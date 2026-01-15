Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1530
Ясно. Спасибо. Может еще кто-нибудь подскажет?
заодно тоже с Вами по учился
Только не удивляйтесь, когда перестанет или будет через раз работать.
По какой причине? Чего сразу не пишите что не так?
Что за наезды?
Ясно.
Может кто-то еще подскажет что там не так, и по какой причине перестанет работать, если действительно что-то не так?
Igor Makanu, 2021.07.05 14:16
потому что индикатор еще не рассчитан
https://www.mql5.com/ru/docs/series/barscalculated
секция OnInit() не самое лучшее место, чтобы получать окружение терминала, думаю, что все логично и правильно работает
Вот ведь ответ
Спасиб.
Надо чтоб сразу при запуске делал расчеты на истории. Делаю в ините потому что необходимость вот такая.
Добавил паузу в ините, перед расчетами. Если так, то все-равно какие-то "подводные камни"?
Проще и надёжней поставить флаг первого запуска в OnTick()
Ребята, кто не занят и может посмотреть. набросал советник по вчерашнему индюку но что-то он не так работает. Вроде он открывает сделки не по сигналам. И пробовал добавлять условия закрытия сделок на обратном сигнале но сделки то закрываются то нет. помогите найти ошибку. Может в условии ошибка?
По какой причине? Чего сразу не пишите что не так?
потому что разработчики написали, что OnInit() предназначен для инициализации, а не для чего то другого
что произойдет не буду гадать, первое, что вижу - вот Вы сделали паузу чтобы получить в OnInit() значения индикатора - что будет если в это время юзер переключит ТФ?
ЗЫ: а как поведет себя Ваш код если запустить эксперт, затем закрыть терминал и опять открыть терминал с уже запущенным советником?