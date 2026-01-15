Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1894
Помогите вытащить номер чата. Обнуляется. что то не догоняю.
Alexey Viktorov
Спасибо, помогло
Доброе утро. Нужна помощь. В тестере на графике не корректно отображается прибыль ордеров. До этого было все нормально. А на сегодня такое ощущение что занижает очень намного.
Тебе сюда.
Напишите там, где обсуждение библиотеки Telegram.mqh
Напишите там, где обсуждение библиотеки Telegram.mqh
Прямо-таки секрет какой-то, никто не сознаётся. Может, тут кто знает: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3141#comment_27268709?
Возможно, стоит в диспетчере посмотреть что и на сколько загружается.
Роскошная идея, как я сам не допёр!
Вот что получилось:
Как видно из скриншота, оба процессора задействуются, хотя и в разной степени. Говорить, что-де CPU вскипел больше GPU и поэтому-то индикаторные буфера обрабатывает именно он, было бы слишком самонадеянно, так как сравнивать CPU с GPU некорректно в силу специфики каждого. Можно только лишний раз заключить, что в дело впрягаются они оба. Вопрос остаётся открытым...
Не могу сообразить, как решить задачу
Нужен тиковый график, то есть, пришёл тик - сдвигаем буфер на единицу и рисуем
Рисовать нужно 60 последних тиков, то есть - 60 баров.
---
Нужно сделать, как это реализовано в терминале окна "Тики"