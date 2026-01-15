Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1580

MakarFX:

Выделенное...если <0, то увеличивается лот убыточной сделки

если >0, то увеличивается лот прибыльной сделки

здравствуйте.

Возник еще один вопрос по вашему советнику

при тесте на демо, произошло следующее:

советник при достижении заданных параметров перешел в режим "стоп" -то есть горит кнопка "старт", но при этом торговля не остановилась, а идут очень короткие сделки, буквально в один два цента. Это так задумано?

так же обнаружил, что советник закрыл ряд сделок не по тейку или стопу  и не по лимиту денег, а "просто так" при этом цена проходила разное количество пунктов до момента закрытия. При этом советник полностью перекрывает предыдущие убытки , на пару центов, (например три сделки подряд дали (-15,59$) прибыльная сделка=+15,62$ и сразу ее закрытие!)

посмотрел логи, нигде нет ошибок...

 
законопослушный гражданин:

здравствуйте.

Возник еще один вопрос по вашему советнику

при тесте на демо, произошло следующее:

советник при достижении заданных параметров перешел в режим "стоп" -то есть горит кнопка "старт", но при этом торговля не остановилась, а идут очень короткие сделки, буквально в один два цента. Это так задумано?

так же обнаружил, что советник закрыл ряд сделок не по тейку или стопу  и не по лимиту денег, а "просто так" при этом цена проходила разное количество пунктов до момента закрытия. При этом советник полностью перекрывает предыдущие убытки , на пару центов, (например три сделки подряд дали (-15,59$) прибыльная сделка=+15,62$ и сразу ее закрытие!)

посмотрел логи, нигде нет ошибок...

Выкладывай код со своими исправлениями. Посмотрим.

 
MakarFX:

Выкладывай код со своими исправлениями. Посмотрим.

