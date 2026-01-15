Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 202

Romal001:
Умный человек,который понимает в этом, дал бы ответ на вопрос. А не говорил бы что "вопрос не умный" из-за отсутствия знаний и инфы. Проще говоря переливать из пустого в порожнее мы сами мастаки) Всем мир

Так вы и переливаете. Каков вопрос - таков и ответ.

Скажите пожалуйста что делать в такой ситуации:

а=8; в=7; // ?????

Только полезно для всех ответьте.

 
Artyom Trishkin:

Можно Я отвечу, пожалуйста!

В вашем случае можно заменить а=7; в=8

Уверяю, так будет в 100 раз лучше. Ещё можно ввести переменную "с" , и назначит ей значение с=7.5;

Заметьте, насколько Я дал качественный и полезный ответ)

 
Artyom Trishkin:

double Dopen1 = iOpen(NULL,TimeFr,1);
   double Dclose1 = iClose(NULL,TimeFr,1);
   double Dopen2 = iOpen(NULL,TimeFr,2);
   double Dclose2 = iClose(NULL,TimeFr,2);
   double Dopen3 = iOpen(NULL,TimeFr,3);
   double Dclose3 = iLow(NULL,TimeFr,3);

   Dmax=iHigh(NULL,TimeFr,1); // high прошлой свечи
   Dmin=iLow(NULL,TimeFr,1); // low прошлой свечи
   TempT=iTime(NULL,TimeFr,1); // время прошлой свечи
Я всеволешь спрашивал про этот кад что можно добавить что изменить, в ответ Соли, перца добавьте. Можно ещё соус какой-нибудь.

А ещё можно тут почитать - много полезного.


 
Romal001:

Слов нет, вернее они есть, но их очень мало, и основная масса - не цензурные, решил их не использовать.

 
Romal001:

В верхние шесть строк добавьте комментарии - а то непорядок - у 7,8,9-й строк есть комментарии, а у 1 - 6-й нет их.
 
Vitaly Muzichenko:

Слов нет, вернее они есть, но их очень мало, и основная масса - не цензурные, решил их не использовать.


ахахаха Спасибо за внимание и потраченное время) Приятно было подискусировать  с " лучшими из лучших умов" этого форума.Вопрос закрыт.
Vitaly Muzichenko:
Artyom Trishkin:
Троллеры:) Лучше бы посоветовали в цикле получать цены. Соответственно, хранить в массивах.
 
Alexey Kozitsyn:
Троллеры:) Лучше бы посоветовали в цикле получать цены. Соответственно, хранить в массивах.
Ещё можно посоветовать в класс всё завернуть. Много чего можно насоветовать не зная, что нужно вопрошающему.
Artyom Trishkin:
Ещё можно посоветовать в класс всё завернуть. Много чего можно насоветовать не зная, что нужно вопрошающему.
Ну.. не думаю, что нужно так глубоко копать, а вот про запрос в цикле - это действительно первое, что бросается в глаза.
 
Victor Nikolaev:   Небольшой скрипт
      int tmp=n;
      int a=MathMod(tmp,3);
      tmp=(tmp-a)/3;
      int b=MathMod(tmp,3);
      tmp=(tmp-b)/3;
      int c=MathMod(tmp,2);
      tmp=(tmp-c)/2;
      int d=tmp;

На мой взгляд проще так

//+-------------------------------------------------------+
//| Перебор                                      PROBA.mq4|
//+-------------------------------------------------------+
#property strict

//+-------------------------------------------------------+
//| Программа скрипта                                     |
//+-------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   Alert("Номер     A       B       C       D");   // Нижний заголовок
   int n=0;  // Счетчик

   for (int D=16; D<=48; D+=4)   //                      D меняется от 16 до 48 шаг 4
   for (int C=0;  C<=1;  C++)    // Для каждого значения D меняется C от 0 до 1 шаг 1
   for (int B=1;  B<=3;  B++ )   // Для каждого значения C меняется B от 1 до 3 шаг 1
   for (int A=2;  A<=6;  A+=2, n++)// Для каждого знач-я B меняется A от 2 до 6 шаг 1
   Alert("    ", n, "     ",A, "       ",B, "       ",C, "      ",D);   // Разделил пробелами. Можно точнее выровнить

   Alert("Номер     A       B       C       D");    // Верхний заголовок
}

   Alert выводит сразу на экран. Это конец таблицы

