Кто сможет такое реализовать?
Такое сможет реализовать любой двоечник, но только через фриланс.
Alexey Viktorov::(((((
Может кто-то бесплатно сможет?
moneymagnat:
Ну обратитесь в тему где предлагают бесплатное написание.
Есть у меня смутное ощущение, что это попытка реализовать одного советника с вебинара от форекс фо ю вроде, где один дяденька показывал график, и говорил, мол мы сделали сову, которая рандомно выставляет оредера, но при этом тейк больше стопа в 3 раза. И в итоге, после тестов, советник оказался в плюсе.
Файлы:
TpSl_v1.mq4 37 kb
FXwin:
Огромное спасибо
Scarick:И дяденька близок к истине.
Я тоже подобное делал, правда с другой целью, и тоже на тестах в нехилом плюсе.
Суть советника такая:
после запуска советника на графике он для этой валютной пары на чьем графике стоит сразу выставляет ордер buy или sell любой на выбор рандомно и также выставляет стоп лосс и тейк профит (их чтобы можно было задать в настройках)
например стоп лосс 1000 пунктов и тейк профит 100 пунктов.
Далее советник ждет развития событий:
1. если сработал тейк профит, то заново выставляет как описано выше.
2. Если сработал стоп лосс. то советник тут же выставляет СТРОГО ОБРАТНЫЙ ОРДЕР (относительно первогоордера), но с тройным лотом (этот параметр на сколько умножить лот второго ордера чтобы можно было задать в настройках) и уже с другими параметрами стоп лосса и тейк профита (их для второго ордера отдельно чтобы можно было задать в настройках)
Ну а если проиграл второй ордер, то советник больше не увеличивает и начинает процесс самого начала.
Настройки типа таких:
stoploss 1 order = 1000
takeprofit 1 order = 100
lot 1 order = 0.01
stoploss 2 order = 1000
takeprofit 2 order = 100
lot 2 order = 0.03
slip = 30
magic = 123