так я пока тестирую не исправленный, ваш родной.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 Citizen.v2.1.mq4 |
//|                                           Copyright 2020, DrMak. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, DrMak."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//--- input parameters
input ENUM_TIMEFRAMES   timeframe_RSI  = PERIOD_H1;
input int               period_RSI     = 14;
input int               level_buy      = 30;
input int               level_sell     = 70;
input double            Lot            = 0.1;   // Размер стартового лота
input double            K_Martin       = 2.0;   // Размер увеличения лота(Мартин) 
input int               Stoploss       = 100;   // Размер StopLoss в пунктах
input int               Takeprofit     = 500;   // Размер TakeProfit в пунктах
input double            CountLoss      = 200;   // Размер максимального убытка
input double            CountProfit    = 300;   // Размер минимального профита
input int               Magic          = 777;   // Магик
input int               DigitsLot      = 2;     // Шаг лота
input int               slippage       = 3;     // Проскальзывание
//---
string AC;
datetime Start;
double AB,MINLOT,MAXLOT,RSI1,RSI0,SL,TP,sl,tp;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
   ObjectsDeleteAll(0,"lab_");
   EventSetMillisecondTimer(500);
   Start  = TimeCurrent();
   MINLOT = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
   MAXLOT = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
   AC     = StringConcatenate(" ", AccountCurrency());
   AB     = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
   int Y=20;
   CreateButton(0,"lab_Button",0,79,Y,77,25,CORNER_RIGHT_UPPER,"Советник остановлен","START","Arial Black",10,clrWhite,clrGreen,
   false,false,false,false,false,0);Y += 25;
   DrawLABEL("lab_Торговля"   ,1,5,Y,clrRed,"Торговля ");Y += 20;
   DrawLABEL("lab_Start Time" ,1,5,Y,clrGreen,StringConcatenate("Start Time: ",TimeToStr(Start,TIME_DATE|TIME_SECONDS)));Y += 15;
   DrawLABEL("lab_Current Lot",1,5,Y,clrGreen,StringConcatenate("Current Lot: ",DoubleToStr(Lots(),DigitsLot)));Y += 15;
   DrawLABEL("lab_Balance"    ,1,5,Y,clrGreen,StringConcatenate("Balance: ",DoubleToStr(AccountBalance(),2),AC));Y += 15;
   DrawLABEL("lab_Equity"     ,1,5,Y,clrGreen,StringConcatenate("Equity: ",DoubleToStr(AccountEquity(),2),AC));Y += 15;
   DrawLABEL("lab_FreeMargin" ,1,5,Y,clrGreen,StringConcatenate("FreeMargin: ",DoubleToStr(AccountFreeMargin(),2),AC));Y += 30;
   DrawLABEL("lab_Take"       ,1,5,Y,clrLime,"Profit: ");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();
   if (!IsTesting()) 
     {
      ObjectsDeleteAll(0,"lab_");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if (IsTesting()) 
     {
      if(ObjectGetInteger(0,"lab_Button",OBJPROP_STATE)==true)
        {
         ObjectSetInteger(0,"lab_Button", OBJPROP_BGCOLOR,clrRed);
         ObjectSetString (0,"lab_Button", OBJPROP_TOOLTIP,"Советник запущен");
         ObjectSetString (0,"lab_Button", OBJPROP_TEXT,"STOP");
        }
      if(ObjectGetInteger(0,"lab_Button",OBJPROP_STATE)==false)
        {
         ObjectSetInteger(0,"lab_Button", OBJPROP_BGCOLOR,clrGreen);
         ObjectSetString (0,"lab_Button", OBJPROP_TOOLTIP,"Советник остановлен");
         ObjectSetString (0,"lab_Button", OBJPROP_TEXT,"START");
         Start = iTime(_Symbol,PERIOD_D1,0);
        }
     }
   if(GetProfitFromStart()>CountProfit || GetProfitFromStart()<CountLoss*-1)
     {
      if (IsTesting()) 
        {
         CloseOrder(); ObjectSetInteger(0,"lab_Button",OBJPROP_STATE,false);
        }
      else
        {
         CloseOrder();
        }
     }
   // Обновляем текст на лейблах
   DrawLABEL("lab_Start Time" ,1,5,0,clrGreen,StringConcatenate("Start Time: ",TimeToStr(Start,TIME_DATE|TIME_SECONDS)));
   DrawLABEL("lab_Current Lot",1,5,0,clrGreen,StringConcatenate("Current Lot: ",DoubleToStr(Lots(),DigitsLot)));
   DrawLABEL("lab_Balance"    ,1,5,0,clrGreen,StringConcatenate("Balance: ",DoubleToStr(AB,2),AC));
   DrawLABEL("lab_Equity"     ,1,5,0,clrGreen,StringConcatenate("Equity: ",DoubleToStr(AccountEquity(),2),AC));
   DrawLABEL("lab_FreeMargin" ,1,5,0,clrGreen,StringConcatenate("FreeMargin: ",DoubleToStr(AccountFreeMargin(),2),AC));
   DrawLABEL("lab_Take"       ,1,5,0,Color(GetProfitFromStart()>0,Lime,Red),StringConcatenate("Profit: ",DoubleToStr(GetProfitFromStart(),2),AC));
   //---
   sl  = MathMax(Stoploss, MarketInfo(_Symbol, MODE_STOPLEVEL)) * Point();
   SL  = NormalizeDouble(sl*Point(),Digits);
   tp  = MathMax(Takeprofit, MarketInfo(_Symbol, MODE_STOPLEVEL)) * Point();
   TP  = NormalizeDouble(tp*Point(),Digits);
   //---
   if(CountOrders()==0&&ObjectGetInteger(0,"lab_Button",OBJPROP_STATE))
     {
      if(TradeSignal()>=0)
        {
         SendOrder(TradeSignal());
        }
     }
   //---
   if (!IsTradeAllowed()) 
     {DrawLABEL("lab_Торговля",0,0,0,clrRed,"Торговля запрещена"); return;} 
   else
     {DrawLABEL("lab_Торговля",0,0,0,clrLime,"Торговля разрешена");}
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Сигнал для открытия ордера                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int TradeSignal() 
  {
   int sig=-1;
   // Здесь расчет сигнала
   RSI0= iRSI (NULL,timeframe_RSI,period_RSI,PRICE_CLOSE,0);
   RSI1= iRSI (NULL,timeframe_RSI,period_RSI,PRICE_CLOSE,1);
   // Здесь определение направления сигнала sig=0-BUY, sig=1-SELL
   if (RSI0>=level_buy && RSI1<=level_buy)   sig=0;
   if (RSI0<=level_sell && RSI1>=level_sell) sig=1;
   return(sig);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
   if(sparam=="lab_Button") TradeButton();
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| ButtonSTART                                                                                                        |
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
void TradeButton()
  {
   if(ObjectGetInteger(0,"lab_Button",OBJPROP_STATE)==true)
     {
      ObjectSetInteger(0,"lab_Button", OBJPROP_BGCOLOR,clrRed);
      ObjectSetString (0,"lab_Button", OBJPROP_TOOLTIP,"Советник запущен");
      ObjectSetString (0,"lab_Button", OBJPROP_TEXT,"STOP");
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"lab_Button",OBJPROP_STATE)==false)
     {
      ObjectSetInteger(0,"lab_Button", OBJPROP_BGCOLOR,clrGreen);
      ObjectSetString (0,"lab_Button", OBJPROP_TOOLTIP,"Советник остановлен");
      ObjectSetString (0,"lab_Button", OBJPROP_TEXT,"START");
      Start = TimeCurrent();
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет лота                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lots()
  {
   double L=0;
   if(GetInfoLastPos(3)>Start && GetInfoLastPos(2)<0)
     {L=NormalizeDouble(GetInfoLastPos(1)*K_Martin,DigitsLot);}
   else
     {L=Lot;}
   
