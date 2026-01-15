Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1532
Не могу разобраться с буферами, собираю статистику, сбор статистики работает корректно и индикатор даже рисует на графике все (в виде текста под каждой свечей), но вот как только создал буфер для заполнения его статистикой что то выдает ошибку 'CntM5Buffer' - parameter conversion not allowed Trent_flat.mq5 30 21, не могу с этими буферами разобраться :(
Объясните, пожалуйста, в чем прикол?
этот код "летает"
Первый код не правильный.
Сначала нужно собрать/наполнить массив "RSI_01Buffer", а потом его передать в функцию для расчёта "iMAOnArray"
Во втором коде всё верно.
Индикаторы работают в одном потоке, если один ждет, то и все остальные ждут, вполть до зависания терминала.
При старте МТ, инициализация индикатора (-ов), может происходить до инициализации переменных терминала, то есть зависание поймать раз плюнуть.
Спасиб. Но пока других вариантов не знаю.
А правильный вариант ну очень простой...
я извиняюсь - а если вот так? это правильно будет или не очень правильно? - (то же пытаюсь научится, правильно понимать и реализовывать.)
Во ! я почти научился - даже открывает позиции
Подскажите как вообще в документации разобраться? Меня очень напрягает что в примерах даже простого графического объекта как текст, тебе в лицо кидают пример с кучей кода и нигде не пишут какие параметры обязательны, а какие нет и для того чтоб просто написать какой то текст или трендовую поставить или даже разобраться с буферами для индикатора не понимаешь какой минимум параметров надо вводить и приходится тупо копипастить и ***свой код
