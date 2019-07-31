Кто сможет такое реализовать?

Суть советника такая:

после запуска советника на графике он для этой валютной пары на чьем графике стоит сразу выставляет ордер buy или sell любой на выбор рандомно и также выставляет стоп лосс и тейк профит (их чтобы можно было задать в настройках)

например стоп лосс 1000 пунктов и тейк профит 100 пунктов. 

Далее советник ждет развития событий:

1. если сработал тейк профит, то заново выставляет как описано выше.

2. Если сработал стоп лосс. то советник тут же выставляет СТРОГО ОБРАТНЫЙ ОРДЕР (относительно первогоордера), но с тройным лотом (этот параметр на сколько умножить лот второго ордера чтобы можно было задать в настройках) и уже с другими параметрами стоп лосса и тейк профита (их для второго ордера отдельно чтобы можно было задать в настройках)

Ну а если проиграл второй ордер, то советник больше не увеличивает и начинает процесс самого начала.

Настройки типа таких:

stoploss 1 order = 1000

takeprofit 1 order = 100

lot 1 order = 0.01

stoploss 2 order = 1000

takeprofit 2 order = 100

lot 2 order = 0.03

slip = 30

magic = 123

 
Такое сможет реализовать любой двоечник, но только через фриланс.
 
:(((((
 
Может кто-то бесплатно сможет?
 
Ну обратитесь в тему где предлагают бесплатное написание.

 
Есть у меня смутное ощущение, что это попытка реализовать одного советника с вебинара от форекс фо ю вроде, где один дяденька показывал график, и говорил, мол мы сделали сову, которая рандомно выставляет оредера, но при этом тейк больше стопа в 3 раза. И в итоге, после тестов, советник оказался в плюсе.
 
ЛОВИ))

FXwin:

Огромное спасибо

 
Scarick:
Есть у меня смутное ощущение, что это попытка реализовать одного советника с вебинара от форекс фо ю вроде, где один дяденька показывал график, и говорил, мол мы сделали сову, которая рандомно выставляет оредера, но при этом тейк больше стопа в 3 раза. И в итоге, после тестов, советник оказался в плюсе.
И дяденька близок к истине.
Я тоже подобное делал, правда с другой целью, и тоже на тестах в нехилом плюсе.
