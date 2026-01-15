Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1775
Добрый день!
На график подвесил советник. Советник до этого нормально работал.
Терминал завис намертво - перезагружал терминал, перезагружал ПК.
Висит!
А мне бы вытащить из него все мои индикаторы, профили, советник!
В программ файлах - индикаторов, практически, нет, профили старые почему то.
Можно как то оживить его?
Помогите, пожалуйста!
Спасибо!
здравствуйте!
имеется необходимость при получении сигнала (например Бай) открыть противоположный ордер (Селл), после исполнения условия по лотности.
собрал код:
но при наступлении условия
открываются одновременно два разнонаправленных ордера. как "вылечить"?
У тебя по условию открывать два сразу, если нет открытых.
Что это такое?
Заходишь в папку ...MQL4\Experts
удаляешь советника оба файла(mq4, ex4), которого повесил и запускай спокойно терминал
Могу зайти только в программ файлы, т.к. терминал не реагирует. Но там в Экспертах - экспертов нет. Совсем!
Долго, трудно терминал открывается, но висит...Ничего не могу с ним сделать.
В папке с терминалом запусти metaeditor.exe
в открывшейся папке ищи свой советник и удаляй
Если робот уже вошёл в рынок в одном направлении, то он не входит еще раз в том же направлении. Так у вас работает алгоритм входа?
Если это условие выполняется, то срабатывает
После
И также при сигнале на продажу.
Тогда, причина входа в обратном направлении в срабатывании условия
Макар!
Сначала залез в AppData - там он был в двух сборках - удалил
Проверил по второму варианту - нет его в Экспертах metaeditor.exe
Все равно висит, колесико "процесса" на курсоре - крутиться
Что то еще можно сделать, или надо новый открывать и перетаскивать все из metaeditor.exe?
И тут возник вопрос - а можно ли metaeditor.exe из этого терминала, засунуть в другой терминал, убрав оттуда тот, который там был?
Попробовал - фокус не удался
Переместить metaeditor ничего не даст.
Если ты удалил советника, а терминал все равно висит, значить дело не в нем.
открой эту папку C:\Users\Mak\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal
и сделай скрин.
Спасибо, Макар, что валандаешься со мной!
А вот и скрин