   if(L>MAXLOT) L = MAXLOT;
   if(L<MINLOT) L = MINLOT;
   return(L);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Функция возвращает по символу и магику                                    |
//|  размер профита с учетом комиссии и свопа с начала цикла                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetProfitFromStart()
  {
   double lp=0,cp=0;
   for(int i=0; i<OrdersHistoryTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(Start<OrderCloseTime()) {lp+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();}
              }
           }
        }
     }
   for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {cp=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();}
           }
        }
     }
   return(lp+cp);
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Функция возвращает по символу и магику                                    |
//|  1 - размер лота последней закрытой позиции                                |
//|  2 - размер профита с учетом комиссии и свопа последней закрытой позиции   |
//|  3 - время последней закрытой позиции                                      |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetInfoLastPos(int a=1)
  {
   datetime t=0;
   double result=0,l=0,p=0,f=0;
   int i=OrdersHistoryTotal();
   for(int pos=0; pos<i; pos++)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(t<OrderCloseTime()) {t=OrderCloseTime(); l=OrderLots(); p=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();}
              }
           }
        }
     }
   if(a==1) {result=l;} else
   if(a==2) {result=p;} else
   if(a==3) {result=(double)t;}
   else     {result=0;}
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Подсчет открытых ордеров                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountOrders() 
  {
   int cnt=0;
   int i=OrdersTotal()-1;
   for(int pos=i;pos>=0;pos--)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol)
           {
            if(OrderMagicNumber()==Magic) cnt++;
           }
        }
     }
   return(cnt);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Открытие ордера                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void SendOrder(int so=0) 
  {
   if(so==0)
     {
      if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots(),Ask,slippage,Ask-sl,Ask+tp,NULL,Magic,0,clrBlue))
        {Print("Open Buy: ",_Symbol);} else {Print("Error Open Buy: ",_Symbol," / ",GetLastError());}
     }
   if(so==1)
     {
      if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL, Lots(),Bid,slippage,Bid+sl,Bid-tp,NULL,Magic,0,clrBlue))
        {Print("Open Sell: ",_Symbol);} else {Print("Error Open Sell: ",_Symbol," / ",GetLastError());}
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Закрытие открытого ордера                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseOrder() 
  {
   int i=OrdersTotal()-1;
   for(int pos=i;pos>=0;pos--)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY)
              {
               if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,slippage,clrBlue)) TradeButton();
              }
            if(OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,slippage,clrRed)) TradeButton();
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка цвета                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
color Color(bool P,color a,color b)
  {
   if (P) return(a);
   else return(b);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка лейблов/текста                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void DrawLABEL(string name, int CORNER, int X, int Y, color clr, string Name)
  {
   if (ObjectFind(0,name)!=0)
     {
      ObjectCreate(0,name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
      ObjectSet(name, OBJPROP_CORNER, CORNER);
      ObjectSet(name, OBJPROP_XDISTANCE, X);
      ObjectSet(name, OBJPROP_YDISTANCE, Y);
     }
   ObjectSetText(name,Name,10,"Arial",clr);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Создает кнопку                                                                                                     |
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool CreateButton(const long              chart_ID=0,               // ID графика
                  const string            name="Button",            // имя кнопки
                  const int               sub_window=0,             // номер подокна
                  const int               x=0,                      // координата по оси X
                  const int               y=0,                      // координата по оси Y
                  const int               width=50,                 // ширина кнопки
                  const int               height=18,                // высота кнопки
                  const int               corner=0,                 // угол графика для привязки
                  const string            tool="TOOLTIP",           // TOOLTIP
                  const string            text="Button",            // текст
                  const string            font="Arial",             // шрифт
                  const int               font_size=10,             // размер шрифта
                  const color             clr=clrBlack,             // цвет текста
                  const color             back_clr=C'236,233,216',  // цвет фона
                  const bool              state=false,              // нажата/отжата
                  const bool              back=false,               // на заднем плане
                  const bool              selection=false,          // выделить для перемещений
                  const bool              selected=false,           // выделить для перемещений
                  const bool              hidden=true,              // скрыт в списке объектов
                  const long              z_order=0)                // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим кнопку
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))
     {
      Print(__FUNCTION__, ": не удалось создать кнопку! Код ошибки = ",GetLastError()); return(false);
     }
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TOOLTIP,tool);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selected);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
законопослушный гражданин:

так я пока тестирую не исправленный, ваш родной.

Я не вижу ошибок...

напиши какой период, на какой паре и какие были параметры когда возникли ошибки.

 
MakarFX:

Я не вижу ошибок...

напиши какой период, на какой паре и какие были параметры когда возникли ошибки.

вот такие настройки:

timeframe_RSI=0 period_RSI=14 level_buy=30 level_sell=70 Lot=0.01 K_Martin=1.6 Stoploss=200 Takeprofit=1000 CountLoss=100.0 CountProfit=25.0 Magic=777 DigitsLot=2 slippage=3

ниже приложен отчет.

там желтым цветом выделил строки с "непонятным" закрытием, ни по стоп,тейк, ни по деньгам.

а синим цветом -сделки которые открылись и практически сразу закрылись

Файлы:
v4a73y05.jpg  312 kb
f9o3ssd3.png  92 kb
 

здравствуйте!

подскажите пожалуйста какую функцию и куда добавить в этот простой советник,

чтобы помимо уже существующих способов сбросить лот к стартовому,

можно было еще закрыть текущую позицию  при достижении просадки по текущей позиции, указанной в валюте депозита, а затем при открытии последующей, сбросить лот к стартовому?

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                     Simple Moving Average.mq4 |
//|                                                                 Copyright 2016, Andrey Minaev |
//|                                                     https://www.mql5.com/ru/users/id.scorpion |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Andrey Minaev"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/id.scorpion"
#property version   "1.00"
#property strict

// Параметры советника
extern string sParametersEA = "";     // Параметры советника
extern double dLots         = 0.01;   // Количество лотов
extern int    iStopLoss     = 30;     // Уровень убытка (в пунктах)
extern int    iTakeProfit   = 30;     // Уровень прибыли (в пунктах)
extern int    iSlippage     = 3;      // Проскальзование (в пунктах)
extern int    iMagic        = 1;      // Индентификатор советника
extern double K_Martin     = 2.0;
extern int    OrdersClose  = 5;
extern int    DigitsLot    = 2;
// Параметры индикатора
extern string sParametersMA = "";     // Параметры индикатора
extern int    iPeriodMA     = 14;     // Период усреднения
// Глобальные переменные
double dMA;
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
// Если брокер использует 3 или 5 знаков после запятой, то умножаем на 10
   if(Digits == 3 || Digits == 5)
     {
      iStopLoss   *= 10;
      iTakeProfit *= 10;
      iSlippage   *= 10;
     }

