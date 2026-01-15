Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 208

Здравствуйте, прошу помощи. 
Сейчас проверяю условие только на одном инструменте.
string SYMBOL_N = "EURUSD";

if(iOpen(SYMBOL_N, PERIOD_CURRENT, 1)< iClose(SYMBOL_N, PERIOD_CURRENT, 1)&&iOpen(SYMBOL_N, PERIOD_CURRENT, 2)> iClose(SYMBOL_N, PERIOD_CURRENT, 2));
{Alert("UP" SYMBOL_N); }

Хочу проверять условие на разных инструментах.

Чтобы во внешних можно было записать так

input string SYMBOL_N = "EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF";


 
Sile Si:
Здравствуйте, прошу помощи. 
Сейчас проверяю условие только на одном инструменте.

Хочу проверять условие на разных инструментах.

Чтобы во внешних можно было записать так



Вместо переменной используй массив

string SYMBOL_N[4] = "EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF";

и в цикле проверяешь

for(int i = 0; i < 4; i++)
 {
  if(iOpen(SYMBOL_N[i], PERIOD_CURRENT, 1)< iClose(SYMBOL_N[i], PERIOD_CURRENT, 1)&&iOpen(SYMBOL_N[i], PERIOD_CURRENT, 2)> iClose(SYMBOL_N[i], PERIOD_CURRENT, 2));
   Alert("UP" SYMBOL_N[i]);
 }

Чтобы внести всё это через input надо строку

"EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF"

в ините разделить и затолкать в массив. Для этого есть строковые функции. И в CodeBase можно найти примеры таких манипуляций.

 
Alexey Viktorov:    Вместо переменной используй массив
string SYMBOL_N[4] = "EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF";

Массив лучше задать так

   string SYMBOL_N[4] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDJPY", "USDCHF"};
 
STARIJ:

Массив лучше задать так

Совершенно верно. Но о невнимательности сообщает нам компилятор достаточно чётко.
 

Здравствуйте. У меня проблема с индикаторами, она обычно бывает на м1 и м5. Выглядит это как скачек на всех индикаторах окна подвальных и основного онновременно , видно на скриншотах. Код одного из индикаторов.

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1 Blue 
#property indicator_color2 Green
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Red 
#property indicator_color5 LightSeaGreen
#property indicator_color6 Red
#property indicator_color7 LightSeaGreen
#property indicator_color7 LightSeaGreen

extern bool sig_Vred=false;
extern bool sig_Vsea=false;
extern bool sig_Vgreen=false;
extern bool sig_Ngreen=false;
extern bool sig_Nsea=false;
extern bool sig_Nred=false;
extern int    BandsPeriod=70;
extern int    BandsShift=0;
extern int    PeriodsATR= 70;
static int sig, my;
static double plus;
//static string gn2, gnm, gns;

double MovingBuffer[];
double UpperBuffer[];
double UpperBmax[];
double UpperBuffer2[];
double LowerBuffer[];
double LowerBmax[];
double LowerBuffer2[];

int init()
  {
   SetIndexBuffer(0,MovingBuffer);    SetIndexStyle(0,DRAW_NONE); 
   SetIndexBuffer(1,UpperBuffer);     SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(2,LowerBuffer);     SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(3,UpperBmax);       SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(4,UpperBuffer2);    SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);//,STYLE_SOLID,2);
   SetIndexBuffer(5,LowerBmax);       SetIndexStyle(5,DRAW_LINE);  
   SetIndexBuffer(6,LowerBuffer2);    SetIndexStyle(6,DRAW_LINE);//,STYLE_SOLID,2);
   SetIndexDrawBegin(0,BandsPeriod+BandsShift);
   SetIndexDrawBegin(1,BandsPeriod+BandsShift);
   SetIndexDrawBegin(2,BandsPeriod+BandsShift);
   SetIndexDrawBegin(3,BandsPeriod+BandsShift);
   SetIndexDrawBegin(4,BandsPeriod+BandsShift);
   SetIndexDrawBegin(5,BandsPeriod+BandsShift);
   SetIndexDrawBegin(6,BandsPeriod+BandsShift);
   
   if(Digits==5){if(Close[0]>1)plus=0.0001; else plus=0.00007;}
   if(Digits==3){if(Close[0]>100)plus=0.01; else plus=0.007;}    
   if(Period()<10)plus=0;  if(Period()>60)plus=plus*2;
   if(Period()>1) my=0; else  my=3;

   return(0);
  }

int start()
  {
   static datetime time0;
   static double hig, loww;
   if(time0!=Time[0]){ time0=Time[0]; hig=0; loww=1000;}
   if((High[0]>hig)||(Low[0]<loww))  {hig=High[0]+plus; loww=Low[0]-plus;
   
   int    i,k,counted_bars=IndicatorCounted();
   double deviation;
   double sum,oldval;
   
   if(Bars<=BandsPeriod) return(0);

   if(counted_bars<1)
      for(i=1;i<=BandsPeriod;i++)
        {
         MovingBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
         UpperBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
         UpperBmax[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
         UpperBuffer2[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
         LowerBuffer[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
         LowerBmax[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
         LowerBuffer2[Bars-i]=EMPTY_VALUE;
        }

   int limit=Bars-counted_bars;
   if(counted_bars>0) limit++;
   for(i=0; i<limit; i++)
      MovingBuffer[i]=iMA(NULL,0,BandsPeriod,BandsShift,my,PRICE_CLOSE,i);

   i=Bars-BandsPeriod+1;
   if(counted_bars>BandsPeriod-1) i=Bars-counted_bars-1; if(Period()==1)i++;
   while(i>=0)
     {
      sum=0.0;
      k=i+BandsPeriod-1;
      oldval=MovingBuffer[i];
      
      deviation=iATR(NULL,0,PeriodsATR,i);
      UpperBmax[i]=oldval+deviation*6.618;
      UpperBuffer2[i]=oldval+deviation*4.236;
      UpperBuffer[i]=oldval+deviation*1.618;
      LowerBuffer[i]=oldval-deviation*1.618;
      LowerBuffer2[i]=oldval-deviation*4.236;
      LowerBmax[i]=oldval-deviation*6.618; 
      i--; 
     }
          
     if(sig_Vred==true && sig==0 && Close[0]>UpperBmax[0]){sig=1; Alert(Symbol()+" Vred "+Period());}// if((Hour()>7)&&(Hour()<23)) PlaySound("sigvhod");}
     if(sig_Nred==true && sig==0 && Close[0]<LowerBmax[0]){sig=1; Alert(Symbol()+" Nred "+Period());}// if((Hour()>7)&&(Hour()<23)) PlaySound("sigvhod");}  
     if(sig_Vsea==true && sig==0 && Close[0]>UpperBuffer2[0]){sig=1; Alert(Symbol()+" Vsea "+Period());}// if((Hour()>7)&&(Hour()<23)) PlaySound("sigvhod");}
     if(sig_Nsea==true && sig==0 && Close[0]<LowerBuffer2[0]){sig=1; Alert(Symbol()+" Nsea "+Period());}// if((Hour()>7)&&(Hour()<23)) PlaySound("sigvhod");}
     if(sig_Vgreen==true && sig==0 && Close[0]>UpperBuffer[0]){sig=1; Alert(Symbol()+" Vgreen "+Period());}// if((Hour()>7)&&(Hour()<23)) PlaySound("sigvhod");}
     if(sig_Ngreen==true && sig==0 && Close[0]<LowerBuffer[0]){sig=1; Alert(Symbol()+" Ngreen "+Period());}// if((Hour()>7)&&(Hour()<23)) PlaySound("sigvhod");}
      
     }
   return(0);
  }
 
Alexey Viktorov:

Вместо переменной используй массив

и в цикле проверяешь

Чтобы внести всё это через input надо строку

в ините разделить и затолкать в массив. Для этого есть строковые функции. И в CodeBase можно найти примеры таких манипуляций.


Спасибо, вроде бы работает, но если одновременно на нескольких парах выполнено условие, алерт только по одной паре.

Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?


#property strict
#property indicator_chart_window

extern string Symbols = "EURUSD, GBPUSD, USDJPY"; //

string symbols_arr[100];
datetime time_b;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
        IndicatorShortName("UP DN");
        SetSymbols(Symbols);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
  void SetSymbols(string text) {

  int i = 0, j;

  for(i=0; i<100; i++)
   symbols_arr[i]="";

   i=0;
   string fValue;
   string Str = text;

   while (StringLen(Str)>0) 
   {
      j = StringFind(Str, ",");
      if(j>=0) 
      {
         fValue = StringSubstr(Str, 0, j);
         Str    = StringSubstr(Str, j+1);
      } else {
         fValue = Str;
         Str    = "";
      }
      fValue=StringTrimLeft(fValue);
      fValue=StringTrimRight(fValue);
      symbols_arr[i]=fValue;
      i++;
   }
   
   //colCount = i;
}
// ----------------- 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---


for(int i = 0; i < 100; i++)
 {
  if(iOpen(symbols_arr[i], PERIOD_CURRENT, 1)< iClose(symbols_arr[i], PERIOD_CURRENT, 1)&&iOpen(symbols_arr[i], PERIOD_CURRENT, 2)> iClose(symbols_arr[i], PERIOD_CURRENT, 2))
  {
   if(time_b!=iTime(symbols_arr[i], PERIOD_CURRENT, 0))
   {
   Alert("UP - " ,symbols_arr[i]);
   time_b=iTime(symbols_arr[i], PERIOD_CURRENT, 0);
   }
  }
 }
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+----


 
Sile Si:

Спасибо, вроде бы работает, но если одновременно на нескольких парах выполнено условие, алерт только по одной паре.

Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?



А зачем вам цикл на 100 итераций? Зачем вам массив размером 100?

Почему не сделаете его динамическим, и увеличивать его размер и заполнять массив по мере нахождения нового символа в инициализирующей строке?

А далее уже цикл в количестве итераций по размеру заполненного массива.

Вы проверяли что у вас в массиве содержится?

 
Sile Si:

Спасибо, вроде бы работает, но если одновременно на нескольких парах выполнено условие, алерт только по одной паре.

Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?




Сделайте так

int Size_symbols=ArraySize(symbols_arr)
 
for(int i = 0; i < Size_symbols; i++)
  { 
   //  бла..бла..бла
  }


Доб.   И в ините, увеличивайте массив по мере добавления в него значения 

 
Sile Si:

Спасибо, вроде бы работает, но если одновременно на нескольких парах выполнено условие, алерт только по одной паре.

Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?

Так попробуйте:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq4 |
//|              Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//|                       https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window

input string Symbols = "EURUSD, GBPUSD, USDJPY"; // Список символов, разделитель - запятая

string symbols_array[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   IndicatorShortName("UP DN");
   ushort sz=SetSymbols(Symbols,symbols_array);
   if(sz==0) {
      Print("Список символов пуст!");
      return(INIT_FAILED);
      }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   static datetime time_b=0,time_s=0;
   for(int i=0; i<ArraySize(symbols_array); i++) {
      if(Condition(symbols_array[i],1)==ORDER_TYPE_BUY) {
         if(time_b!=iTime(symbols_array[i],PERIOD_CURRENT,0)) {
            Alert("UP - " ,symbols_array[i]);
            time_b=iTime(symbols_array[i],PERIOD_CURRENT,0);
            }
         }
      if(Condition(symbols_array[i],1)==ORDER_TYPE_SELL) {
         if(time_s!=iTime(symbols_array[i],PERIOD_CURRENT,0)) {
            Alert("Down - " ,symbols_array[i]);
            time_s=iTime(symbols_array[i],PERIOD_CURRENT,0);
            }
         }
      }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int Condition(string symbol_name,int shift) {
   MqlRates array[];
   if(CopyRates(symbol_name,PERIOD_CURRENT,shift,2,array)==2){
      if(array[0].open<array[0].close && array[1].open>array[1].close) return(ORDER_TYPE_BUY);
      if(array[0].open>array[0].close && array[1].open<array[1].close) return(ORDER_TYPE_SELL);
      }
   return(WRONG_VALUE);
}
//+------------------------------------------------------------------+
ushort SetSymbols(string symbols_list,string &array[]){
   symbols_list+=","; // Добавим признак конца строки
   short beg=WRONG_VALUE, end=1, len=(short)StringLen(symbols_list);
   string sy="";
   Print(__FUNCTION__," > ",symbols_list); // Посмотрим символы в строке
   while(beg<len) {
      beg++;
      end=(short)StringFind(symbols_list,",",beg);
      if(end==beg || end<0) continue;
      sy=StringSubstr(symbols_list,beg,end-beg);
      if(CheckSymbol(sy,array) || !IsPresentSymbol(sy)) continue;
      ushort sz=(ushort)ArraySize(array);
      ArrayResize(array,sz+1);
      array[sz]=sy;
      //--- Посмотрим корректность найденного символа и записи его в массив
      Print("beg=",IntegerToString(beg,2,'0'),", end=",IntegerToString(end,2,'0'),", sy=|",sy,"|",", in array[",sz,"]=",array[sz]);
      }
   return((ushort)ArraySize(array));
}
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckSymbol(string symbol_name,string &array[]){
   for(short i=0; i<ArraySize(array); i++) if(array[i]==symbol_name) return(true);
   return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsPresentSymbol(string symbol_name){
   for(ushort i=0; i<SymbolsTotal(false); i++){
      if(SymbolName(i,false)==symbol_name) {
         SymbolSelect(symbol_name,true);
         return(true);
         }
      }
   return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Насчёт "...но если одновременно на нескольких парах выполнено условие, алерт только по одной паре..." скажу так:

Вы проверяете время на символе, но записываете его в одну-единственную переменную для всех имеющихся у вас символов. Естественно, и будет алерт только по самому первому символу на данном текущем баре. Вам нужен массив структур, содержащем два поля для каждого символа - поле имени и поле времени, и уже в него записывать времена алертов для каждого символа.

