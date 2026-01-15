Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1526

MakarFX:
Запусти на чистом графике свой индикатор, открой окно данных и сделай скрин

Такой?

Screenshot_17.png  56 kb
 
jarikn:

Такой?

Тебе надо изучить терминал. Каждая кнопка , при наведении мыши, имеет подсказку...ищи "Окно данных"
 
MakarFX:
Тебе надо изучить терминал. Каждая кнопка , при наведении мыши, имеет подсказку...ищи "Окно данных"

Вроде сделал 

Screenshot_18.png  47 kb
 
jarikn:

Вроде сделал 

Сделал правильно, но не тот индикатор...нужен тот с которого ты хочешь снимать показания


 
MakarFX:

Сделал правильно, но не тот индикатор...нужен тот с которого ты хочешь снимать показания


Где найти кнопку *добавить скрины?*

Screenshot_20.png  10 kb
 
jarikn:

Где найти кнопку *добавить скрины?*

 
jarikn:

Где найти кнопку *добавить скрины?*

MakarFX:

Рейтинг маловат, потому и нет кнопки. Цепляйте файлом ничего страшного.

 

вот. 

1 скрин - 2 индикатора на сел

2 скрин - 2 индикатора на бай

Screenshot_21.png  50 kb
Screenshot_22.png  50 kb
 
jarikn:

вот. 

1 скрин - 2 индикатора на сел

2 скрин - 2 индикатора на бай

исходя из показаний строй логику для своего индикатора

 
MakarFX:

профита в пунктах на умножить на "Point"

Благодарю за помощь. домножил на Point и таким макаром всё заработало:-)
