А что поставить вместо вопросительных знаков?
Почему не
?
Почему не
?
Спасибо, работает...но не корректно
Вы не подскажите, как можно реализовать такой поиск свечей
Когда последняя закрытая свеча >= size, мне нужно перебором найти вторую и третью свечу >= size, а все которые меньше пропускать. В итоге получить номер третьей свечи.
Может, ?
Я cnt обнулял перед циклом
cnt=1 нельзя, тогда пропускает последнюю закрытую свечу
Что именно "но не корректно"?
Лишние свечи добавляет, иногда правильно, а иногда 4-5 свечей считает.
Может, надо определиться "найти вторую и третью свечу >= size" или "high[j]-low[j]>size" ?
Есть первая закрытая свеча high[i+1] - low[i+1] > size
надо найти еще две таких ближайших свечи и получить номер последней свечи.
Первая - именно [i+1], не [i]?
Да, первая закрытая свеча.