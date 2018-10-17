Подскажите как прочитать в реальном времени значения объемов на покупку и продажу? МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ
Привет коллеги , друзья по увлечению.
Подскажите пожалуйста ,если можно с примером кода или последовательность действий и названия функций, нужно отдельно читать в реальном времени объемы на продажу и на покупку.
Не знаю будtт ли работать на Фондовом рынке, а на ФОРТС так
double buy_vol = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); //Общий объём ордеров на покупку в текущий момент double sell_vol = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); //Общий объём ордеров на продажу в текущий момент
Не знаю будtт ли работать на Фондовом рынке, а на ФОРТС так
Спасибо! работает.
Привет коллеги , друзья по увлечению.
Подскажите пожалуйста ,если можно с примером кода или последовательность действий и названия функций, нужно отдельно читать в реальном времени объемы на продажу и на покупку.
Если в окне "Обзор рынка", во вкладке "Детали" Вы видите строки "Объём ордеров на покупку / на продажу" - значит эти данные транслируются. А если вот такое скудное окно свойств
- значит на этом символе не транслируются параметры "Объём ордеров на покупку / продажу".
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Привет коллеги , друзья по увлечению.
Подскажите пожалуйста ,если можно с примером кода или последовательность действий и названия функций, нужно отдельно читать в реальном времени объемы на продажу и на покупку.