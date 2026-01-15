Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1528
у первого индикатора при отсутствии сигнала значение EMPTY_VALUE
надо сделать так
А не проще написать != EMPTY_VALUE зачем такое извращение?
А если функция вернёт ноль?
Какая функция? Там значения буферов индикатора просматривают. Если бы было поставлено не отображаемое значение 0.0 тогда проверять на > 0.0
jarikn, 2021.07.04 14:04
но вот что в буферах когда нет сигнала. не думаю что >0 тут подойдет. но сейчас попробую
Не надо пользоваться стопами. Вместо стопов надо ставить отложенные ордера противоположного направления.
помогите разобраться нужны уровни с зигзага верхние сопротивления нижние поддержка че то у меня абар кодабр получается
iCustom() что при ошибке возвращает?
Возвращаемое значение
Численное значение указанного пользовательского индикатора. Пользовательский индикатор должен быть скомпилирован (файл с расширением EX4) и находиться в директории каталог_терминала\MQL4\\Indicators.
Об ошибках ничего не сказано. Видимо они не предусмотрены.
Ну ладно. В справку по четвёрке уже несколько лет не глядел за ненадобностью.
Да и я тоже посмотрел чтобы тебе ответить.