Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 206
А нормализовать до 2 знаков пробовали?
А что нормализовать? Текущую цену, и потом сравнивать..... с чем?
Не соображу, о чём вы говорите
.
У меня Мак бук. Я даже копировать не могу с метаэдитора
Расшифруйте значения и тип переменных во втором случае.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, зафиксировать факт пересечения текущей ценой любой круглой цены, а не конкретной, как в примере.
Например:
или
static double prevBid=EMPTY_VALUE;
if (prevBid!=EMPTY_VALUE && prevBid<=levelPrice && Bid > levelPrice ) {
/// цена пересекла уровень снизу вверх
}
prevBid=Bid;
Вызов
Попробуем подставить значения в формулу
Если размер лота округлить согласно требований ДЦ, то лот увеличится или на 0.01, или не изменится.
Но округления нету, так что просто будет ошибка - Неверный объем лота.
Вообще то Pris_lin это цена, и она никогда не равна нулю
Внимательно посмотрите на тот код, что Вы выложили на предыдущей странице.
Да я вижу. поэтому и прошу помочь
Мне нужно взять цену, и еще по модулю посчитать разность и все( Bid - Pris_lin)