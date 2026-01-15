Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1886
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Переворачивает, но нет в этом смысла
Заполнять нужно другим образом
не работает
Да, штатное есть… Добавить в массив и удалить из массива. Массив должен быть динамическим. Точней ищите в документации, я не помню как они пишутся…
может кто помнит?))
может кто помнит?))
Кое что по массивам
Кое что по массивам
👍
Кое что по массивам
Посмотрел в профилировании на истории скорость работы
и
Затраты на выполнение абсолютно одинаковые.
Как я понимаю, под капотом у ArrayInsert такое и находится.
Приветствую. Подскажите, пожалста. мт5
Пытаюсь вписать индикатор в советник, при тестировании/отладке на всех тиках работает, данные совпадают. При тестировании на ценах открытия данные часто расходятся а при попытке выяснить причину в отладчике появляется проблема - для советника OnTick() вызывается 1 раз на одну свечу, а для индикатора OnCalculate() вызывается несколько раз, один раз в начале и еще несколько раз в конце свечи, из-за чего данные в переменных меняются. В общем, требуется помощь зала.
индикатор ozymandias_03
Приветствую. Подскажите, пожалста. мт5
Пытаюсь вписать индикатор в советник, при тестировании/отладке на всех тиках работает, данные совпадают. При тестировании на ценах открытия данные часто расходятся а при попытке выяснить причину в отладчике появляется проблема - для советника OnTick() вызывается 1 раз на одну свечу, а для индикатора OnCalculate() вызывается несколько раз, один раз в начале и еще несколько раз в конце свечи, из-за чего данные в переменных меняются. В общем, требуется помощь зала.
индикатор ozymandias_03
Всем добрый день. Есть индикатор, который рисует уровни Фибоначчи. Мне нужно чтобы советник при достижении ценой уровня 61,8 на этой Фибо сетке на этом графике поместил другой советник с определёнными настройками и нажал кнопку для открытия ордера.
Ниже скрин индикатора и советника с его кнопками.
Фибоначчи нарисованная индикатором.
кнопки советника- нажать нужно на левую Open
Такое дело реально сделать? Если да то как это реализовать на словах, а потом в коде? объясните пожалуйста как можно подробнее и понятно.
Всем добрый день. Есть индикатор, который рисует уровни Фибоначчи. Мне нужно чтобы советник при достижении ценой уровня 61,8 на этой Фибо сетке на этом графике поместил другой советник с определёнными настройками и нажал кнопку для открытия ордера.
Ниже скрин индикатора и советника с его кнопками.
Фибоначчи нарисованная индикатором.
кнопки советника- нажать нужно на левую Open
Такое дело реально сделать? Если да то как это реализовать на словах, а потом в коде? объясните пожалуйста как можно подробнее и понятно.
Вписать "другой" советник в первый. в первом сделать расчет уровня, по достижении начинает работать код второго. При начале работы второго состояние нужной кнопки прописываете нажатым.