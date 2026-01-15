Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 201
Romal001:
А там есть торговые сигналы?
Нет, а что можно добавить или изменить, там бары.
Соли, перца добавьте. Можно ещё соус какой-нибудь.
А ещё можно тут почитать - много полезного.
Нет, а что можно добавить или изменить, там бары.
Добавь MarketInfo, со всеми идентификаторами запроса )))))
...... и AccountInfoDouble тоже со всеми
Надо изначально знать, что нужно.
И вопрошать как это достать.
Подскажите почему линии рисует не на пересечении MA а рядом друг с другом где подвох ? потому что если запустить как скрипт то все нормально рисует
