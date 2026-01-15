Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1581
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ChartIndicatorAdd()
Спасиб. Только здесь советник выводит на график не вписанный прямо в него индикатор. У меня вопрос о том как вывести отображение расчетов самого советника.
Спасиб. Только здесь советник выводит на график не вписанный прямо в него индикатор. У меня вопрос о том как вывести отображение расчетов самого советника.
ObjectSetString - вводим данные
ObjectGetString - получаем данные
Как пример у меня
Спасиб. Только здесь советник выводит на график не вписанный прямо в него индикатор. У меня вопрос о том как вывести отображение расчетов самого советника.
Брать Канву (CCanvas) и рисовать. Перевод времени и цены в координаты графика, с помощью ChartTimePriceToXY.
На каком таймфрейме?
М1
Приветствую! Не могу понять, почему в такой конструкции выбор по SELECT_BY_TICKET не работает, в отличии от SELECT_BY_POS.
спасиб. Но вопрос немного не об этом. А о том как советником отрисовать данные из массивов, как-то как из индикаторных буферов, чтоб не объектами, если это возможно.
MakarFX, Mihail Matkovskij
спасиб. Но вопрос немного не об этом. А о том как советником отрисовать данные из массивов, как-то как из индикаторных буферов, чтоб не объектами, если это возможно.
С помощью CCanvas можно рисовать, что угодно. Копируете время (с помощью CopyTime) и данные массива (чтобы ячейка в массиве time чётко соответствовала ячейке в вашем массиве data). Переводите их в пиксели с помощью ChartTimePriceToXY и всё. Рисуйте хоть точки, хоть линии, хоть другие примитивы, хоть стрелки выводите (шрифт Windings) по полученным координатам. В CCanvas есть для этого все методы. Достаточно создать Канвас на весь экран и можете что угодно рисовать, полная свобода действий. Но при этом Канвас нужно постоянно перерисовывать в OnChartEvent (id: CHARTEVENT_CHART_CHANGE). В общем, для начала вам нужно научиться работать с CCanvas. Но если вы в программировании новичок, и изучать всё это вам лень, то тогда Фриланс вам в помощь.
Приветствую! Не могу понять, почему в такой конструкции выбор по SELECT_BY_TICKET не работает, в отличии от SELECT_BY_POS.
Потому, что SELECT_BY_TICKET выбирает ордер по его тикету. А вы их по порядку выбираете (SELECT_BY_POS). Для выбора ордеров по тикетам сообщайте тикеты в функцию OrderSelect, а не индексы.
С помощью CCanvas можно рисовать, что угодно. Копируете время (с помощью CopyTime) и данные массивов (чтобы ячейка в массиве time чётко соответствовала ячейке в вашем массиве data). Переводите их в пиксели с помощью ChartTimePriceToXY и всё. Рисуйте хоть точки, хоть линии, хоть другие примитивы, хоть стрелки выводите (шрифт Windings) по полученным координатам. В CCanvas есть для этого все методы. Достаточно создать Канвас на весь экран и можете что угодно рисовать, полная свобода действий. Но при этом Канвас нужно постоянно перерисовывать в OnChartEvent (id: CHARTEVENT_CHART_CHANGE). В общем, для начала вам нужно изучить как работать с CCanvas. Но если вы в программировании новичок, и изучать всё это вам лень, то тогда Фриланс вам в помощь.
спасиб