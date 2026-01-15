Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1527
исходя из показаний строй логику для своего индикатора
неа, так не подходит.
вот . 1 индикатор показывает всегда число - 2147483647. как только сигнал - показывает другое число на одном из буферов. В этом я разобрался.
а вот второй индикатор всегда показывает или 0 или 2147483647 на 2 буферах одновременно
Вроде разобрался. По идее должно быть так
в данном случае конкретика не нужна, т.е. просто если >0
но вот что в буферах когда нет сигнала. не думаю что >0 тут подойдет. но сейчас попробую
у первого индикатора при отсутствии сигнала значение EMPTY_VALUE
надо сделать так
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему с тестером. Тестирую открытие позиции для CME на фьючерсе EUR/USD
На росте рынка в тестере открывается длинная позиция на пробой со своим стопом, сделка получает тикет #2. Рынок вырос и открывается следующая позиция со своим стопом, сделка получает тикет #3 в тестере.
Когда рынок идет против позиции #3 и доходит до ее стопа, по идее #3 должна закрыться по стопу, а #2 должна остаться висеть, дожидаясь, когда цена дойдет до стопа #2. Но тестер почему-то при срабатывании стопа #3, закрывает и позу #2.
Код для mql5 такой
да, точно. Это оно. спасибо большое
Вроде стала понятна причина такого поведения тестера. Тип демо-счета, на котором тестируется робот - Netting. Поэтому если срабатывает стоп, указанный при открытии позиции #3, то он закроет весь объем позы. Поэтому по стопу из #3, закрывает и #2, хотя у нее при открытии устанавливался для нее свой отдельный стоп.
При типе счета Хеджинговый, все бы работало как в старом добром mql4.
Не надо пользоваться стопами. Вместо стопов надо ставить отложенные ордера противоположного направления.