Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1888

Спасибо большое! Буду штудировать!
 
Можно ли в МТ5 терминале сделать торговые уровни не STYLE_DOT а STYLE_ SOLID например???
 

Помогите пожалуйста с кодом

сделал индикатор

в тестере работает правильно

ставлю на график показывает неправильно

не могу понять причину почему так

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Oscil.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property  indicator_buffers 5
#property indicator_plots   5

#property  indicator_color1  clrNONE
#property  indicator_color2  clrRoyalBlue
#property  indicator_color3  clrPink
#property  indicator_color4  clrAqua
#property  indicator_color5  clrYellow

#property  indicator_width1 1
#property  indicator_width2 5
#property  indicator_width3 5
#property  indicator_width4 5
#property  indicator_width5 5

double MainLine[];
double UpLine[];
double DnLine[];
double muls[];
double x,y,z;
double price;
double mulSum=0;
double Pi   = 3.1415926535;
bool LastUp = false;
bool GoUp   = false;
input bool otl    = false;
/***********Range***************/
int    Length             = 3;
int    MajorRangeStrength = 4;


double MajorRangeBuy[];
double MajorRangeSell[];


double RangePrice  = 0.0,
       SweepB      = 0.0;
int    Switch2     = 0,
         SwitchB     = 0;
double Price2BuyA  = 0.0;
int    Price2BuyB  = 1.0;
double Price2SellA = 0.0;
int    Price2SellB = 0.0;
bool   BuySwitchB  = false,
       SellSwitchB = false;
       
int hendlMA_1;
double MA_1[];

int hendlMA_2;
double MA_2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,MainLine,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_HISTOGRAM); 
   ArraySetAsSeries(MainLine, true);
   
   SetIndexBuffer(1,UpLine,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetDouble(1, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_HISTOGRAM); 
   ArraySetAsSeries(UpLine, true);
   
   SetIndexBuffer(2,DnLine,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetDouble(2, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_HISTOGRAM); 
   ArraySetAsSeries(DnLine, true);
   
   SetIndexBuffer(3,MajorRangeBuy,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetDouble(3, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
   PlotIndexSetInteger(3,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_HISTOGRAM); 
   ArraySetAsSeries(MajorRangeBuy, true);
   
   SetIndexBuffer(4,MajorRangeSell,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetDouble(4, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
   PlotIndexSetInteger(4,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_HISTOGRAM); 
   ArraySetAsSeries(MajorRangeSell, true);
   
   hendlMA_1=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE);
   ArraySetAsSeries(MA_1,true);
   
   hendlMA_2=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE);
   ArraySetAsSeries(MA_2,true);
   
   ArrayResize(muls, 99);
   
   mulSum = 0;
   
   for (int i0 = 0; i0 < 98; i0++) {//повторяем в цикле 98 раз
      if (i0 <= 18) y = 1.0 * i0 / 18; //если это первые 18 повторений
      else y = (i0 - 18) * 7.0 / 79.0 + 1.0; //иначе
      
      x = MathCos(Pi * y);
      z = 1.0 / (3.0 * Pi * y + 1.0);
      if (y <= 0.5) z = 1;
      
      muls[i0] = z * x;
      mulSum += muls[i0];
   }
   if(otl)Print(" Распределение создано muls[20]=",muls[20]);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
  if (PeriodSeconds() <60*60 || PeriodSeconds() >10080*60) return(0);
   int depth=0;

   int l_ind_counted_8 = prev_calculated; //Возвращает количество баров, не измененных после последнего вызова индикатора.
   
   int bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
   if (l_ind_counted_8 < 0) return (0);
   if (l_ind_counted_8 == 0)
      {
         depth = bars - 98;
         for(int a=0;a<bars;a++)
            {
               MainLine[a] = 0;
               UpLine[a] = 0;
               DnLine[a] = 0;
               MajorRangeBuy[a]=0;
               MajorRangeSell[a]=0;
            }
      }
   if (l_ind_counted_8 > 0)  depth = bars - l_ind_counted_8;
   if(otl)Print(" количество баров, не измененных после последнего вызова индикатора= ",l_ind_counted_8,"  Количество баров на текущем графике Bars=",bars,"  depth= ",depth);
   if (l_ind_counted_8 < 1) {
      for (int i2 = 1; i2 < 100; i2++) {
         MainLine[bars - i2] = 0;
         UpLine[bars - i2] = 0;
         DnLine[bars - i2] = 0;
      }
   }
   
   for (int i1 = depth; i1 >= 0; i1--) 
   {
      price = 0;
          
          CopyBuffer(hendlMA_1,0,0,bars,MA_1);
          
      for (int i2 = 0; i2 <= 98; i2++) 
         {
            if(i2 + i1>=bars)break;
            price += muls[i2] * MA_1[i2 + i1];
         }
          
      if (mulSum > 0.0) MainLine[i1] = price / mulSum;

     GoUp=MainLine[i1 + 1] > MainLine[i1] ;
     
      if (GoUp) 
      {
         if (!LastUp) DnLine[i1+1] = MainLine[i1+1];
         DnLine[i1] = MainLine[i1];
         UpLine[i1] = 0;
      }
         else
      {
         if (LastUp) UpLine[i1+1] = MainLine[i1+1];
         UpLine[i1] = MainLine[i1];
         DnLine[i1] = 0;
      }
      LastUp=GoUp; 

   }//  for (int i1

 //  return (0);

/***************** Range **********************/

  int counted_bars=prev_calculated;
  if(otl)Print(" Range counted_bars = ", counted_bars);
   if(counted_bars<0) return(-1);
   int position=bars-counted_bars;
   if (position<0) position=0;
   if (position==0) position=1;
   int rnglength = 250;
   double range = 0.0, srange = 0.0;
   if(otl) Print(" position=",position);
   
   for (int pos = position; pos >=0; pos--)
   {/***************** MAIN Range **********************/
      srange = 0.0;
      int j = 0;
      for (int i=0;i<rnglength;i++)
      {
         j++;
         int posr = pos + i;
         if (posr >= bars) break; 
         srange = srange + (High(posr) - Low(posr));
      }
      range = srange / j * Length;
      int BarNumber = bars-pos; //??????????
      if (BarNumber < 0)  BarNumber = 0;
          
          CopyBuffer(hendlMA_2,0,0,bars,MA_2);
          //Print(bars," - ",pos);
      if(pos<bars)RangePrice = MA_2[pos];  //Moving Average MODE_SMMA
      else RangePrice = MA_2[pos-1];

      if (BarNumber == 1)
      {
         SweepB  = range *  MajorRangeStrength;
         Price2BuyA = RangePrice;
         Price2SellA = RangePrice;
      }     

      if (BarNumber > 1)
      {

         if (Switch2  >  - 1)//проверка цикла на покупку
         {
            if (RangePrice < Price2BuyA) //если средняя цена ниже
            {
if (BuySwitchB ) MajorRangeBuy [pos +BarNumber - Price2BuyB] = 0;                                                                //OUT
                           Price2BuyA = RangePrice;
               Price2BuyB = BarNumber;
               BuySwitchB = true;
            } 
            else if (RangePrice > Price2BuyA)
            {
                            SwitchB = BarNumber - Price2BuyB;
MajorRangeBuy [pos +SwitchB] = MainLine[pos + SwitchB]*1.0005;                                                                                                                          //OUT
                BuySwitchB = true;

                              if (RangePrice - MA_2[pos + SwitchB] >= SweepB && SwitchB >= 1)
                              {
                     Switch2 =  - 1;
                     Price2SellA = RangePrice;
                     Price2SellB = BarNumber;
                     SellSwitchB = false;
                     BuySwitchB = false;
               }
            }
         }
         if (Switch2  < 1)//проверка цикла на продажу
         {
            if (RangePrice  > Price2SellA )
            {
if (pos +BarNumber - Price2SellB<bars&&SellSwitchB ) MajorRangeSell [pos +BarNumber - Price2SellB] = 0;                                                         //OUT
                           Price2SellA = RangePrice;
               Price2SellB = BarNumber;
               SellSwitchB = true;
                    }
                       else if (RangePrice < Price2SellA)
                    {
               SwitchB = BarNumber - Price2SellB ;

         if(pos+ SwitchB<bars)MajorRangeSell[pos + SwitchB] =MainLine[pos + SwitchB]*1.0005;                                                                                                                             //OUT
                SellSwitchB = true;             
        
                              if (pos + SwitchB<bars&&MA_2[pos + SwitchB] - RangePrice >= SweepB && SwitchB >= 1)
                              {
                                     Switch2 = 1;
                     Price2BuyA = RangePrice;
                     Price2BuyB = BarNumber;
                     SellSwitchB = false;
                     BuySwitchB = false;
                                  }
            }
         }
      }

   //   MajorRangeSell[pos] = 0;
    //  MajorRangeBuy[pos]  = 0;  
    }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//========================================================================================
double High(int index)
{   
   if(index < 0) return(-1);
   double Arr[];
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe=PERIOD_CURRENT;
   if(CopyHigh(Symbol(),timeframe, index, 1, Arr)>0) 
        return(Arr[0]);
   else return(-1);
}
//========================================================================================
double Low(int index)
{   
   if(index < 0) return(-1);
   double Arr[];
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe=PERIOD_CURRENT;
   if(CopyLow(Symbol(),timeframe, index, 1, Arr)>0) 
        return(Arr[0]);
   else return(-1);
}
 
Mikhail Rudyk #:

Помогите пожалуйста с кодом

сделал индикатор

в тестере работает правильно

ставлю на график показывает неправильно

не могу понять причину почему так

С помощью отладчика пытались найти причину?

