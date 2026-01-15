Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 101

Vitaly Muzichenko:
Не понятно. Если нужно останавливать советник, то предложенный вариант с этим справляется, если не нужно останавливать, тогда пусть торгует и ничем его не ограничивать. Если нужно торговать по требованию после остановки, то достаточно переключить тайм, Disabled станет true и программа продолжит работу
Ок, спасибо.
 
trader781:
Ок, спасибо.

Вы наверное хотите иметь выбор того, чтоб во входных параметрах задавать: "Торгуем после закрытия, или не торгуем после закрытия"?

Если так, тогда вот:

extern bool OneTrade = true;

// OnTick
if(OneTrade && !Disabled) return;

 C флагом вроде не натупил

 
Vitaly Muzichenko:

все, я понял, это то что упустил. Думал одной переменной будет достаточно если правильно расположить.
 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо!

Вопрос следующий: насколько корректна эта запись, она стоит в начале программы, а по всей программе используется много Time[0] и Time[1], и чтоб не вызывать каждый раз, прописано в переменную. Ошибок выхода за пределы массива вроде нет, но всё поверхностно определено:

datetime TM[], TIME0, TIME1;

//------------
void OnTimer()

ArraySetAsSeries(TM, true);
  if(CopyTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0, 2, TM)==-1) return;
   TIME0 = TM[0];
   TIME1 = TM[1];

Спасибо!

По существу нет разницы обращаетесь вы к переменной или к ячейки массива. может только в скорости получения, но я думаю что она микроскопична, сделайте замер с переменными и обращением напрямую к массиву.
 
Vitaly Muzichenko:

можно попросить чуток его скорректировать?

Поставить вертикальную линию по текущей цене

или ссылку на советника где есть  подобное

 

Я хочу понять как раскидать параметры по боту чтоб это работало 

 
trader781:

Сначала надо повернуть отображение котировок на 90 градусов.
 
Alexey Viktorov:
Сначала надо повернуть отображение котировок на 90 градусов.

пост 998

мне все равно будет она горизонтальной или вертикальной, просто сейчас то что я там натворил не работает 

 
trader781:

Нет, извини я в это не влезаю.
 
Заметил, что люди часто спрашивают функцию трала или безубытка. Вот накидал функцию-заготовку для переноса стопа на заданный уровень безубытка и трала стопа позиции по переданному в функцию значению какого-нибудь индикатора, рисующего свои линии на графике цены (МАшка или параболик, например).

#property strict // в самое начало кода вашей программы (если нету там ещё)


// Функцию - за пределы остальных функций программы
//+------------------------------------------------------------------+
//| Трейлинг по значению + перенос стопа на уровень безубытка        |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingByLevel(string symbol_name,           // Имя символа
                     int magic_number,             // Magic ордера
                     double level_of_trail,        // Уровень, на который ставим стоп (например МА или Parabolic SAR)
                     int trailing_start,           // Профит в пунктах для старта трала
                     int trailing_step,            // Шаг трала в пунктах
                     int trailing_stop,            // Отступ стоплосс от уровня МА или SAR в пунктах
                     int profit_for_breakeven=15,  // Профит в пунктах для переноса стопа в безубыток
                     int breakeven_level=5,        // Уровень безубытка в пунктах
                     bool use_trail=true,          // Флаг использования трала
                     bool use_breakeven=false      // Флаг использования безубытка
                     )
   {
   int lv=StopLevel(symbol_name)+1;                // Получаем значение Stop Level по символу + 1 пункт (из отдельной функции)
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS)) {
         if(OrderMagicNumber()!=magic_number)   continue;         //Если Магик не наш - идем к следующему ордеру
         if(OrderSymbol()!=symbol_name)         continue;         //Если Символ не наш - идем к следующему ордеру
         //--- покупки
         if(OrderType()==OP_BUY) {
            int    digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_DIGITS);
            double point=(SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_POINT));
            double pb=SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_BID);
            double profit=pb-OrderOpenPrice();                    // Профит позиции в цене (без комиссий и свопов)
            //--- безубыток
            if(use_breakeven) {
               //--- если профит в цене больше заданного
               if(profit>=profit_for_breakeven*point) {
                  int err=ERR_NO_ERROR;
                  double sl=NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+breakeven_level*point,digits);
                  if(pb-lv*point>sl && OrderStopLoss()<sl) {
                     // Сюда вписываем свою функцию модификации. Можно конечно и стандартной обойтись:
                     // OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,OrderTakeProfit(),OrderExpiration(),clrModify); ...
                     // ... но в ней не предусмотрены проверки кодов возврата торгового сервера и их обработка
                     //ModifyOrder(-1,sl,-1,err);
                     }
                  if(err==ERR_MARKET_CLOSED) return;
                  }
               }
            //--- трал
            if(use_trail) {
               //--- если профит в пунктах больше заданного, или изначально задан меньше ноля
               if(profit>=trailing_start*point || trailing_start==EMPTY) {
                  int err=ERR_NO_ERROR;
                  double sl=NormalizeDouble(level_of_trail-trailing_stop*point,digits);  // вычисляем новый уровень стоплосс по значению, переданному в функцию
                  //--- Если новое значение СЛ не ближе Stop Level и если новое положение СЛ больше старого+шаг СЛ, то модифицируем стоп позиции
                  if(pb-lv*point>sl && OrderStopLoss()+trailing_step*point<sl) {
                     // Сюда вписываем свою функцию модификации. Можно конечно и стандартной обойтись:
                     // OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,OrderTakeProfit(),OrderExpiration(),clrModify); ...
                     // ... но в ней не предусмотрены проверки кодов возврата торгового сервера и их обработка
                     //ModifyOrder(-1,sl,-1,err);
                     }
                  if(err==ERR_MARKET_CLOSED) return;
                  }
               }
            }

