Запусти на чистом графике свой индикатор, открой окно данных и сделай скрин
Такой?
Тебе надо изучить терминал. Каждая кнопка , при наведении мыши, имеет подсказку...ищи "Окно данных"
Вроде сделал
Сделал правильно, но не тот индикатор...нужен тот с которого ты хочешь снимать показания
Где найти кнопку *добавить скрины?*
Рейтинг маловат, потому и нет кнопки. Цепляйте файлом ничего страшного.
вот.
1 скрин - 2 индикатора на сел
2 скрин - 2 индикатора на бай
исходя из показаний строй логику для своего индикатора
профита в пунктах на умножить на "Point"