 

Прошу помочь в написании кода

Условия для индикатора:

Если максимум (2) больше предыдущего максимума (1) и минимум (2) больше предыдущего минимума (1), ждем противоположную ситуацию (максимумы 3 и 4) и (минимумы 3 и 4). На максимальной отметке между максимумами (2 и 3) устанавливаем отметку максимума в виде синей точки.

Если максимум (4) меньше предыдущего максимума (3) и минимум (4) меньше предыдущего минимума (3), ждем противоположную ситуацию (максимумы 5 и 6) и (минимумы 5 и 6). На минимальной отметке между максимумами (4 и 5) устанавливаем отметку минимума в виде красной точки.

Извените картинка не вставляется

Сам код:


 for(int i=Start;i>0 && !IsStopped();i--)

   {

    int a1=0,b1=0,a2=0,b2=0, Stop1a=0, Stop1b=0;

//-----------------------------------    

    if(high[i-1]<high[i] && low[i-1]<low[i] && Stop1a==0)  // условие для установки максимума и открытый доступ

     {

      Stop1a=1;                                            // закрываем доступ (чтобы небыло ненужных повторений)

      for(i;i>0;i--)                                       // цикл для счетчика

        {

         a1++;                                             // счетчик для функции iHighest

         if(high[i-1]>high[i] && low[i-1]>low[i])          // противоложное условие предыдущему

          {

           Stop1a=0;                                       // открываем доступ

           b1=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,a1,i);             // получаем индекс максимального значения

           Max1[b1]=high[b1];                              // заполняем индикаторный массив для максимумов

           break;                                          // прерываем цикл

          }

        }

     } 



    if(high[i-1]>high[i] && low[i-1]>low[i] && Stop1b==0)  // условие для установки минимума и открытый доступ

     {

      Stop1b=1;                                            // закрываем доступ (чтобы небыло ненужных повторений)

      for(i;i>0;i--)                                       //  цикл для счетчика

        {

         a2++;                                             // счетчик для функции iLowest

         if(high[i-1]<high[i] && low[i-1]<low[i])          // противоложное условие предыдущему

          {

           Stop1b=0;                                       // открываем доступ

           b2=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,a2,i);               // получаем индекс минимального значения

           Min1[b2]=low[b2];                               // заполняем индикаторный массив для минимумов

           break;                                          // прерываем цикл

          }

        }

     }
 
Дорогие спецы! Имеем код:

int Handle = FileOpen("2022.02.01 12-00",FILE_ANSI|FILE_WRITE|FILE_COMMON,'-');     //открыли для записи
FileWrite(Handle,"1","643","USDCAD","[11-1.30-0.70]");                                                   //записали набор данных
FileSeek(Handle,0,SEEK_SET);                                                                                         //переставили указатель в начало файла (это, думаю, излишне, но всё же)
FileClose(Handle);                                                                                                           //закрыли файл
Handle = FileOpen("2022.02.01 12-00",FILE_ANSI|FILE_SHARE_READ|FILE_COMMON,'-');//открыли для чтения
Print(FileTell(Handle)," ",FileReadNumber(Handle)," ",FileReadNumber(Handle));
FileClose(Handle);                                                                                                           //закрыли файл

Запись в журнале должна содержать в себе текущую позицию указателя, пробел, первое считанное значение из файла (1), пробел, второе считанное значение из файла (643). Вместо этого в журнал выдаётся следующее:

6 643.0 1.0

То есть файловый указатель по непостижимой мною причине стоит не на начале файла, а в шести байтах от него, на втором разделителе ("-"), а последующее чтение происходит справа налево. Попытки переставить указатель в начало файла при помощи функции FileSeek успеха не принесли.
Моего интеллекта для осознания причины происходящего недостаточно. Прошу пояснить, что это за дичь.
 
