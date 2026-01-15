Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1775

Добрый день!

На график подвесил советник. Советник до этого  нормально работал.

Терминал завис намертво - перезагружал терминал, перезагружал ПК. 

Висит!

А мне бы вытащить из него все мои индикаторы, профили, советник!

В программ файлах -  индикаторов, практически, нет, профили старые почему то.

Можно как то оживить его?

Помогите, пожалуйста!

Спасибо!

 
законопослушный гражданин #:

здравствуйте!

имеется необходимость при получении сигнала (например Бай) открыть противоположный ордер (Селл), после исполнения условия по лотности.

собрал код:

но при наступлении условия 

открываются одновременно два разнонаправленных ордера. как "вылечить"?

У тебя по условию открывать два сразу, если нет открытых.

(GetLotSize()>LotControl)

Что это такое?

 
Заходишь в папку ...MQL4\Experts

удаляешь советника оба файла(mq4, ex4), которого повесил и запускай спокойно терминал

 
Могу зайти только в программ файлы, т.к. терминал не реагирует. Но там в Экспертах - экспертов нет. Совсем!

Долго, трудно терминал открывается, но висит...Ничего не могу с ним сделать.

 
найди папку C:\Users\Mak\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal
 
В папке с терминалом запусти metaeditor.exe

в открывшейся папке ищи свой советник и удаляй

 
Если робот уже вошёл в рынок в одном направлении, то он не входит еще раз в том же направлении. Так у вас работает алгоритм входа?

Если это условие выполняется, то срабатывает

if((bSignalBuy() == true)&&(GetLotSize()>LotControl))
  vOrderOpenSell();

После

if(bSignalBuy() == true)
  vOrderOpenBuy();

И также при сигнале на продажу.

Тогда, причина входа в обратном направлении в срабатывании условия

GetLotSize()>LotControl
 
Макар!

Сначала залез в AppData - там он был в двух сборках - удалил

Проверил по второму варианту - нет его в Экспертах  metaeditor.exe

Все равно висит, колесико "процесса" на курсоре - крутиться

Что то еще можно сделать, или надо новый открывать и перетаскивать все из  metaeditor.exe?


И тут возник вопрос - а можно ли  metaeditor.exe из этого терминала, засунуть в другой терминал, убрав оттуда тот, который там был?

Попробовал - фокус не удался

 
MakarFX #:

Переместить metaeditor ничего не даст.

Если ты удалил советника, а терминал все равно висит, значить дело не в нем.

открой эту папку C:\Users\Mak\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal

и сделай скрин.

Спасибо, Макар, что валандаешься со мной!

А вот и скрин

Файлы:
AppData.jpg  350 kb
