Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1534
Вот так закрывает ордера
Сделай, как я написал выше...
или выложи код OnTick()
Если не ошибаюсь, то можно писать так
Ну спасибо за совет, вечером проверю, потом отпишусь.
если UseTimeLimit устанавливается в настройках при запуске сова, то
эту функцию лучше в OnInit() вместо OnTick()
Я вообще пишу так
if(TimeHour(time[i])>=Time_Start&&TimeHour(time[i])<TimeFinish)
или еще проще
if(Hour()>=Time_Start&&Hour()<TimeFinish)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно усреднить линию индикатора? Основную кривую с периодом Per_1 рисует нормально (Buffer_1[]), пока не добавляю блок простого усреднения с буфером Buffer_2[] с периодом усреднения Per_2.
int OnCalculate(стандартные параметры)
{
int i, j, limit;
if(rates_total <= Per_1)
return(0);
//Будет пересчитан последний посчитанный бар
limit = rates_total - prev_calculated - Per_1;
if(prev_calculated > 0)
limit++;
//Расчёт и заполнение буферов индикатора
for(i=0; i < limit; i++)
{
//Расчёт основной линии индикатора
Buffer_1[i] = Фрмула кривой
double Sum = 0;
for(j = i; j < Per_2 + i; j++)
{
//Расчёт линии усреднения
Sum += Buffer_1[j];
Buffer_2[i] = Sum / Per_2;
}
}
return(rates_total);
}
Добрый день!
Вставить кодЗдесь похоже ответ на твой вопрос
В том то и вся проблема, он и только открывает и закрывает ордера starthour->stophour
Так как после stophour нельзя торговать
Я давно пишу логику открытия до закрытия, трала и прочего сопровождения позиций. В большей степени оно и верно, прежде чем открыть ещё что-то, нужно проверить что есть уже открытое.
У вас верно прописано, нужно только сменить блоки местами:
Круто! Работает, спасибо!