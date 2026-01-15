Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 214
Два дня мутил красивую панельку. Но оказалось, что через нее я не могу менять параметры эксперта, заданные как inputs.
И что теперь делать?
фантазии нет совсем ?
input double _PARAM=1.0; // да, input менять в коде нельзя, они типа const
double PARAM=0; // но никто не заставляет использовать только и исключительно их
int OnInit()
{
if (MoonPhaze()==0 && _PARAM>0.1) {
PARAM=_PARAM; // всё что задаёт пользователь через input должно проверяться и использоваться только внутри OnInit - это просто хороший тон
}}
Кажись меня не поняли.
Меняю параметры на панели (что на графике), а в inputs эксперта они не меняются. Грусть-печаль.
помогите пожалуйста совсем запутался в написании функции
нужно чтоб функция возвращала количество ордеров закрытых в один день
Я бы написал так:
int OrdersClosedInDay(datetime time) {
datetime from=time-TimeHour(time)*60*60-TimeMinutes(time)*60-TimeSeconds(time);
datetime to=from+24*60*60;
int count=0;
for(int pos=OrdersHistoryTotal()-1;pos>=0;pos--) {
if (!OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue;if (OrderCloseTime()>=from && OrderCloseTime()<to) count++;
}
return count;
}
Спасибо за помощь начало проясняться , но только при наступлении нового дня значения обнуляются а нужно чтоб оставалось до следующей серии закрытия ордеров в один день
Разобрался дописал еще через одну функцию
Объектам - нельзя. Но можно рисовать с использованием класса CCanvas - там можно
Если лень заводить дубли инпутов и дальше использовать их в программе, всегда можно задать пользовательские параметры как "extern" - их значения можно по ходу работы изменить программно.
Подскажите пожалуйста. Как указать в советнике закрытие на следующей свечке?