Ещё один такой опыт и в бан.
 
Vladimir Karputov #:
Ещё один такой опыт и в бан.

Разрешите поинтересоваться, а что это было? И как в таком случае быть?


 
Andrey Sokolov #:

Пожалуйста не пытайтесь разместить *.ex* файлы. 

 
Andrey Sokolov #:

Попал на само писанные правила. 

 
Vladimir Karputov #:

Пожалуйста не пытайтесь разместить *.ex* файлы. 

А архивы можно?

Мало того что в правилах ничего об этом, так еще и сама форма "предлагает" так делать. 

Ссылки на них можно? 

В личных сообщениях можно? 

Может есть что-то сформулированное про ограничения?

 
Andrey Sokolov #:

Любые экзешники считаются опасными, могут навредить другим пользователям. Это стандартное правило не только здесь. Поэтому строгий запрет в общем пространстве. Через личку можно на свой страх и риск.

 
Valeriy Yastremskiy #:

 экзешники 

Снесли сначала пост с .ex4 , затем пост с zip. Вложений exe не было, по этому и интересуюсь что к чему.

 
Andrey Sokolov #:

человеческий фактор. можно не обращать внимания. Архивы без экзешников можно.

 
Valeriy Yastremskiy #:

человеческий фактор. можно не обращать внимания. Архивы без экзешников можно.

Точно человеческий фактор и можно? Вот это было после архива без зкзешника, в сообщении было написано что это архив.


 
Halina Okopna-Pecuch #:

Выше было указано, что если взять шаблон, в котором эти индикаторы есть с другого МТ4 и применить этот шаблон в проблемном МТ4, то все индикаторы на графике есть и работают корректно, хотя в списке индикаторов даже после перезагрузки МТ4 их не видно

Вы просто упёрлись в потолок по количеству индикаторов в одной папке. Совет: уберите из папки лишний хлам - то, что не используете и не планируете использовать, и этот индикатор появится в списке индикаторов в терминале. Это известная проблема в 32-х битной четвёрке. Может и не от разрядности зависит, но такое есть в MetaTrader 4.

