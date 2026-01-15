Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1886

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Переворачивает, но нет в этом смысла

Заполнять нужно другим образом

не работает


 
Alexey Viktorov #:

Да, штатное есть… Добавить в массив и удалить из массива. Массив должен быть динамическим. Точней ищите в документации, я не помню как они пишутся…

может кто помнит?))

 
Andrey Sokolov #:

может кто помнит?))

Кое что по массивам 

 
Vitaly Muzichenko #:

Кое что по массивам 

👍

 
Vitaly Muzichenko #:

Кое что по массивам 

Посмотрел в профилировании на истории скорость работы 

void Shift()
{
        for(int i=Bars(NULL, 0)-bars; i>0; i--)
        {
                ArrayInsert(arr, arr_sourse, 0);
        }
}

и 

bool Shift()
{
        if(ArrayResize(arr, Bars(NULL, 0), Bars(NULL, 0)-bars+1000)<0) return false;
        for(int i=ArraySize(arr)-1; i>0; i--)
        {
                arr[i]=arr[i-1];
        }
        ArrayFill(arr, 0, Bars(NULL, 0)-bars, 0);
        return true;
}

Затраты на выполнение абсолютно одинаковые. 

Как я понимаю, под капотом у ArrayInsert такое и находится.

 
Добрый день
Подскажите, есть библиотеки для работы с базами данных в мт4?
 

Приветствую. Подскажите, пожалста. мт5

Пытаюсь вписать индикатор в советник, при тестировании/отладке на всех тиках работает, данные совпадают. При тестировании на ценах открытия данные часто расходятся а при попытке выяснить причину в отладчике появляется проблема - для советника OnTick() вызывается 1 раз на одну свечу, а для индикатора OnCalculate() вызывается несколько раз, один раз в начале и еще несколько раз в конце свечи, из-за чего данные в переменных меняются. В общем, требуется помощь зала.


индикатор ozymandias_03

Файлы:
ozy_00.mq5  13 kb
ozymandias_03.mq5  17 kb
 
Andrey Sokolov #:

Приветствую. Подскажите, пожалста. мт5

Пытаюсь вписать индикатор в советник, при тестировании/отладке на всех тиках работает, данные совпадают. При тестировании на ценах открытия данные часто расходятся а при попытке выяснить причину в отладчике появляется проблема - для советника OnTick() вызывается 1 раз на одну свечу, а для индикатора OnCalculate() вызывается несколько раз, один раз в начале и еще несколько раз в конце свечи, из-за чего данные в переменных меняются. В общем, требуется помощь зала.


индикатор ozymandias_03

Добавь в индикатор рассчет данных в на открытии свечи.
 

Всем добрый день. Есть индикатор, который рисует уровни Фибоначчи. Мне нужно чтобы советник при достижении ценой уровня 61,8 на этой Фибо сетке на этом графике поместил другой советник с определёнными настройками и нажал кнопку для открытия ордера.

Ниже скрин индикатора и советника с его кнопками.

Фибоначчи нарисованная индикатором

Фибоначчи нарисованная индикатором.


кнопки советника

кнопки советника- нажать нужно на левую Open


Такое дело реально сделать? Если да то как это реализовать на словах, а потом в коде? объясните   пожалуйста как можно подробнее и понятно.

 
DanilaMactep #:

Всем добрый день. Есть индикатор, который рисует уровни Фибоначчи. Мне нужно чтобы советник при достижении ценой уровня 61,8 на этой Фибо сетке на этом графике поместил другой советник с определёнными настройками и нажал кнопку для открытия ордера.

Ниже скрин индикатора и советника с его кнопками.

Фибоначчи нарисованная индикатором.


кнопки советника- нажать нужно на левую Open


Такое дело реально сделать? Если да то как это реализовать на словах, а потом в коде? объясните   пожалуйста как можно подробнее и понятно.

Вписать "другой" советник в первый. в первом сделать расчет уровня, по достижении начинает работать код второго. При начале работы второго состояние нужной кнопки прописываете нажатым.

1...187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893...2693
Новый комментарий