Artyom Trishkin:

Кодом обычно во фрилансе помогают.

Здесь - либо алгоритм, либо поправить ваши ошибки. Но не переписать за вас по-новой.

Спасибо за бесценный совет и помощь.
Но здесь реально помогают несколько человек , а вы только флудите.
Если STARIJ скажет что во фрилансе то так тому и быть так как он реально многих выручает в этой ветке
 
missha32:    Если честно то ничего не понял я новичек в программировании Mql4 если не тяжело можете помочь с кодом
 есть готовые, например этот. Половину удалите ...
 
missha32:
Простите, что я в своей собственной ветке флужу. Флуд - это сообщения не по теме. Я вам сказал по теме - тут помогают тем, кто хочет помощи в освоении языка, в получении знаний. Вы просите готовый код. Это не здесь. Не хотите сами разобраться, и получать помощь по вашим попыткам освоения языка - не флудите в моей ветке, пожалуйста.
 
STARIJ:
 есть готовые, например этот. Половину удалите ...
Подскажите а если я напишу код следующим образом так будит верно ?
string SignalStrBuy="Нет сигнала бай";
string SignalStrSell="Нет сигнала селл";




 up= NormalizeDouble(iCustom(Symbol(),TF,"Support and Resistance (Barry)",val1,val2,0,0),5);
 down= NormalizeDouble(iCustom(Symbol(),TF,"Support and Resistance (Barry)",val1,val2,1,0),5);
 upnazad=NormalizeDouble(iCustom(Symbol(),TF,"Support and Resistance (Barry)",val1,val2,0,3),5);
 downnazad=NormalizeDouble(iCustom(Symbol(),TF,"Support and Resistance (Barry)",val1,val2,1,3),5);


 if(up==upnazad){SignalStrBuy="Старый сигнал бай";}else SignalStrBuy="Новый сигнал бай"; 
 if(down==downnazad){SignalStrSell="Старый сигнал селл";}else SignalStrSell="Новый сигнал селл";
 
missha32:
Подскажите а если я напишу код следующим образом так будит верно ?
Верно будет только в том случае, если сможешь объяснить каждую строку кода. Что хотел получить и что эта строка кода выполняет.
 

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, зафиксировать факт пересечения текущей ценой любой круглой цены, а не конкретной, как в примере.

Например:

if(Bid == 1.7100)
 {
  Print("Круглая цена");
 }

или

if(Bid== 0.6800)
 {
  Print("Круглая цена");
 }
 

Помогите оформить код. То, что было 1 скрин, и работает правильно,  что мне надо второй.     Pris_lin это цена взятая с опорной линии.   Мне надо посчитать количество шагов от опорной цены до текущей, и умножить их на Lotsc



 
mila.com:

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, зафиксировать факт пересечения текущей ценой любой круглой цены, а не конкретной, как в примере.

Например:

или

А нормализовать до 2 знаков пробовали?
 
Vyacheslav Kornev:

Помогите оформить код. То, что было 1 скрин, и работает правильно,  что мне надо второй.     Pris_lin это цена взятая с опорной линии.   Мне надо посчитать количество шагов от опорной цены до текущей, и умножить их на Lotsc




А код не пробовали корректно выложить. Если конечно Вам ответ нужен.
 
Victor Nikolaev:

А код не пробовали корректно выложить. Если конечно Вам ответ нужен.

У меня Мак бук. Я даже копировать не могу с метаэдитора
