Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1525
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Реклама стороннего ресурса и частных каналов. Был бы не я, мог бы и забанить.
Какая реклама??? Видеоурок по тому что спрашивают.
Какая реклама??? Видеоурок по тому что спрашивают.
Что я не так делаю?
if (in1b)
что??? больше, меньше или равно...с чем ты сравниваешь "in1b"?
Всем добрый день. Пытаюсь прикрутить в советник профит фиксированный в пунктах в дополнение к профиту рассчитанному в размере риска. Профит в размере риска работает нормально. А вот в пунктах выставляет какое-то нереальное значение О_о. делаю так. Есть перечисление какой будет профит в размере риска или в пунктах
Есть переменная в которую задаю размер профита в пунктах.
Далее в он тик пишу вот такую штуку расчёта профита и проверки его корректности.
Для профита в размере риска всё отлично работает, а вот с фиксированным в пунктах профитом нет. Подскажите пожалуйста что не так пишу и где что нужно исправить для корректной работы выставления профита в пунктах?
Всем добрый день. Пытаюсь прикрутить в советник профит фиксированный в пунктах в дополнение к профиту рассчитанному в размере риска. Профит в размере риска работает нормально. А вот в пунктах выставляет какое-то нереальное значение О_о. делаю так. Есть перечисление какой будет профит в размере риска или в пунктах
Есть переменная в которую задаю размер профита в пунктах.
Далее в он тик пишу вот такую штуку расчёта профита и проверки его корректности.
Для профита в размере риска всё отлично работает, а вот с фиксированным в пунктах профитом нет. Подскажите пожалуйста что не так пишу и где что нужно исправить для корректной работы выставления профита в пунктах?
профита в пунктах на умножить на "Point"
Что я не так делаю?
А что ты делаешь?
что??? больше, меньше или равно...с чем ты сравниваешь "in1b"?
нету у меня кнопки добавления скринов о которой вы писали, добавлю скрин так.
немного дописал но все равно ничего не получается)
нету у меня кнопки добавления скринов о которой вы писали, добавлю скрин так.
немного дописал но все равно ничего не получается)