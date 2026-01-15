Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 787
Обнаружил страннй глюк при рисовании на графике МТ5: стрелки вместо лоу свечи устанавливаются в произвольных местах, как будто со смещением к графику
1. В индикаторе УЖЕ ЕСТЬ массив low. Его и применяйте.
2. Не нужно прогонять визуализацию на максимальной скорости.
3. Код СТРАШНО ГЛЮЧНЫЙ - так как на каждом тике делается проход ПО ВСЕМ БАРАМ.
Я не стал выкладывать сюда код, а написал самый простой для упрощения разбора.
Про расскажите подробнее что не так, про максимальную скорость непонятно.
Виталий, инициализации почему-то не помогает. Пробовал в онинит прописать PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0); то же не работает :(
Я не стал выкладывать сюда код, а написал самый простой для упрощения разбора.
Про расскажите подробнее что не так, про максимальную скорость непонятно.
Начните исправлять по шагам. Например сначала исправьте:
В индикаторе УЖЕ ЕСТЬ массив low. Его и применяйте.
iLow работает как серия true, Buf_0 - false, low[] тоже false. Т.е. 0й элемент в вашем случае получает значение rates_total-1 (зеркально)
Нужно перевернуть один из них, например:
Знание загадки про яблоки у Буратино обязательно поможет в этой проблеме. Я её в подробностях не помню, подождём кто перескажет без ошибок.
iLow работает как серия true, Buf_0 - false, low[] тоже false. Т.е. 0й элемент в вашем случае получает значение rates_total-1 (зеркально)
Нужно перевернуть один из них, например:
Это индикатор! В OnCalculate УЖЕ ЕСТЬ массивы
Зачем в индикатор пихать iXXXX функции?
Это индикатор! В OnCalculate УЖЕ ЕСТЬ массивы
Зачем в индикатор пихать iXXXX функции?
Да откуда ж мне знать? Человек, задавший вопрос, использовал именно iLow(), значит нужно ему. Может проще воспринимает, может планирует через входную переменную обращаться к другому символу или таймфрейму (не помню, есть ли в четвёрке copyrates?)
Добавлено: вопрос по пятерке был задан в четвёрошной ветке. Я проглядел, каюсь. Но, ответ всё равно тот же.