Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2254
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы что-то не так прописали.
Все работает
Понял, спаисбо.
А может быть, что в тестере стратегий данная логика не срабатывает? а только - в реальном времени?
Понял, спаисбо.
А может быть, что в тестере стратегий данная логика не срабатывает? а только - в реальном времени?
Я показал Вам данные из тестера.
Этот блок вставьте в самом конце кода
Далее весь Ваш код из void OnTick()
вставьте сюда
Я показал Вам данные из тестера.
Этот блок вставьте в самом конце кода
Далее весь Ваш код из void OnTick()
вставьте сюда
Ростислав, спасибо вам большое!
Сделал по вашей последней инструкции - все работает.
Далее весь Ваш код из void OnTick()
вставьте сюда
Сорри, но принт на каждом тике - это жестоко ))
ты (TimeToStruct - довольно "до
Сорри, но принт на каждом тике - это жестоко ))
Это было сделано чтобы человек увидел что происходит...
изначально было так
Это было сделано чтобы человек увидел что происходит...
изначально было так
Чтобы увидел, нужно было алерт вдвинуть
Чтобы увидел, нужно было алерт вдвинуть
Какой ты жестокий человек…
Какой ты жестокий человек…
Нет. Практичный...