Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1893
Работает, но минимум - это отступ, который можно установить руками и не менее
Да, не меньше 10% от окна.
Ну и получается плохо.
Всем добрый день. У меня открыто 20 инструментов и нужно на все подгрузить один и тот же шаблон. Можно это автоматизировать скриптом? Если да, то поделитесь пожалуйста кодом как это делается?
сделать скрипт - перебрать чарты по очереди ( ChartFirst(), ChartNext() ) и применить к ним нужный шаблон ( ChartApplyTemplate() )
можно тут подсмотреть : https://www.mql5.com/ru/blogs/post/747636 или под себя переделать
Шаблон как дефолтный запомнить. И все новые окна будут по дефолтному шаблону открываться.
Выложи код
Да там кода на 5 страниц. Вы меня тут все тапками закидаете, я же любитель... ругается форум что больше 64000 символов
В 'CopyXXXX' функции нужно указывать символ:
1) Оба должны быть sma_h
2) поставь "+"
