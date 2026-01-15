Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1532

Не могу разобраться с буферами, собираю статистику, сбор статистики работает корректно и индикатор даже рисует на графике все (в виде текста под каждой свечей), но вот как только создал буфер для заполнения его статистикой что то выдает ошибку 'CntM5Buffer' - parameter conversion not allowed Trent_flat.mq5 30 21,   не могу с этими буферами разобраться :( 


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Trent_flat.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1

#include  <statistic_func.mqh>
#include <obj_text.mqh>


int CntM5Buffer[];


ENUM_TIMEFRAMES TF = PERIOD_M5;
int bars_on_history = 50;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,CntM5Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- установим индексацию для буфера как в таймсерии
   ArraySetAsSeries(CntM5Buffer,true);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

   int start = 1;
   Comment("RATES_TOTAL = ", rates_total, "\n PREV_CALCULATED = ", prev_calculated, "\nR - P = ", rates_total-prev_calculated);
   if(rates_total - prev_calculated >0)
     {

      int total_bars;
      if(rates_total-prev_calculated > bars_on_history)
        {
         total_bars = bars_on_history;
        }
      else
        {
         total_bars = rates_total - prev_calculated;
        }

      Get_TF_statistic(TF,total_bars,CntM5Buffer);

     }

   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+



 

Объясните, пожалуйста, в чем прикол?

этот код грузит терминал

   for(int i=limit;i>=0;i--)
     {
      RSI_01Buffer[i]=iRSI(NULL,0,RSI_Period,RSI_Price,i);
      RSI_02Buffer[i]=iMAOnArray(RSI_01Buffer,0,RSI_Period,0,MODE_SMA,i);
     }

этот код "летает"

   for(int i=limit;i>=0;i--)
      RSI_01Buffer[i]=iRSI(NULL,0,RSI_Period,RSI_Price,i);
   for(int i=limit;i>=0;i--)
     {
      RSI_02Buffer[i]=iMAOnArray(RSI_01Buffer,0,RSI_Period,0,MODE_SMA,i);
     }
 
MakarFX:

Объясните, пожалуйста, в чем прикол?

этот код грузит терминал

этот код "летает"

Первый код не правильный.

Сначала нужно собрать/наполнить массив "RSI_01Buffer", а потом его передать в функцию для расчёта "iMAOnArray"

Во втором коде всё верно.

 
Vitaly Muzichenko:

Первый код не правильный.

Сначала нужно собрать/наполнить массив "RSI_01Buffer", а потом его передать в функцию для расчёта "iMAOnArray"

Во втором коде всё верно.

Спасибо большое. Первый раз столкнулся этим и ломал голову.
 
Taras Slobodyanik:

Индикаторы работают в одном потоке, если один ждет, то и все остальные ждут, вполть до зависания терминала.
При старте МТ, инициализация индикатора (-ов), может происходить до инициализации переменных терминала, то есть зависание поймать раз плюнуть.

Спасиб. Но пока других вариантов не знаю.

 
Andrey Sokolov:

Спасиб. Но пока других вариантов не знаю.

А правильный вариант ну очень простой...

Artyom Trishkin:

А правильный вариант ну очень простой...

я извиняюсь - а если вот так? это правильно будет или не очень правильно? - (то же пытаюсь научится, правильно понимать и реализовывать.)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Demo_iBands.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//--- входные параметры
input int                  bands_period=20;           // период скользящей средней
input int                  bands_shift=0;             // сдвиг
input double               deviation=2.0;             // кол-во стандартных отклонений
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE; // тип цены
//--- переменная для хранения хэндла индикатора iBands
int    handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- создадим хэндл индикатора
   handle=iBands(_Symbol,_Period,bands_period,bands_shift,deviation,applied_price);
//--- если не удалось создать хэндл
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iBands для пары %s/%s, код ошибки %d",
                  _Symbol,
                  EnumToString(_Period),
                  GetLastError());
      //--- работа индикатора завершается досрочно
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- почистим график при удалении индикатора
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- индикаторные буферы
//--- get current Bands
   double         UpperBuffer[];
   double         LowerBuffer[];
   double         MiddleBuffer[];
   if(CopyBuffer(handle,BASE_LINE,-bands_shift,1,MiddleBuffer)!=1||
      CopyBuffer(handle,UPPER_BAND,-bands_shift,1,UpperBuffer)!=1||
      CopyBuffer(handle,LOWER_BAND,-bands_shift,1,LowerBuffer)!=1)
     {
      Print("CopyBuffer from Bands failed, no data");
      return;
     }
//--- сформируем сообщение
   Print("MiddleBuffer =",MiddleBuffer[0], "UpperBuffer =",UpperBuffer[0], "LowerBuffer =",LowerBuffer[0]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
SanAlex:

я извиняюсь - а если вот так? это правильно будет или не очень правильно? - (то же пытаюсь научится, правильно понимать и реализовывать.)