Sergey Gubar #:

Прошу помочь в написании кода

Условия для индикатора:

Если максимум (2) больше предыдущего максимума (1) и минимум (2) больше предыдущего минимума (1), ждем противоположную ситуацию (максимумы 3 и 4) и (минимумы 3 и 4). На максимальной отметке между максимумами (2 и 3) устанавливаем отметку максимума в виде синей точки.

Если максимум (4) меньше предыдущего максимума (3) и минимум (4) меньше предыдущего минимума (3), ждем противоположную ситуацию (максимумы 5 и 6) и (минимумы 5 и 6). На минимальной отметке между максимумами (4 и 5) устанавливаем отметку минимума в виде красной точки.

Извените картинка не вставляется

Сам код:


Не смотри в будущее

[i+1]
 

Прошу помощи!

Получаю совсем не то, что ожидаю. Нужно прочесть лог-файл

#define GENERIC_READ            0x80000000
#define GENERIC_WRITE           0x40000000

#define WIN32_FILE_SHARE_READ   1
#define WIN32_FILE_SHARE_WRITE  2

#define CREATE_NEW              1
#define CREATE_ALWAYS           2
#define OPEN_ALWAYS             4
#define OPEN_EXISTING           3
#define TRUNCATE_EXISTING       5

#define SEEK_FILE_BEGIN         0
#define SEEK_FILE_CURRENT       1
#define SEEK_FILE_END           2

#define INVALID_HANDLE_VALUE    -1
#define UNICODE
#define FILE_ATTRIBUTE_NORMAL 0x80

#import "kernel32.dll"
int CreateFileW(string Filename,uint AccessMode,int ShareMode,int PassAsZero,int CreationMode,int FlagsAndAttributes,int AlsoPassAsZero);
int ReadFile(int FileHandle,ushort & Buffer[],int BufferLength,int & BytesRead[],int PassAsZero);
int SetFilePointer(int FileHandle,int Distance,int PassAsZero,int FromPosition);
int GetFileSize(int FileHandle,int PassAsZero);
int CloseHandle(int FileHandle);
#import

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
  string sDate = TimeToString(TimeCurrent()-86400, TIME_DATE);
  string FileName = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL4\\Logs\\"+sDate+".log";
  int FileHandle = CreateFileW(FileName, GENERIC_READ, WIN32_FILE_SHARE_READ, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0);
   SetFilePointer(FileHandle, 0, 0, SEEK_FILE_BEGIN);
   int szFileA = GetFileSize(FileHandle, 0);
   ushort ReadBufferA[];
    ArrayResize(ReadBufferA, szFileA);
    int BytesReadA[1] = {0};
    ReadFile(FileHandle, ReadBufferA, szFileA, BytesReadA, 0);

  string Res=ShortArrayToString(ReadBufferA, 0, BytesReadA[0]);

  string msg="FileHandle: "+FileHandle+"    \n"
             "FileSize: "+szFileA+"    \n"
             +"Res: "+Res;
  Print(msg); // 2022.02.03 04:56:43.670	test GBPJPY,M30: FileHandle: -1    FileSize: -1    Res: 

 CloseHandle(FileHandle);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Всем добрый день. Есть индикатор, который рисует уровни Фибоначчи. Мне нужно чтобы советник при достижении ценой уровня 61,8 на этой Фибо сетке на этом графике поместил другой советник с определёнными настройками и нажал кнопку для открытия ордера.

Ниже скрин индикатора и советника с его кнопками. Исходного кода советника с кнопками нет.  Советник для отслеживания достижения уровня 61,8 на Фибо сетке будет работать не в тестере, а по началу на демо, если норм всё будет получатся то такую связку пеместить и на реал можно.

индикатор рисующий Фибо уровни советник с кнопками нажать надо на левый open


Такое дело реально сделать? Если да то как это реализовать на словах, а потом в коде? объясните   пожалуйста как можно подробнее и понятно.

 
DanilaMactep #:

Всем добрый день. Есть индикатор, который рисует уровни Фибоначчи. Мне нужно чтобы советник при достижении ценой уровня 61,8 на этой Фибо сетке на этом графике поместил другой советник с определёнными настройками и нажал кнопку для открытия ордера.

Ниже скрин индикатора и советника с его кнопками. Исходного кода советника с кнопками нет.  Советник для отслеживания достижения уровня 61,8 на Фибо сетке будет работать не в тестере, а по началу на демо, если норм всё будет получатся то такую связку пеместить и на реал можно.


Такое дело реально сделать? Если да то как это реализовать на словах, а потом в коде? объясните   пожалуйста как можно подробнее и понятно.

У тебя память на сутки?