Например, так:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq4 |
//|              Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//|                       https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window

input string Symbols = "EURUSD, GBPUSD, USDJPY"; // Список символов, разделитель - запятая
//---
struct SSymbolsData
  {
   string   name;       // Имя символа
   datetime time_alert; // Время последнего алерта
  };
SSymbolsData symbols_array[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   IndicatorShortName("UP DN");
   ushort sz=SetSymbols(Symbols,symbols_array);
   if(sz==0) {
      Print("Список символов пуст!");
      return(INIT_FAILED);
      }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   for(int i=0; i<ArraySize(symbols_array); i++) {
      if(Condition(symbols_array[i].name,1)==ORDER_TYPE_BUY) {
         datetime tm=iTime(symbols_array[i].name,PERIOD_CURRENT,0);
         if(symbols_array[i].time_alert!=tm) {
            Alert("UP - " ,symbols_array[i].name,", time: ",TimeToString(tm,TIME_DATE|TIME_MINUTES));
            symbols_array[i].time_alert=tm;
            }
         }
      if(Condition(symbols_array[i].name,1)==ORDER_TYPE_SELL) {
         datetime tm=iTime(symbols_array[i].name,PERIOD_CURRENT,0);
         if(symbols_array[i].time_alert!=tm) {
            Alert("Down - " ,symbols_array[i].name,", time: ",TimeToString(tm,TIME_DATE|TIME_MINUTES));
            symbols_array[i].time_alert=tm;
            }
         }
      }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int Condition(string symbol_name,int shift) {
   MqlRates array[];
   if(CopyRates(symbol_name,PERIOD_CURRENT,shift,2,array)==2){
      if(array[0].open<array[0].close && array[1].open>array[1].close) return(ORDER_TYPE_BUY);
      if(array[0].open>array[0].close && array[1].open<array[1].close) return(ORDER_TYPE_SELL);
      }
   return(WRONG_VALUE);
}
//+------------------------------------------------------------------+
ushort SetSymbols(string symbols_list,SSymbolsData &array[]){
   symbols_list+=","; // Добавим признак конца строки
   short beg=WRONG_VALUE, end=1, len=(short)StringLen(symbols_list);
   string sy="";
   Print(__FUNCTION__," > ",symbols_list); // Посмотрим символы в строке
   while(beg<len) {
      beg++;
      end=(short)StringFind(symbols_list,",",beg);
      if(end==beg || end<0) continue;
      sy=StringSubstr(symbols_list,beg,end-beg);
      if(CheckSymbol(sy,array) || !IsPresentSymbol(sy)) continue;
      ushort sz=(ushort)ArraySize(array);
      ArrayResize(array,sz+1);
      array[sz].name=sy;
      array[sz].time_alert=0;
      //--- Посмотрим корректность найденного символа и записи его в массив
      Print("beg=",IntegerToString(beg,2,'0'),", end=",IntegerToString(end,2,'0'),", sy=|",sy,"|",", in array[",sz,"]=",array[sz].name);
      }
   return((ushort)ArraySize(array));
}
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckSymbol(string symbol_name,SSymbolsData &array[]){
   for(short i=0; i<ArraySize(array); i++) if(array[i].name==symbol_name) return(true);
   return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsPresentSymbol(string symbol_name){
   for(ushort i=0; i<SymbolsTotal(false); i++){
      if(SymbolName(i,false)==symbol_name) {
         SymbolSelect(symbol_name,true);
         return(true);
         }
      }
   return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Sile Si:

Спасибо, вроде бы работает, но если одновременно на нескольких парах выполнено условие, алерт только по одной паре.

Иногда пишет просто”UP” без валютной пары. Как исправить?



Проблема в этой строке

if(time_b!=iTime(symbols_arr[i], PERIOD_CURRENT, 0))

Поскольку на одном баре проверяется несколько валют, то кроме времени надо ещё сверять и валюту, чтобы исключить повтор алерта на одном баре и одном символе, но разрешить алерт на этом-же баре с другим символом. На первый взгляд напрашивается ещё один массив с флагами просмотрен символ или нет.

В общем или в эту строку добавить проверку добавить символа, или вообще цикл повторять только при условии открытия нового бара. Но есть опасение, что при появлении нового бара на символе с этим индикатором, на другом символе новый бар ещё не нарисовался.

Отсюда вывод: надо напрягать мышцы головы, чтобы определять появление нового бара на каждом символе отдельно, но в то-же время не растягивать количество строк до бесконечности. Готового решения у меня нет. Да и не люблю я подсказывать написанием кода...