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
// Получим значение индикатора
   dMA = iMA(Symbol(), 0, iPeriodMA, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);

// Если нет открытых ордеров, то входим в условие
   if(bCheckOrders() == true)
     {
      // Если появился сигнал на покупку, то откроем ордер на покупку
      if(bSignalBuy() == true)
         vOrderOpenBuy();

      // Если появился сигнал на продажу, то откроем ордер на продажу
      if(bSignalSell() == true)
         vOrderOpenSell();
     }
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Функция проверки открытых оредров |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
bool bCheckOrders()
  {
// Переберем в цикле ордера, для проверки открытых ордеров данным советником
   for(int i = 0; i <= OrdersTotal(); i++)
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == iMagic)
            return(false);

   return(true);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Функция поиска сигнала на покупку |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
bool bSignalBuy()
  {
   if(dMA > Open[1] && dMA < Close[1])
      return(true);

   return(false);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Функция поиска сигнала на продажу |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
bool bSignalSell()
  {
   if(dMA < Open[1] && dMA > Close[1])
      return(true);

   return(false);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                            Функция открытия ордера на покупку |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void vOrderOpenBuy()
  {
   int iOTi = 0;   // Тикет ордера

   iOTi = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LOT(), Ask, iSlippage, 0, 0, "", iMagic, 0, clrNONE);

// Проверим открылся ли ордер
   if(iOTi > 0)
      // Есди да, то выставим уровни убытка и прибыли
      vOrderModify(iOTi);
   else
      // Если нет, то получим ошибку
      vError(GetLastError());
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                            Функция открытия ордера на продажу |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void vOrderOpenSell()
  {
   int iOTi = 0;   // Тикет ордера

   iOTi = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LOT(), Bid, iSlippage, 0, 0, "", iMagic, 0, clrNONE);

// Проверим открылся ли ордер
   if(iOTi > 0)
      // Есди да, то выставим уровни убытка и прибыли
      vOrderModify(iOTi);
   else
      // Если нет, то получим ошибку
      vError(GetLastError());
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                    Функция модификации ордера |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void vOrderModify(int iOTi)
  {
   int    iOTy = -1;   // Тип ордера
   double dOOP = 0;    // Цена открытия ордера
   double dOSL = 0;    // Стоп Лосс
   int    iMag = 0;    // Идентификатор советника

   double dSL = 0;     // Уровень убытка
   double dTP = 0;     // Уровень прибыли

// Выберем по тикету открытый ордер, получим некоторые значения
   if(OrderSelect(iOTi, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
     {
      iOTy = OrderType();
      dOOP = OrderOpenPrice();
      dOSL = OrderStopLoss();
      iMag = OrderMagicNumber();
     }

// Если ордер открыл данный советник, то входим в условие
   if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == iMag)
     {
      // Если Стоп Лосс текущего ордера равен нулю, то модифицируем ордер
      if(dOSL == 0)
        {
         if(iOTy == OP_BUY)
           {
            dSL = NormalizeDouble(dOOP - iStopLoss * Point, Digits);
            dTP = NormalizeDouble(dOOP + iTakeProfit * Point, Digits);

            bool bOM = OrderModify(iOTi, dOOP, dSL, dTP, 0, clrNONE);
           }

         if(iOTy == OP_SELL)
           {
            dSL = NormalizeDouble(dOOP + iStopLoss * Point, Digits);
            dTP = NormalizeDouble(dOOP - iTakeProfit * Point, Digits);

            bool bOM = OrderModify(iOTi, dOOP, dSL, dTP, 0, clrNONE);
           }
        }
     }
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                      Функция обработки ошибок |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void vError(int iErr)
  {
   switch(iErr)
     {
      case 129:   // Неправильная цена
      case 135:   // Цена изменилась
      case 136:   // Нет цен
      case 138:   // Новые цены
         Sleep(1000);
         RefreshRates();
         break;

      case 137:   // Брокер занят
      case 146:   // Подсистема торговли занята
         Sleep(3000);
         RefreshRates();
         break;
     }
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

double LOT()
{
   int n=0;
   double OL=dLots;
   for (int j = OrdersHistoryTotal()-1; j >= 0; j--)
   {
      if (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
      {
         if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == iMagic)
         {
            if (OrderProfit()<0) 
            {
               if (n==0) OL=NormalizeDouble(OrderLots()*K_Martin,DigitsLot);
               n++;
               if (n>=OrdersClose) {Comment("1");return(dLots);}
            }
            else
            {
               if (n==0) {Comment("2");return(dLots);}
               else {Comment("3");return(OL);}
            }
         }
      }
   }
   return(OL);
}
//------------------------------------------------------------------
 
