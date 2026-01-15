Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1888
Помогите пожалуйста с кодом
сделал индикатор
в тестере работает правильно
ставлю на график показывает неправильно
не могу понять причину почему так
С помощью отладчика пытались найти причину?
Прошу помочь в написании кода
Условия для индикатора:
Если максимум (2) больше предыдущего максимума (1) и минимум (2) больше предыдущего минимума (1), ждем противоположную ситуацию (максимумы 3 и 4) и (минимумы 3 и 4). На максимальной отметке между максимумами (2 и 3) устанавливаем отметку максимума в виде синей точки.
Если максимум (4) меньше предыдущего максимума (3) и минимум (4) меньше предыдущего минимума (3), ждем противоположную ситуацию (максимумы 5 и 6) и (минимумы 5 и 6). На минимальной отметке между максимумами (4 и 5) устанавливаем отметку минимума в виде красной точки.
Извените картинка не вставляется
Сам код:
int Handle = FileOpen("2022.02.01 12-00",FILE_ANSI|FILE_WRITE|FILE_COMMON,'-'); //открыли для записи
FileWrite(Handle,"1","643","USDCAD","[11-1.30-0.70]"); //записали набор данных
FileSeek(Handle,0,SEEK_SET); //переставили указатель в начало файла (это, думаю, излишне, но всё же)
FileClose(Handle); //закрыли файл
Handle = FileOpen("2022.02.01 12-00",FILE_ANSI|FILE_SHARE_READ|FILE_COMMON,'-');//открыли для чтения
Print(FileTell(Handle)," ",FileReadNumber(Handle)," ",FileReadNumber(Handle));
FileClose(Handle); //закрыли файл
Запись в журнале должна содержать в себе текущую позицию указателя, пробел, первое считанное значение из файла (1), пробел, второе считанное значение из файла (643). Вместо этого в журнал выдаётся следующее:
6 643.0 1.0
То есть файловый указатель по непостижимой мною причине стоит не на начале файла, а в шести байтах от него, на втором разделителе ("-"), а последующее чтение происходит справа налево. Попытки переставить указатель в начало файла при помощи функции FileSeek успеха не принесли.
Моего интеллекта для осознания причины происходящего недостаточно. Прошу пояснить, что это за дичь.
Не смотри в будущее
Прошу помощи!
Получаю совсем не то, что ожидаю. Нужно прочесть лог-файл
Всем добрый день. Есть индикатор, который рисует уровни Фибоначчи. Мне нужно чтобы советник при достижении ценой уровня 61,8 на этой Фибо сетке на этом графике поместил другой советник с определёнными настройками и нажал кнопку для открытия ордера.
Ниже скрин индикатора и советника с его кнопками. Исходного кода советника с кнопками нет. Советник для отслеживания достижения уровня 61,8 на Фибо сетке будет работать не в тестере, а по началу на демо, если норм всё будет получатся то такую связку пеместить и на реал можно.
Такое дело реально сделать? Если да то как это реализовать на словах, а потом в коде? объясните пожалуйста как можно подробнее и понятно.
У тебя память на сутки?