Попробуй так, вроде должно работать

Неа. постоянно пищит алерт. Вот целый код и индюки. может я что-то делаю не так

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          777.mq4 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot Покупаем
#property indicator_label1  "Продаём"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Продаём
#property indicator_label2  "Покупаем"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- input parameters
double      Buy[];            // Буфер для покупок
double      Sell[];           // Буфер для продаж


int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
    SetIndexBuffer(0,Buy);
   SetIndexBuffer(1,Sell);  
   // Устанавливаем нулевые значения для индикатора, при которых не будет сигнальных стрелок
   SetIndexEmptyValue (0, 0);
   SetIndexEmptyValue (1, 0);
   //Определяем стиль отображения индикаторных линий - стрелка
   SetIndexStyle (0, DRAW_ARROW);
   SetIndexStyle (1, DRAW_ARROW); 
   // Установим значки "стрелки" для буферов
   SetIndexArrow(0, 234);  //Стрелка "вниз" для продаж
   SetIndexArrow(1, 233);  //Стрелка "вверх" для покупок
   //Устанавливаем текст описания стрелок индикатора для отображения информации в всплывающей подсказке.
   SetIndexLabel(0, "Продаём");
   SetIndexLabel(1, "Покупаем");
   //Определяем разрядность значений индикаторных линий - приравниваем разрядности фин. инструмента
   IndicatorDigits (Digits);
   //Строка с кратким названием индикатора выводится в сплывающей подсказке при наведении указателя мыши на стрелку
   IndicatorShortName ("Мой первый индикатор");
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
 

    int limit=rates_total-prev_calculated-2;
   if(limit<1) return(0);
   for(int i=limit;i>=0;i--)
     {
     
      // Снимем показания индикатора
     double in1b = iCustom(NULL,0,"in1",1,i+1); // индикатор 1 стрелка вверх
     double in1s = iCustom(NULL,0,"in1",0,i+1); // индикатор 1 стрелка вниз
      
     
     
     double in2b = iCustom(NULL,0,"in2",0,i+1); // индикатор 2 стрелка вверх
     double in2s = iCustom(NULL,0,"in2",1,i+1); // индикатор 2 стрелка вниз
    
    Comment("in1v = "+DoubleToString(in1b)+"\n" +"in1n = "+DoubleToString(in1s)+"\n"
    +"in2v = "+DoubleToString(in2b)+"\n" +"in2n = "+DoubleToString(in2s));
     
    if(in1b < 2147483647 && in2b < 2147483647) // индикатор стрелка вверх
        {
         Sell[i]=low[i];
       /*  if(show_alert!=time[i])
           {
            Alert(Symbol()+"BUY М "); show_alert=time[i];
           }*/
        }
   
      if(in1s < 2147483647 && in2s < 2147483647) // индикатор стрелка вниз
        {
         Buy[i]=high[i];
        /* if(show_alert!=time[i])
           {
            Alert(Symbol()+"SELL М "); show_alert=time[i];
           }*/
        }
     }
     
   
     
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

jarikn:
Ребята, помогите сделать алерт к индикатору. Хочу потестить комбинацию разных индикаторов но нужна функция алерта. Нужно что бы алерт показывался только 1 раз по появлению стрелки. Если вам не тяжело то помогите написать такую функцию, а то у меня не получаеться, выскакивает алерт целую минуту или все время, аж мт4 зависает.


Добавь переменную

 если не сигнал переменная становится false 

если (сигнал и переменная== false ) {

алерт;

переменная=true;

}

 
Andrey Sokolov:


Добавь переменную

переменная становится false если появляется новая свеча

если (сигнал и переменная== false ) {

алерт;

переменная=true;

}

будет не больше 1 на свечу

ок. спасибо

 
jarikn:

ок. спасибо

я там изменил

 
еще такой вопрос. почему данный индикатор сильно нагружает процессор? открываешь 10 валютных пар и капец как виснет мт4. можно как-то исправить ? А если сделать не как индикатор а как советник, тоже будет так тормозить? 
 
