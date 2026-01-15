Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1583
Логика хромает, все есть, и массивы под тикеты и типы ордеров. Только он не заполняется при открытии ордеров почему то, а в функции ТикетЛимит вообще обнуляет массив. На первый наискосок взгляд.
Как в шахматах? Не хватает одного хода. Попробую осмыслить. Спасибо Валерий.
Подскажите, как правильно получить статистику по барам
Я сделал так, считает кол-во правильно, но при попытке использовать данные получаю "0"
Возможно есть уже нормальный способ, а я "изобретаю велосипед")
Подскажите, пожалуйста.
Похоже, что у вас все переменные int, а результат деления получается меньше 0. Поэтому, 0;
Попробуйте:
Как в шахматах? Не хватает одного хода. Попробую осмыслить. Спасибо Валерий.
Подскажите, пожалуйста, есть ли функция упрощающая такое определение для открытия ордераСуть в том, чтобы ордер не открывался, если цена не попадает в данный диапазон
Подскажите, пожалуйста, есть ли функция упрощающая такое определение для открытия ордераСуть в том, чтобы ордер не открывался, если цена не попадает в данный диапазон
Ну на бумаге нарисуй
OpenPrice _________________________
Bid _________________________
OpenPrice-10*_Point________________________
Из картинки видно, что OpenPrice - Bid не должно быть больше 10*_Point
модуль разницы. Без модуля только верхняя зона попадает в условие. | OpenPrice - Bid |> 10*_Point условие открытия
Ты меня удивляешь