Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1881
Ещё один такой опыт и в бан.
Разрешите поинтересоваться, а что это было? И как в таком случае быть?
Пожалуйста не пытайтесь разместить *.ex* файлы.
Попал на само писанные правила.
Пожалуйста не пытайтесь разместить *.ex* файлы.
А архивы можно?
Мало того что в правилах ничего об этом, так еще и сама форма "предлагает" так делать.
Ссылки на них можно?
В личных сообщениях можно?
Может есть что-то сформулированное про ограничения?
Любые экзешники считаются опасными, могут навредить другим пользователям. Это стандартное правило не только здесь. Поэтому строгий запрет в общем пространстве. Через личку можно на свой страх и риск.
экзешники
Снесли сначала пост с .ex4 , затем пост с zip. Вложений exe не было, по этому и интересуюсь что к чему.
человеческий фактор. можно не обращать внимания. Архивы без экзешников можно.
Точно человеческий фактор и можно? Вот это было после архива без зкзешника, в сообщении было написано что это архив.
Выше было указано, что если взять шаблон, в котором эти индикаторы есть с другого МТ4 и применить этот шаблон в проблемном МТ4, то все индикаторы на графике есть и работают корректно, хотя в списке индикаторов даже после перезагрузки МТ4 их не видно
Вы просто упёрлись в потолок по количеству индикаторов в одной папке. Совет: уберите из папки лишний хлам - то, что не используете и не планируете использовать, и этот индикатор появится в списке индикаторов в терминале. Это известная проблема в 32-х битной четвёрке. Может и не от разрядности зависит, но такое есть в MetaTrader 4.