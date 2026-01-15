Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1574
Я очень часто прошу Алексея что-то мне пояснить или напомнить. Он знает и помнит больше меня.
Оскорблений не видел. Видел отсылку к чтению документации. С чтением документации, и с тем, что она должна быть нашей "настольной книгой" - это моё мнение такое же. Я тоже многим говорю об этом. И я у многих учусь и не обижаюсь на замечания или откровенные наезды. Обиды не приносят пользы. А вот чужое мнение, пусть и сказанное как может показаться "свысока", оно многого стоит. В дальнейшем.
И прошу вас, не приплетайте сюда дружбу/недружбу - это из области межличностных отношений, а не отношений членов нашего сообщества "обычный пользователь/модератор/админ".
И если уж вам так интересно, то скажу: Алексею я делал замечания когда видел перегибы. И он, знаете ли, внимает и не жалуется на жизнь и обиды на кого-то.
Мы все разные, каждый со своим восприятием, и нас много - на каждого пряник-кнут не найти. Давайте просто уважать друг друга как людей и пользователей ресурса. Спасибо.
А вы хоть раз заметили, что я хоть кого-то не уважал здесь в Сообществе? Я здесь занимаюсь разработкой приложений, иногда задаю вопросы на форум, иногда отвечаю на вопросы, помогаю другим программистам. Планирую добавить библиотеки в Кодобазу, возможно, напишу несколько статей, периодически добавляю приложения в Маркет. То есть, моя цель дружить, а не ссориться со всеми. И тут этот Алексей скачет по форуму как шимпанзе, вбрасывая темы про всяких "дураков", "г-коды" и т.п. Невольно возникает вопрос, это форум или базар? Куда смотрят модераторы? Но вы, Артём, ему в этом потакаете! И выставили наш диалог с ним (если это вообще можно назвать диалогом), как обращение чуть ли не ко всему форуму, что это я всех считаю здесь дураками. Я вам так скажу с Алексеем (хотя, ему не дойдет): не занимайтесь здесь ерундой, поскольку вы портите имидж Сообщества! Этот Алексей мало того, что безграмотный, но еще и занимается здесь оскорблением участников Сообщества, по сути, вытирая об них ноги! А вы ему потакаете. Я не знаю, почему его не забанили до сих пор. Потому, что он, во первых, пишет свои оскорбления намёками, во вторых, какие же могут быть оскорбления, если они завуалированы. Вы скажете, нет оскорблений. Таким образом, он держит здесь за дураков целое Сообщество, а не только меня! А вы ему потакаете в этом. А поскольку его выходки не пресекаются, то он будет скакать и дальше по форуму, глумясь над его участниками. Ведь у него же есть поддержка в виде целого мадератора! Но ничего. Как сказал классик "Сколь веревочка не вейся...". Рано или поздно, его выходки заметит Администрация Сообщества. И наведет здесь порядок. И вас, Артём, думаю, по голове не погладят. Поэтому, мой вам "совет-мудрость" (цитируя вас), не потакайте хамам и невежам, потому как и вас сочтут подобным! Вы создаете впечатление адекватного человека. Хотя, модератору это необходимо для работы...
здесь исправь "0" на "2"
поменял там на <=2
но теперь он также открывает пять конттрактов
Какой таймфрейм, какая пара и за какой период? Я проверю
Фъючерсы, пара MESU21 таимфрейм M10 посмотри с 16.07.21 - 19.07.21 именно там есть хороший пример
Понял, а параметры советника по умолчанию?
TrailingBuy/Sel Step и Trailing Stop Shift на 0.6
a -- Funktion ein/ausschalten -- на "false "