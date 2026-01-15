Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 101
Не понятно. Если нужно останавливать советник, то предложенный вариант с этим справляется, если не нужно останавливать, тогда пусть торгует и ничем его не ограничивать. Если нужно торговать по требованию после остановки, то достаточно переключить тайм, Disabled станет true и программа продолжит работу
Ок, спасибо.
Вы наверное хотите иметь выбор того, чтоб во входных параметрах задавать: "Торгуем после закрытия, или не торгуем после закрытия"?
Если так, тогда вот:
// OnTick
if(OneTrade && !Disabled) return;
C флагом вроде не натупил
Спасибо!
Вопрос следующий: насколько корректна эта запись, она стоит в начале программы, а по всей программе используется много Time[0] и Time[1], и чтоб не вызывать каждый раз, прописано в переменную. Ошибок выхода за пределы массива вроде нет, но всё поверхностно определено:
//------------
void OnTimer()
ArraySetAsSeries(TM, true);
if(CopyTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0, 2, TM)==-1) return;
TIME0 = TM[0];
TIME1 = TM[1];
Спасибо!
можно попросить чуток его скорректировать?
Поставить вертикальную линию по текущей цене
или ссылку на советника где есть подобное
Я хочу понять как раскидать параметры по боту чтоб это работало
Сначала надо повернуть отображение котировок на 90 градусов.
пост 998
мне все равно будет она горизонтальной или вертикальной, просто сейчас то что я там натворил не работает
// Функцию - за пределы остальных функций программы
//+------------------------------------------------------------------+
//| Трейлинг по значению + перенос стопа на уровень безубытка |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingByLevel(string symbol_name, // Имя символа
int magic_number, // Magic ордера
double level_of_trail, // Уровень, на который ставим стоп (например МА или Parabolic SAR)
int trailing_start, // Профит в пунктах для старта трала
int trailing_step, // Шаг трала в пунктах
int trailing_stop, // Отступ стоплосс от уровня МА или SAR в пунктах
int profit_for_breakeven=15, // Профит в пунктах для переноса стопа в безубыток
int breakeven_level=5, // Уровень безубытка в пунктах
bool use_trail=true, // Флаг использования трала
bool use_breakeven=false // Флаг использования безубытка
)
{
int lv=StopLevel(symbol_name)+1; // Получаем значение Stop Level по символу + 1 пункт (из отдельной функции)
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) {
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) {
if(OrderMagicNumber()!=magic_number) continue; //Если Магик не наш - идем к следующему ордеру
if(OrderSymbol()!=symbol_name) continue; //Если Символ не наш - идем к следующему ордеру
//--- покупки
if(OrderType()==OP_BUY) {
int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_DIGITS);
double point=(SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_POINT));
double pb=SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_BID);
double profit=pb-OrderOpenPrice(); // Профит позиции в цене (без комиссий и свопов)
//--- безубыток
if(use_breakeven) {
//--- если профит в цене больше заданного
if(profit>=profit_for_breakeven*point) {
int err=ERR_NO_ERROR;
double sl=NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+breakeven_level*point,digits);
if(pb-lv*point>sl && OrderStopLoss()<sl) {
// Сюда вписываем свою функцию модификации. Можно конечно и стандартной обойтись:
// OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,OrderTakeProfit(),OrderExpiration(),clrModify); ...
// ... но в ней не предусмотрены проверки кодов возврата торгового сервера и их обработка
//ModifyOrder(-1,sl,-1,err);
}
if(err==ERR_MARKET_CLOSED) return;
}
}
//--- трал
if(use_trail) {
//--- если профит в пунктах больше заданного, или изначально задан меньше ноля
if(profit>=trailing_start*point || trailing_start==EMPTY) {
int err=ERR_NO_ERROR;
double sl=NormalizeDouble(level_of_trail-trailing_stop*point,digits); // вычисляем новый уровень стоплосс по значению, переданному в функцию
//--- Если новое значение СЛ не ближе Stop Level и если новое положение СЛ больше старого+шаг СЛ, то модифицируем стоп позиции
if(pb-lv*point>sl && OrderStopLoss()+trailing_step*point<sl) {
// Сюда вписываем свою функцию модификации. Можно конечно и стандартной обойтись:
// OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,OrderTakeProfit(),OrderExpiration(),clrModify); ...
// ... но в ней не предусмотрены проверки кодов возврата торгового сервера и их обработка
//ModifyOrder(-1,sl,-1,err);
}
if(err==ERR_MARKET_CLOSED) return;
}
}
}
//--- Продажи
if(OrderType()==OP_SELL) {
int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_DIGITS);
double point=(SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_POINT));
double pa=SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_ASK);
double profit=OrderOpenPrice()-pa; // Профит позиции в цене (без комиссий и свопов)
//--- безубыток
if(use_breakeven) {
//--- если профит в цене больше заданного
if(profit>=profit_for_breakeven*point) {
int err=ERR_NO_ERROR;
double sl=NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-breakeven_level*point,digits);
if(pa+lv*point<sl && (OrderStopLoss()>sl || OrderStopLoss()==0)) {
// Сюда вписываем свою функцию модификации. Можно конечно и стандартной обойтись:
// OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,OrderTakeProfit(),OrderExpiration(),clrModify); ...
// ... но в ней не предусмотрены проверки кодов возврата торгового сервера и их обработка
//ModifyOrder(-1,sl,-1,err);
}
if(err==ERR_MARKET_CLOSED) break;
}
}
//--- трал
if(use_trail) {
//--- если профит в пунктах больше заданного, или изначально задан меньше ноля
if(profit>=trailing_start*point || trailing_start==EMPTY) {
int err=ERR_NO_ERROR;
double sl=NormalizeDouble(level_of_trail+trailing_stop*point,digits); // вычисляем новый уровень стоплосс по значению, переданному в функцию
//--- Если новое значение СЛ не ближе Stop Level и если новое положение СЛ больше старого+шаг СЛ, то модифицируем стоп позиции
if(pa+lv*point<sl && (OrderStopLoss()-trailing_step*point>sl || OrderStopLoss()==0)) {
// Сюда вписываем свою функцию модификации. Можно конечно и стандартной обойтись:
// OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,OrderTakeProfit(),OrderExpiration(),clrModify); ...
// ... но в ней не предусмотрены проверки кодов возврата торгового сервера и их обработка
//ModifyOrder(-1,sl,-1,err);
}
if(err==ERR_MARKET_CLOSED) break;
}
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
int StopLevel(string symbol_name) {
int sp=(int)SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_SPREAD);
int lv=(int)SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
return((lv==0)?sp*2:lv);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Заметил, что люди часто спрашивают функцию трала или безубытка. Вот накидал функцию-заготовку для переноса стопа на заданный уровень безубытка и трала стопа позиции по переданному в функцию значению какого-нибудь индикатора, рисующего свои линии на графике цены (МАшка или параболик, например).
В общем, ежли чего - вопрошайте. Или поправляйте