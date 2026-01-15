Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 203
Ну.. не думаю, что нужно так глубоко копать, а вот про запрос в цикле - это действительно первое, что бросается в глаза.
А если ему эти данные разово получать нужно, или раз в час? Зачем лишний раз делать бесполезный цикл?
Мы, никто из нас, кроме самого вопрошающего, не знаем чего ж он хочет. Поэтому советовать можно лишь то, что ему посоветовали - пойти почитать в клубе телепатов свои упущения при постановке вопроса. И не обижаться на тех, кто поржать малость решил.
Троллеры:) Лучше бы посоветовали в цикле получать цены. Соответственно, хранить в массивах.
На мой взгляд проще так
Alert выводит сразу на экран. Это конец таблицы
А вопрос читали? Похоже мимо ушей пропустили.
Просто нужно было сразу ответить что мой вопрос Вам не ясен.А вы "соль,перец..." Обидо
Прочтите мой первый вам ответ. В нём был вопрос вам. Если бы ответили внятно, может и другой разговор был бы.
О КАКИХ сигналах вы спрашивали?
И при чём тут данные свечей?
как енто дело загнать в цикл,чтоб отображался не только один день,а на истории ,извертелся весь как змей чото не чего не получается,интерес технический ,аж весь чешусь))
Подскажите как правильно и более точно получить цену где пересекаются между собой две машки
Пересечение между барами, а расчет ведется по барам. Или надо точнее? Можно провести интерполяцию, но надо ли? У медленной Ма то же значение.
пересечение МА происходит между барами - поймал наглядный пример
МА на барах левее и правее пересечения отличается от цены в точке пересечения. Как понял, вопрошающему нужно значение точно в точке пересечения вместо значения на одном из соседних баров. Точно это значение можно получить использованием линейной интерполяции - ведь МА между барами строится отрезками прямой. Или взять координаты каждой МА на соседних барах. Построить аналитически 2 прямые линии и рассчитать точку их пересечения. Можно произвести расчет рассматривая 2 подобных треугольника. Возникает встречный вопрос - зачем это нужно? Сопоставимы ли затраты с ценностью результата? Ведь при минимальном изменении параметров МА точки пересечения сдвинутся. Скорее всего, это требует руководитель курсового проекта