Во ! я почти научился - даже открывает позиции

02 Demo_iBands

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Demo_iBands.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#define   BAND_MAGIC 1234501

#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade ExtTrade;
input group              "---- Lots Parameters ----"
input double             InpLots         = 0.1;         // Lots
input group              "---- Bands Parameters ----"
input int                bands_period    = 20;          // период скользящей средней
input int                bands_shift     = 0;           // сдвиг
input double             bands_deviation = 2.0;         // кол-во стандартных отклонений
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price   = PRICE_CLOSE; // тип цены
//--- переменная для хранения хэндла индикатора iBands
bool   ExtHedging=false;
int    handle=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- prepare trade class to control positions if hedging mode is active
   ExtHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
   ExtTrade.SetExpertMagicNumber(BAND_MAGIC);
   ExtTrade.SetMarginMode();
   ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
//--- создадим хэндл индикатора
   handle=iBands(_Symbol,_Period,bands_period,bands_shift,bands_deviation,applied_price);
//--- если не удалось создать хэндл
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iBands для пары %s/%s, код ошибки %d",
                  _Symbol,
                  EnumToString(_Period),
                  GetLastError());
      //--- работа индикатора завершается досрочно
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- почистим график при удалении индикатора
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open position conditions                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen(void)
  {
   MqlRates rt[2];
//--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
     {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
      return;
     }
   if(rt[1].tick_volume>1)
      return;
//--- get current Bands
   double MiddleBuffer[],UpperBuffer[],LowerBuffer[];
   if(CopyBuffer(handle,BASE_LINE,-bands_shift,1,MiddleBuffer)!=1||
      CopyBuffer(handle,UPPER_BAND,-bands_shift,1,UpperBuffer)!=1||
      CopyBuffer(handle,LOWER_BAND,-bands_shift,1,LowerBuffer)!=1)
     {
      Print("CopyBuffer from Bands failed, no data");
      return;
     }
//--- check signals
   ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;
   if(((rt[0].open>MiddleBuffer[0] && rt[0].close<MiddleBuffer[0])||
       (rt[0].open>UpperBuffer[0] && rt[0].close<UpperBuffer[0])||
       (rt[0].open>LowerBuffer[0] && rt[0].close<LowerBuffer[0])))
      signal=ORDER_TYPE_SELL;    // sell conditions
   else
     {
      if(((rt[0].open<MiddleBuffer[0] && rt[0].close>MiddleBuffer[0])||
          (rt[0].open<UpperBuffer[0] && rt[0].close>UpperBuffer[0])||
          (rt[0].open<LowerBuffer[0] && rt[0].close>LowerBuffer[0])))
         signal=ORDER_TYPE_BUY;  // buy conditions
     }
//--- additional checking
   if(signal!=WRONG_VALUE)
     {
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
         ExtTrade.PositionOpen(_Symbol,signal,InpLots,
                               SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK),
                               0,0);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close position conditions                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(void)
  {
   MqlRates rt[2];
//--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
     {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
      return;
     }
   if(rt[1].tick_volume>1)
      return;
//--- get current Bands
   double MiddleBuffer[],UpperBuffer[],LowerBuffer[];
   if(CopyBuffer(handle,BASE_LINE,-bands_shift,1,MiddleBuffer)!=1||
      CopyBuffer(handle,UPPER_BAND,-bands_shift,1,UpperBuffer)!=1||
      CopyBuffer(handle,LOWER_BAND,-bands_shift,1,LowerBuffer)!=1)
     {
      Print("CopyBuffer from Bands failed, no data");
      return;
     }
//--- positions already selected before
   bool signal=false;
   long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
   if(((type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open>MiddleBuffer[0] && rt[0].close<MiddleBuffer[0])||
       (type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open>UpperBuffer[0] && rt[0].close<UpperBuffer[0])||
       (type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open>LowerBuffer[0] && rt[0].close<LowerBuffer[0])))
      signal=true;
   if(((type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open<MiddleBuffer[0] && rt[0].close>MiddleBuffer[0])||
       (type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open<UpperBuffer[0] && rt[0].close>UpperBuffer[0])||
       (type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open<LowerBuffer[0] && rt[0].close>LowerBuffer[0])))
      signal=true;
//--- additional checking
   if(signal)
     {
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
         ExtTrade.PositionClose(_Symbol,3);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Position select depending on netting or hedging                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SelectPosition()
  {
   bool res=false;
//--- check position in Hedging mode
   if(ExtHedging)
     {
      uint total=PositionsTotal();
      for(uint i=0; i<total; i++)
        {
         string position_symbol=PositionGetSymbol(i);
         if(_Symbol==position_symbol && BAND_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))
           {
            res=true;
            break;
           }
        }
     }
//--- check position in Netting mode
   else
     {
      if(!PositionSelect(_Symbol))
         return(false);
      else
         return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==BAND_MAGIC); //---check Magic number
     }
//--- result for Hedging mode
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
//---
   if(SelectPosition())
      CheckForClose();
   else
      CheckForOpen();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Подскажите как вообще в документации разобраться? Меня очень напрягает что в примерах даже простого графического объекта как текст, тебе в лицо кидают пример с кучей кода и нигде не пишут какие параметры обязательны, а какие нет и для того чтоб просто написать  какой то текст или трендовую поставить или даже разобраться с буферами для индикатора не понимаешь какой минимум параметров надо вводить и приходится тупо копипастить и ***свой код

 
Алексей КоКоКо:

Подскажите как вообще в документации разобраться? Меня очень напрягает что в примерах даже простого графического объекта как текст, тебе в лицо кидают пример с кучей кода и нигде не пишут какие параметры обязательны, а какие нет и для того чтоб просто написать  какой то текст или трендовую поставить или даже разобраться с буферами для индикатора не понимаешь какой минимум параметров надо вводить и приходится тупо копипастить и ***свой код


Сейчас хоть документации много. Статей, примеров.....  
