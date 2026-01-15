Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2254

Новый комментарий
 
Tretyakov Rostyslav #:

Вы что-то не так прописали.

Все работает

Понял, спаисбо.

А может быть, что в тестере стратегий данная логика не срабатывает? а только - в реальном времени?

 
Alex8888888888 #:

Понял, спаисбо.

А может быть, что в тестере стратегий данная логика не срабатывает? а только - в реальном времени?

Я показал Вам данные из тестера.

Этот блок вставьте в самом конце кода


Далее весь Ваш код из void OnTick()

вставьте сюда

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(TimeCurrent()<GetLastProfitDay()) Print("Торговля запрещена до: "+GetLastProfitDay());
   else
     {
      ...Ваш код
     }
  }
 
Tretyakov Rostyslav #:

Я показал Вам данные из тестера.

Этот блок вставьте в самом конце кода


Далее весь Ваш код из void OnTick()

вставьте сюда

Ростислав, спасибо вам большое!

Сделал по вашей последней инструкции - все работает.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Далее весь Ваш код из void OnTick()

вставьте сюда

Сорри, но принт на каждом тике - это жестоко ))

 
JRandomTrader #:
ты (TimeToStruct - довольно "до
cпс - напишу в ЛК вечером... :-)
 
JRandomTrader #:

Сорри, но принт на каждом тике - это жестоко ))

Это было сделано чтобы человек увидел что происходит...

изначально было так



 
Tretyakov Rostyslav #:

Это было сделано чтобы человек увидел что происходит...

изначально было так



Чтобы увидел, нужно было алерт вдвинуть

 
Artyom Trishkin #:

Чтобы увидел, нужно было алерт вдвинуть

Какой ты жестокий человек…

 
Alexey Viktorov #:

Какой ты жестокий человек…

Нет. Практичный...

 
Подскажите, пожалуйста, можно ли в МТ4 узнать как-то в какое время (по часам) самые убыточные сделки, не прибегая к стороннему софту?
1...224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261...2693
Новый комментарий