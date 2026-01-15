Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 201

double Dopen1 = iOpen(NULL,TimeFr,1);
   double Dclose1 = iClose(NULL,TimeFr,1);
   double Dopen2 = iOpen(NULL,TimeFr,2);
   double Dclose2 = iClose(NULL,TimeFr,2);
   double Dopen3 = iOpen(NULL,TimeFr,3);
   double Dclose3 = iLow(NULL,TimeFr,3);

   Dmax=iHigh(NULL,TimeFr,1); // high прошлой свечи
   Dmin=iLow(NULL,TimeFr,1); // low прошлой свечи
   TempT=iTime(NULL,TimeFr,1); // время прошлой свеч 



Здравствуйте подскажите какие можно еще добавить или заменить торговые сигналы?
 

Romal001:

А там есть торговые сигналы?

 
Artyom Trishkin:

Нет, а что можно добавить или изменить, там бары.
 
Romal001:

Соли, перца добавьте. Можно ещё соус какой-нибудь.

А ещё можно тут почитать - много полезного.

 
Romal001:

Добавь  MarketInfo, со всеми идентификаторами запроса )))))

...... и   AccountInfoDouble  тоже со всеми

 

Надо изначально знать, что нужно.

И вопрошать как это достать.

 

Подскажите почему линии рисует не на пересечении MA а рядом друг с другом где подвох ? потому что если запустить как скрипт то все нормально рисует

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      подсчет пересечений Ma .mq4 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

extern int Баров = 500;  // Баров для подсчета пересечений МА
extern int MA_1  =10;
extern int MA_2  =100;

void OnTick()
{
  int Бар, Счетчик;
  double MA_1_Предыдущая, MA_2_Предыдущая,
         MA_1_Следующая,  MA_2_Следующая;

  ObjectsDeleteAll(); // Удалить вертикальные линии

  for(Счетчик=0, Бар=0; Бар<Баров; Бар++) // Начинаем с послнего бара
  {
    MA_1_Предыдущая = iMA(Symbol(),PERIOD_M5,MA_1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,Бар+1);
    MA_1_Следующая  = iMA(Symbol(),PERIOD_M5,MA_1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,Бар);
    MA_2_Предыдущая = iMA(Symbol(),PERIOD_M5,MA_2,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,Бар+1);
    MA_2_Следующая  = iMA(Symbol(),PERIOD_M5,MA_2,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,Бар);

    if((MA_1_Предыдущая>=MA_2_Предыдущая && MA_1_Следующая<=MA_2_Следующая) ||
       (MA_1_Предыдущая<=MA_2_Предыдущая && MA_1_Следующая>=MA_2_Следующая))
    {
      Счетчик++;
      Alert(Счетчик, "  Бар = ", Бар, "  T = ",Time[Бар]);

      // Создать вертикальную линию
      ObjectCreate( (string)Счетчик+"_"+(string)Бар,OBJ_VLINE,0,Time[Бар],0);

      if(Счетчик == 5) break;  // 5 линий есть - выход
    }
  }
}
 

Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Для чего тогда создавать тему если нечего сказать?? То что вы советуете мягко говоря абстрактно ,а по сути ничего. Я так понимаю когда не чего сказать лучше помолчать) А не отправлять читать общие фразы!
 
Romal001:

Для чего тогда создавать тему если нечего сказать?? То что вы советуете мягко говоря абстрактно ,а по сути ничего. Я так понимаю когда не чего сказать лучше помолчать) А не отправлять читать общие фразы!
Если хотите получить умный ответ, то задайте умный вопрос! 
 
Умный человек,который понимает в этом, дал бы ответ на вопрос. А не говорил бы что "вопрос не умный" из-за отсутствия знаний и инфы. Проще говоря переливать из пустого в порожнее мы сами мастаки) Всем мир
