть опасение, что при появлении нового бара на символе с этим индикатором, на другом символе новый бар ещё не нарисовался.
Отсюда вывод: надо напрягать мышцы головы, чтобы определять появление нового бара на каждом символе отдельно, но в то-же время не растягивать количество строк до бесконечности. Готового решения у меня нет. Да и не люблю я подсказывать написанием кода...