Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1582
Приветствую! Не могу понять, почему в такой конструкции выбор по SELECT_BY_TICKET не работает, в отличии от SELECT_BY_POS.
В 4ке при при успешном открытии ордера возвращается тикет, а не результат, как в 5ке. Запоминайте его сразу после открытия ордера, и Магик нужен только для страховки. А не работает, потому что у Вас номера по порядку, а таких тикетов нет. Поэтому ошибка такого ордера нет.
MakarFX, Mihail Matkovskij
спасиб. Но вопрос немного не об этом. А о том как советником отрисовать данные из массивов, как-то как из индикаторных буферов, чтоб не объектами, если это возможно.
Индикатор этим и отличается от советника, что у него есть индикаторные буферы, которые легче и дешевле рисуют чем в советнике. видимо только канвас родной или Семко в помощь.
Спасиб.
Индикатор этим и отличается от советника, что у него есть индикаторные буферы, которые легче и дешевле рисуют чем в советнике. - да, Кэп.
Семко - это что?
Николай, у него в кодобазе облеченный и улучшенный канвас. И вообще он по нему крут.И эти буферы кстати сами по себе налагают кучу ограничений, поэтому ордера в индюках не выставляются.)
Индикаторы одного чарта работают все в одном потоке. Поэтому, в них нельзя вызывать MessageBox и производить торговые операции. Узнать информацию о сделках и ордерах вроде можно, если мне не изменяет память... Но торговать нельзя. Только в экспертах и скриптах. На каждого эксперта выделяется свой поток.
Подскажите как ИЛИ || клавиатурой набирать))) до сих пор копипастом переношу)))
Спасибо))) Шифт Слеш))) Лень все таки не всегда панацея)))
Спасибо, но я так и не понял, что мне с этим делать. Исходник компилируется. Если есть время, ткни пальцем.
Логика хромает, все есть, и массивы под тикеты и типы ордеров. Только он не заполняется при открытии ордеров почему то, а в функции ТикетЛимит вообще обнуляет массив. На первый наискосок взгляд.