Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2150
Может быть, во втором случае тестирование не по реальным тикам идёт?
да - делаю по ценам открытия - также - дальше не идет. Второй принт не печатает. Вылетает по ретёрну и все.
да - смотрите - поставил по тикам - и позы пошли.... удивительно.....
щас дальше условия подключу - как в Владимира в ф-ии:
ошибки нет - но позиции не открывает:
да - снял контроль нового бара - все вроде заработало.... спс большое
Проверяю.
спс - большое - тестирую - пока вроде открывает по условиям... контроль бара нового снял
еще раз - спс большое - поставил на оптимизацию - пошли первые результаты:
Если вы под первыми словами подразумеваете введение, то мне оно тоже никакого понимания не дало. Более того, по моему субъективному мнению, введение там это 100% вода, не несущая никакой информационной нагрузки (сама статья отличная).
По ссылкам я ни разу не переходил, просто читал дальше.
Дело ваше. Просто дал оценку ситуации со стороны: не так страшно ооп, как вы его себе представляете.
На этом мои полномочия все. Предлагаю считать нашу дискуссию завершенной.
Это и есть обучение с подкреплением.
В капсуле! Разграничение видимости объявленных переменных в разных капсулах, функциях. Глобальные переменные видимы везде, а те что в функции объявлены, вне функции не видятся. Это и есть принцип инкапсуляции. У Федосеева неплохо объяснено в статье про ООП.
Если грубо очень, любая обратная связь от результата прогона в следующий прогон обучения будет подкреплением.
Благодарю Вас за ответы!
Попробую вникнуть ещё раз
Всем добрый день. Пытаюсь переделать код функции по определению появления новой свечи на графике на код без функции. Мне нужно чтобы Print в он тике вывелся только один раз когда появится новая свеча. пишу это вот так
Такой вариант не работает- принтов выводиться сильно много, а не один на новой свече. Что я делаю не так? И как правильно надо писать чтобы появилась новая свеча- вывелся один принт и ждём следующую новую свечу?
Ростислав написал решение.