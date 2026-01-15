Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1493
подскажите пожалуйста по mql5, я хочу собрать статистику средний размер например 12 часовой свечи, сегодня например пятница, а я хочу взять данные с четверга,среды,вторника и понедельника для расчетов.
Дамаю без цикла никак не обойтись. Но построить цикл можно по разному. Обратите внимание на CopyRates()
Ставим PERIOD_Н1, start_time ставим дату 12:00 и count 1. На следующей итерации к этой дате плюсуем, или из неё вычитаем (в зависимости в какую сторону организован цикл) PeriodSeconds(PERIOD_D1)
Подскажите пожалуйста как перечислить в iCustom параметры индикатора.
Есть индикатор- стохастик с аллертом, он выдает сигнал по пересечению скользящих. Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб он выдавал сигнал по пересеченью скользящих только тогда когда находится выше или ниже зоны перекуплености и перепроданости.
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как правильно закодировать при помощи не помню какой математической функции следующее условие.
if (Bid - Low[1]>=0.0030 && Bid - Low[1]<0.0035) {действие;}
Я знаю, что есть математическая функция, при помощи которой в вышеприведенном условии можно обойтись без знака && и программа будет проверять соответствии цены в интервале 4 пунктов. Но я не помню как эта математическая функция называется и как ее применять.
Спасибо за помощь.
Если Вы изменяете глобальную переменную в функции, то она изменится. Но это опасный путь программирования, поскольку в коде, при его разрастании, будут происходить неочевидные присвоения в разных функциях программы.
Есть главная функция программы, вот там и делайте присвоение глобальных переменных. А в остальных функциях так:
Или так:
как правильно закодировать при помощи не помню какой математической функции следующее условие
Я не знаю лучшего способа задания условия
Без and
Cпасибо большое за подсказку.
Вот код
Программа не читает Pr как 1.60854 , хотя Print() показывает значение Pr как 1.60854 . В результате программа открывает второй ордер, чего делать не должна
А если вместо переменной Pr задать число 1.60854, то программа его читает и второй ордер не открывает.
ВОПРОС Какие изменения нужно внести в код, что бы программа читала Pr и не открывала второй ордер.
Спасибо за помощь