законопослушный гражданин:

вот такие настройки:

timeframe_RSI=0 period_RSI=14 level_buy=30 level_sell=70 Lot=0.01 K_Martin=1.6 Stoploss=200 Takeprofit=1000 CountLoss=100.0 CountProfit=25.0 Magic=777 DigitsLot=2 slippage=3

ниже приложен отчет.

там желтым цветом выделил строки с "непонятным" закрытием, ни по стоп,тейк, ни по деньгам.

а синим цветом -сделки которые открылись и практически сразу закрылись

На каком таймфрейме?

 
люди,  спасибо за советы, я зделал так работает, говорит когда ваходит в стоп лос или тейк профит 
//--- get transaction type as enumeration value
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- if transaction is result of addition of the transaction in history
   if(type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      long     deal_entry        =0;
      double   deal_profit       =0.0;
      double   deal_volume       =0.0;
      string   deal_symbol       ="";
      long     deal_magic        =0;
      long     deal_reason       =-1;
      if(HistoryDealSelect(trans.deal))
        {
         deal_entry=HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_ENTRY);
         deal_profit=HistoryDealGetDouble(trans.deal,DEAL_PROFIT);
         deal_volume=HistoryDealGetDouble(trans.deal,DEAL_VOLUME);
         deal_symbol=HistoryDealGetString(trans.deal,DEAL_SYMBOL);
         deal_magic=HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_MAGIC);
         deal_reason=HistoryDealGetInteger(trans.deal,DEAL_REASON);
        }
      else
         return;

      if(deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic)
         if(deal_entry==DEAL_ENTRY_OUT)
           {
            if(deal_reason==DEAL_REASON_SL)
               SendNotification (" Закрыл  позицию > StopLoss");

            if(deal_reason==DEAL_REASON_TP)
               SendNotification ("Закрыл  позицию > TakeProfit");
           }
     }
  }


а так при новой покупки или продажи 

void OPENORDER(string ord)

  {

  
  double priceL=m_symbol.Ask();
   if(ord=="Sell")      
     SendNotification (" открыл позицию > short");
        //--- check for free money
            if(m_account.FreeMarginCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,my_lot,priceL)<0.0)
               printf("We have no money. Free Margin = %f",m_account.FreeMargin());
            else
      if(!m_trade.Sell(my_lot,Symbol(),m_symbol.Bid(),my_SL,my_TP,""))
         Print("BUY_STOP -> false. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
               ", description of Retcode: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
               ", ticket of order: ",m_trade.ResultOrder());                     // Если sell, то не открываемся
     double priceS=m_symbol.Bid();
   if(ord=="Buy")
     SendNotification (" открыл позицию > long");
         //--- check for free money
            if(m_account.FreeMarginCheck(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,my_lot,priceS)<0.0)
               printf("We have no money. Free Margin = %f",m_account.FreeMargin());
            else
      if(!m_trade.Buy(my_lot,Symbol(),m_symbol.Ask(),my_SL,my_TP,""))
 
         Print("Buy -> false. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
               ", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
               ", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
 

Приветствую. Подскажите, пожалста, по мт5.

Нужно сделать советник по индикатору, чтоб советник мог работать без наличия индикатора 
Возможно ли сделать отображение на графике данных вписанного в него индикатора, так чтоб не делать эти линии объектами ?


 
Andrey Sokolov:

Приветствую. Подскажите, пожалста, по мт5.

Нужно сделать советник по индикатору, чтоб советник мог работать без наличия индикатора 
Возможно ли сделать отображение на графике данных вписанного в него индикатора, так чтоб не делать эти линии объектами ?


