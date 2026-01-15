Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1580
Выделенное...если <0, то увеличивается лот убыточной сделки
если >0, то увеличивается лот прибыльной сделки
здравствуйте.
Возник еще один вопрос по вашему советнику
при тесте на демо, произошло следующее:
советник при достижении заданных параметров перешел в режим "стоп" -то есть горит кнопка "старт", но при этом торговля не остановилась, а идут очень короткие сделки, буквально в один два цента. Это так задумано?
так же обнаружил, что советник закрыл ряд сделок не по тейку или стопу и не по лимиту денег, а "просто так" при этом цена проходила разное количество пунктов до момента закрытия. При этом советник полностью перекрывает предыдущие убытки , на пару центов, (например три сделки подряд дали (-15,59$) прибыльная сделка=+15,62$ и сразу ее закрытие!)
посмотрел логи, нигде нет ошибок...
Выкладывай код со своими исправлениями. Посмотрим.
так я пока тестирую не исправленный, ваш родной.
Я не вижу ошибок...
напиши какой период, на какой паре и какие были параметры когда возникли ошибки.
вот такие настройки:
timeframe_RSI=0 period_RSI=14 level_buy=30 level_sell=70 Lot=0.01 K_Martin=1.6 Stoploss=200 Takeprofit=1000 CountLoss=100.0 CountProfit=25.0 Magic=777 DigitsLot=2 slippage=3
ниже приложен отчет.
там желтым цветом выделил строки с "непонятным" закрытием, ни по стоп,тейк, ни по деньгам.
а синим цветом -сделки которые открылись и практически сразу закрылись
здравствуйте!
подскажите пожалуйста какую функцию и куда добавить в этот простой советник,
чтобы помимо уже существующих способов сбросить лот к стартовому,
можно было еще закрыть текущую позицию при достижении просадки по текущей позиции, указанной в валюте депозита, а затем при открытии последующей, сбросить лот к стартовому?
На каком таймфрейме?
а так при новой покупки или продажи
Приветствую. Подскажите, пожалста, по мт5.
Нужно сделать советник по индикатору, чтоб советник мог работать без наличия индикатора .
Возможно ли сделать отображение на графике данных вписанного в него индикатора, так чтоб не делать эти линии объектами ?
ChartIndicatorAdd()