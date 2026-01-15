Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1882

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin #:

Вы просто упёрлись в потолок по количеству индикаторов в одной папке. Совет: уберите из папки лишний хлам - то, что не используете и не планируете использовать, и этот индикатор появится в списке индикаторов в терминале. Это известная проблема в 32-х битной четвёрке. Может и не от разрядности зависит, но такое есть в MetaTrader 4.

Артём, я такое вижу впервые потому, что такой установкой индикаторов никогда не пользовался. Но вот увидел и посмотрел в своём терминале… У меня оказалось, что тоже есть «серые» индикаторы, но из навигатора они свободно устанавливаются и без проблем работают. Конечно проверил не все, хватило только двух… Не думаю, что удаление других индикаторов поможет.

 
Artyom Trishkin #:

Вы просто упёрлись в потолок по количеству индикаторов в одной папке. Совет: уберите из папки лишний хлам - то, что не используете и не планируете использовать, и этот индикатор появится в списке индикаторов в терминале. Это известная проблема в 32-х битной четвёрке. Может и не от разрядности зависит, но такое есть в MetaTrader 4.

Спасибо. Вернусь домой всё сделаю. Может действительно так есть. У меня там очень много индикаторов, а папка то не резиновая. Спасибо

 
Alexey Viktorov #:

Артём, я такое вижу впервые потому, что такой установкой индикаторов никогда не пользовался. Но вот увидел и посмотрел в своём терминале… У меня оказалось, что тоже есть «серые» индикаторы, но из навигатора они свободно устанавливаются и без проблем работают. Конечно проверил не все, хватило только двух… Не думаю, что удаление других индикаторов поможет.

"Серые" - это значит не имеют исходника. Не более.

Не нужно спорить. Я знаю о чём говорю.

 
Halina Okopna-Pecuch #:

Спасибо. Вернусь домой всё сделаю. Может действительно так есть. У меня там очень много индикаторов, а папка то не резиновая. Спасибо

Обязательно отпишитесь о результате.

 
Artyom Trishkin #:

"Серые" - это значит не имеют исходника. Не более.

Не нужно спорить. Я знаю о чём говорю.

Я не спорю. «Серые» показаны на снимке в этом сообщении.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Halina Okopna-Pecuch, 2022.01.24 10:43

И ещё вот такая картина 

Из скриншота видно что часть Пользовательских  индикаторов есть, а часть как бы есть, но она не активна


Без исходников вот эти


 
Alexey Viktorov #:

Я не спорю. «Серые» показаны на снимке в этом сообщении.


Без исходников вот эти


Это другое. У меня такие тоже есть и они просто не перетаскиваются на график, но те о которых я спрашиваю и  которые у меня есть в папке МТ4 - их вообще нет как в вашем случае в навигаторе терминала.

 
Halina Okopna-Pecuch #:

Это другое. У меня такие тоже есть и они просто не перетаскиваются на график, но те о которых я спрашиваю и  которые у меня есть в папке МТ4 - их вообще нет как в вашем случае в навигаторе терминала.

Не… У меня в навигаторе «серые», как на вашем снимке, есть и они перетаскиваются и работают без проблем.

Надо другую причину искать.

 
Halina Okopna-Pecuch #:

В общем давайте файлы, посмотрим

 
Halina Okopna-Pecuch #:

Это другое. У меня такие тоже есть и они просто не перетаскиваются на график, но те о которых я спрашиваю и  которые у меня есть в папке МТ4 - их вообще нет как в вашем случае в навигаторе терминала.

Попробуйте переместить половину индикаторов из папки в рабочем каталоге в отдельную папку за его пределы. В итоге индикаторов станет меньше и терминалу станет проще их подгружать. Если я всё правильно  предполагаю то ваши индикаторы должны при этом появиться. С остальными приложениями роботами и скриптами можно поступить аналогично и посмотреть какой будет результат.

 
Halina Okopna-Pecuch #:

Это другое. У меня такие тоже есть и они просто не перетаскиваются на график, но те о которых я спрашиваю и  которые у меня есть в папке МТ4 - их вообще нет как в вашем случае в навигаторе терминала.

Не нужно гадать. Просто удалите лишние ненужные индикаторы из папки, и нужные появятся в списке в терминале. Вы упёрлись в потолок по их количеству в папке.

1...187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889...2693
Новый комментарий