         //--- Продажи
         if(OrderType()==OP_SELL) {
            int    digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_DIGITS);
            double point=(SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_POINT));
            double pa=SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_ASK);
            double profit=OrderOpenPrice()-pa;                    // Профит позиции в цене (без комиссий и свопов)
            //--- безубыток
            if(use_breakeven) {
               //--- если профит в цене больше заданного
               if(profit>=profit_for_breakeven*point) {
                  int err=ERR_NO_ERROR;
                  double sl=NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-breakeven_level*point,digits);
                  if(pa+lv*point<sl && (OrderStopLoss()>sl || OrderStopLoss()==0)) {
                     // Сюда вписываем свою функцию модификации. Можно конечно и стандартной обойтись:
                     // OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,OrderTakeProfit(),OrderExpiration(),clrModify); ...
                     // ... но в ней не предусмотрены проверки кодов возврата торгового сервера и их обработка
                     //ModifyOrder(-1,sl,-1,err);
                     }
                  if(err==ERR_MARKET_CLOSED) break;
                  }
               }
            //--- трал
            if(use_trail) {
               //--- если профит в пунктах больше заданного, или изначально задан меньше ноля
               if(profit>=trailing_start*point || trailing_start==EMPTY) {
                  int err=ERR_NO_ERROR;
                  double sl=NormalizeDouble(level_of_trail+trailing_stop*point,digits);  // вычисляем новый уровень стоплосс по значению, переданному в функцию
                  //--- Если новое значение СЛ не ближе Stop Level и если новое положение СЛ больше старого+шаг СЛ, то модифицируем стоп позиции
                  if(pa+lv*point<sl && (OrderStopLoss()-trailing_step*point>sl || OrderStopLoss()==0)) {
                     // Сюда вписываем свою функцию модификации. Можно конечно и стандартной обойтись:
                     // OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),sl,OrderTakeProfit(),OrderExpiration(),clrModify); ...
                     // ... но в ней не предусмотрены проверки кодов возврата торгового сервера и их обработка
                     //ModifyOrder(-1,sl,-1,err);
                     }
                  if(err==ERR_MARKET_CLOSED) break;
                  }
               }
            }
         }
      }
}
//+------------------------------------------------------------------+
int StopLevel(string symbol_name) {
   int sp=(int)SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_SPREAD);
   int lv=(int)SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   return((lv==0)?sp*2:lv);
   }
//+------------------------------------------------------------------+
В общем, ежли чего - вопрошайте. Или поправляйте
 
Artyom Trishkin:
Заметил, что люди часто спрашивают функцию трала или безубытка. Вот накидал функцию-заготовку для переноса стопа на заданный уровень безубытка и трала стопа позиции по переданному в функцию значению какого-нибудь индикатора, рисующего свои линии на графике цены (МАшка или параболик, например).


В общем, ежли чего - вопрошайте. Или поправляйте
Привет Артём, а что в CodeBase не разместишь её? Хоть на один правильный код будет больше там.
