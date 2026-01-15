Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 205
Кодом обычно во фрилансе помогают.
Здесь - либо алгоритм, либо поправить ваши ошибки. Но не переписать за вас по-новой.
Но здесь реально помогают несколько человек , а вы только флудите.
Если STARIJ скажет что во фрилансе то так тому и быть так как он реально многих выручает в этой ветке
Спасибо за бесценный совет и помощь.
есть готовые, например этот. Половину удалите ...
Подскажите а если я напишу код следующим образом так будит верно ?
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, зафиксировать факт пересечения текущей ценой любой круглой цены, а не конкретной, как в примере.
Например:
или
Помогите оформить код. То, что было 1 скрин, и работает правильно, что мне надо второй. Pris_lin это цена взятая с опорной линии. Мне надо посчитать количество шагов от опорной цены до текущей, и умножить их на Lotsc
Здравствуйте.
А код не пробовали корректно выложить. Если конечно Вам ответ нужен.
У меня Мак бук. Я даже копировать не могу с метаэдитора