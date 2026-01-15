Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1536
Попробуй так, вроде должно работать
Неа. постоянно пищит алерт. Вот целый код и индюки. может я что-то делаю не так
Ребята, помогите сделать алерт к индикатору. Хочу потестить комбинацию разных индикаторов но нужна функция алерта. Нужно что бы алерт показывался только 1 раз по появлению стрелки. Если вам не тяжело то помогите написать такую функцию, а то у меня не получаеться, выскакивает алерт целую минуту или все время, аж мт4 зависает.
Добавь переменную
если не сигнал переменная становится false
если (сигнал и переменная== false ) {
алерт;
переменная=true;
}
переменная становится false если появляется новая свеча
если (сигнал и переменная== false ) {
алерт;
переменная=true;
}будет не больше 1 на свечу
ок. спасибо
я там изменил
Всем привет! Есть индикатор - показывает угол наклона тренда в градусах (не нормализовал правда). На графике все замечательно. Хоть на самой кривой угла (синяя), хоть на его средней (зелёная) - Рис 1. Но вот при вызове индикатора в советник через double Custom = iCustom(Symbol(), window, "Angle", 0, 1), выдаёт чушь - какие-то огромные цифры - Рис 2. Здесь window - период графика, "Angle" - название индикатора, 0 - нулевой буфер, в который рассчитывается синяя линяя (можно поставить 1 - буфер зелёной МА, но результат аналогичный будет), 1 - сдвиг. В чём может быть проблема?
Скажите, пожалуйста, как программно сделать обьект выделенным? в хэлпе что-то подобного не нашел
OBJPROP_SELECTED
Выделенность объекта
mql5
mql4
Если стандартной функцией создания объекта пользуешься, то в параметрах по умолчанию selection = true. Например, для трендовой линии 4-я строчка снизу: