Как я, дилетант, который уж который год не может понять сакральный смысл всех классов, и вообще на кой нужен ООП в часности в нашем (трейдинг) деле, понимаю - классы, это все написанные (и от MQ, и от гуру) коды-библиотеки, предназначенные для "облегчения" жизни "писателям кодов не-гуру".
Беда в том, я уже об этом говорил, что при использовании всего этого "облегчения" писать код не становится проще. Потому как всегда самому приходится перепроверять все отправленные приказы! Потому как, практически все настаивают на том, чтобы я ещё и проверял какие-то там "транзакции". Тем более, что эти "..акции" приходят вразнобой.
Я даю приказ - забить гвоздь в это место под таким-то углом. Всё. Далее я получаю ответ - гвоздь забит. И тут же меня предупреждают, что:
Так и на кой мне нужны такие исполнители (классы)???
Я, возможно, маленько утрирую, но суть от этого не меняется.
А всё почему? Потому что любые данные, обрабатываемые в классах, можно изменить так, что этот класс о подмене даже не заподозрит.
Понятно.
Я, кстати, согласен, что ООП не делает программирование легче.
ООП облегчает сопровождение крупных проектов, но, как правило, усложняет создание мелких.
ООП сложнее для начинающих.
Использование чужих классов это в какой-то степени - использование чёрных ящиков.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где я допустил ошибку, почему индикатор не выводит стрелки?
вписал пропущенную строку но все равно стрелок нету!
покажи
У меня рисует...
Ну да… Минимум писанины и максимум головной боли…
В чем именно? Может я всего-лишь что-то не так делаю?
В чем именно? Может я всего-лишь что-то не так делаю?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ООП для школьников.
Alexey Viktorov, 2019.10.04 16:01
На мой взгляд, в mql очень узок набор задач которые надо решать посредством ООП. Сам язык, мне кажется, ничто иное как ООП на С++ или ещё чего-то. И в это ООП предлагается ООП в виде стандартной библиотеки. А к этому ООП от ООП предлагается впендюрить, иначе не скажешь, ещё ООП. А потом ещё одну ступень... Правильно сказал Колдун, хоть и злой, но доброжелательный, для моих задач ООП как собаке поворотка. И какой прок от постановки задачи и последующей реализации её посредством ООП если эту задачу без проблем можно решить в процедурном стиле.
Вот к примеру взять .mqh от fxsaber`a для написания кодов для МТ5 так-же как для МТ4. Может кому-то это и надо, но посмотрите кому... Тому кто не хочет или абсолютно не может освоить mql5. Или взять iCanvas у Николая ..., забыл фамилию, ну вы поняли. Вроде-бы полезная библиотека, но в ней разобраться не просто, а никакой документации, хотя-бы маломальского описания нет. Это не претензия, извини Николай, это факт. Так-что когда я решил попробовать написание графической метки, мне оказалось проще написать не обращаясь ни к стандартной библиотеке, ни к библиотеке Николая.