Скажите, пожалуйста, как программно сделать обьект выделенным? в хэлпе что-то подобного не нашел
 

Всем привет! Есть индикатор - показывает угол наклона тренда в градусах (не нормализовал правда). На графике все замечательно. Хоть на самой кривой угла (синяя), хоть на его  средней (зелёная) - Рис 1. Но вот при вызове индикатора в советник через double Custom = iCustom(Symbol(), window, "Angle", 0, 1), выдаёт чушь - какие-то огромные цифры - Рис 2. Здесь  window - период графика,  "Angle" - название индикатора, 0 - нулевой буфер, в который рассчитывается синяя линяя (можно поставить 1 - буфер зелёной МА, но результат аналогичный будет), 1 - сдвиг. В чём может быть проблема?

Рисунок 1

Рисунок 2

Tango_X:
Скажите, пожалуйста, как программно сделать обьект выделенным? в хэлпе что-то подобного не нашел

OBJPROP_SELECTED

Выделенность объекта

mql5

mql4

Написал советник, вроде все работает. Но дело в том что по пересечению скользящих должны закрываться ордера. А они не закрываются, вернее закрывается только самый первый ордер и не важно в какую сторону, а дальше в журнале выдает ошибку - OrderClose error 4051. В чем проблема?  
   //-----------------------------------------------------------
     if (CountSell() == 0 && mama1<mama2 && cci>verh && cci1>verh && cci<cci1)
      {
      tiket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,"",Magic,0, Red);
      if (tiket>0)
         {
         SL=NormalizeDouble(Bid+StopLoss*Point,Digits);
         TP=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*Point,Digits);
         if (OrderSelect(tiket, SELECT_BY_TICKET))
            if (!OrderModify(tiket,OrderOpenPrice(),SL,TP,0))
               Print("Ошибка модификации ордера на продажу");
         } else Print("Ошибка открытия ордера на продажу");
      }
    if (CountBuy() == 0 && mama1>mama2 && cci<nuz && cci1<nuz && cci>cci1)
      {
      tiket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,"",Magic,0,Blue);
      if (tiket>0)
         {
         SL=NormalizeDouble(Ask-StopLoss*Point,Digits);
         TP=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*Point,Digits);
         if (OrderSelect(tiket, SELECT_BY_TICKET))
           if (!OrderModify(tiket,OrderOpenPrice(),SL,TP,0))
           Print("Ошибка модификации ордера на покупку");
         } else Print("Ошибка открытия ордера на покупку");
      }  
      
      if(mama1>mama2 && CountSell()>0)
      {
         for(int i = OrdersTotal() -1;i>=0; i--)
         {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
            {
            if(OrderMagicNumber()==Magic && OrderType()==OP_SELL)
            OrderClose(OrderType(),OrderLots(),Ask,Slippage,Black);
            }
         }
         
      }
       if(mama1<mama2 && CountBuy()>0)
      {
         for(int i = OrdersTotal() -1;i>=0; i--)
         {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
            {
            if(OrderMagicNumber()==Magic && OrderType()==OP_BUY)
            OrderClose(OrderType(),OrderLots(),Bid,Slippage,Black);
            }
         }
         
      }
 
Tango_X:
Скажите, пожалуйста, как программно сделать обьект выделенным? в хэлпе что-то подобного не нашел

Если стандартной функцией создания объекта пользуешься,  то в параметрах по умолчанию selection = true. Например, для трендовой линии 4-я строчка снизу:

bool TrendCreate(const long            chart_ID = 0,      // ID графика
                 const string          name = "TrendLine", // имя линии
                 const int             sub_window = 0,    // номер подокна
                 datetime              time1 = 0,         // время первой точки
                 double                price1 = 0,        // цена первой точки
                 datetime              time2 = 0,         // время второй точки
                 double                price2 = 0,        // цена второй точки
                 const color           clr = clrRed,      // цвет линии
                 const ENUM_LINE_STYLE style = STYLE_SOLID, // стиль линии
                 const int             width = 4,         // толщина линии
                 const bool            back = false,      // на заднем плане
                 const bool            selection = true, // выделить для перемещений
                 const bool            ray_right = false, // продолжение линии вправо
                 const bool            hidden = true,     // скрыт в списке объектов
                 const long            z_order = 0)       // приоритет на нажатие мышью
