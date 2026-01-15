Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1529
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да и я тоже посмотрел чтобы тебе ответить.
Я не мог - с телефона писал, а там искать справку по четвёрке - быстрее просто написать вопрос :)
Навязывается не разработчиками, а одним модератором. Что касается значений ВВ так вам Артём сказал, что проще напрямую всё получить… последовательность такая…
ВСЁ. Ради чего городить огород с ООП¿¿¿¿¿ И к сожалению прямо ответить на ваш вопрос не могу по причине того, что я этим не пользуюсь. Мне проще так как я описал. Всего 4 действия.
Подскажите, пожалста, почему в ините не работает? И как сделать чтоб работало?
Подскажите, пожалста, почему в ините не работает? И как сделать чтоб работало?
iBands - Технические индикаторы - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
так почему не работает то?
так почему не работает то?
Вы желаете поговорить? - или желаете по работать над собой
Вы желаете поговорить? - или желаете по работать над собой
Ясно. Спасибо. Может еще кто-нибудь подскажет?
Подскажите, пожалста, почему в ините не работает? И как сделать чтоб работало?
потому что индикатор еще не рассчитан
https://www.mql5.com/ru/docs/series/barscalculated
секция OnInit() не самое лучшее место, чтобы получать окружение терминала, думаю, что все логично и правильно работает
потому что индикатор еще не рассчитан
https://www.mql5.com/ru/docs/series/barscalculated
👍
секция OnInit() не самое лучшее место, чтобы получать окружение терминала, думаю, что все логично и правильно работает
В ините потому что нужно сделать расчеты на истории при запуске, добавил ожидание, как в примере, все норм, спасиб
добавил ожидание, как в примере, все норм
Только не удивляйтесь, когда перестанет или будет через раз работать.