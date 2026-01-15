Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1493

Алексей КоКоКо:
подскажите пожалуйста по mql5, я хочу собрать статистику  средний размер например 12 часовой свечи, сегодня например пятница, а я хочу взять данные с четверга,среды,вторника и понедельника для расчетов.  
Я беру time[] конвертирую TimeToString, потом SplitString и ТД, есть ли более быстрый и не такой громоздкий способ обратиться к такой же временной свече на день и более назад? Можно конечно forом с шагом количество свечей текущего ТФ в сутки пробежаться, но боюсь что если где то будут дыры в котировках то пойдёт смещение

Дамаю без цикла никак не обойтись. Но построить цикл можно по разному. Обратите внимание на CopyRates()

int  CopyRates(
   string           symbol_name,       // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,         // период
   datetime         start_time,        // с какой даты
   int              count,             // сколько копируем
   MqlRates         rates_array[]      // массив, куда будут скопированы данные
   );

Ставим PERIOD_Н1, start_time ставим дату 12:00 и count 1. На следующей итерации к этой дате плюсуем, или из неё вычитаем (в зависимости в какую сторону организован цикл) PeriodSeconds(PERIOD_D1)

 
MAKSIM KASHFYLGAIANOV:
Подскажите пожалуйста как перечислить в iCustom параметры индикатора.
Вместо строковых переменных можно задать пустую строку, а вот перечисления… надо видеть как они записаны в коде.
 

Есть индикатор- стохастик с аллертом, он выдает сигнал по пересечению скользящих. Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб он выдавал сигнал по пересеченью скользящих только тогда когда находится выше или ниже зоны перекуплености и перепроданости. 

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 LightSeaGreen
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Blue
#property indicator_color4 Red
#property indicator_level1 80
#property indicator_level2 20
#property indicator_maximum 100
#property indicator_minimum 0

//---- input parameters
/*************************************************************************
PERIOD_M1   1
PERIOD_M5   5
PERIOD_M15  15
PERIOD_M30  30 
PERIOD_H1   60
PERIOD_H4   240
PERIOD_D1   1440
PERIOD_W1   10080
PERIOD_MN1  43200
You must use the numeric value of the timeframe that you want to use
when you set the TimeFrame' value with the indicator inputs.
---------------------------------------
MODE_SMA    0 Simple moving average, 
MODE_EMA    1 Exponential moving average, 
MODE_SMMA   2 Smoothed moving average, 
MODE_LWMA   3 Linear weighted moving average. 
You must use the numeric value of the MA Method that you want to use
when you set the 'ma_method' value with the indicator inputs.

**************************************************************************/
extern int TimeFrame=240;
extern int KPeriod=5;
extern int DPeriod=3;
extern int Slowing=3;
extern int MAMethod=0;
extern int PriceField=0;// PriceField:  0=Hi/Low   1=Close/Close

extern string note_TimeFrames = "M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN";
extern string __MA_Method = "SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";
extern string __PriceField = "0=Hi/Low   1=Close/Close";
//extern string __Price = "0O,1C 2H3L,4Md 5Tp 6WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6";


double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];

datetime last_t=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicator line
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
   SetIndexLabel(0,  "MTF_Stochastic("+KPeriod+","+DPeriod+","+Slowing+")TF"+TimeFrame+"");
   SetIndexLabel(1,"MTF_Stochastic("+KPeriod+","+DPeriod+","+Slowing+")TF"+TimeFrame+"");
   SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);
   SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(2,233);
   SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);
   SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(3,234);

//---- name for DataWindow and indicator subwindow label   
   switch(TimeFrame)
   {
      case 1 : string TimeFrameStr="Period_M1"; break;
      case 5 : TimeFrameStr="Period_M5"; break;
      case 15 : TimeFrameStr="Period_M15"; break;
      case 30 : TimeFrameStr="Period_M30"; break;
      case 60 : TimeFrameStr="Period_H1"; break;
      case 240 : TimeFrameStr="Period_H4"; break;
      case 1440 : TimeFrameStr="Period_D1"; break;
      case 10080 : TimeFrameStr="Period_W1"; break;
      case 43200 : TimeFrameStr="Period_MN1"; break;
      default : TimeFrameStr="Current Timeframe";
   } 
   IndicatorShortName("MTF_Stochastic("+KPeriod+","+DPeriod+","+Slowing+") "+TimeFrameStr);  
   start();
   return(0);
  }
//----
   
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| MTF Stochastic                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
 int deinit()
  {
   for (int i=Bars;i>=0;i--){
      ObjectDelete("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0));
   }
   return(0);
  }

bool up_a=false;
bool dn_a=false;
int start()
  {
   datetime TimeArray[];
   ArrayResize(TimeArray,Bars);
   int    i,limit,y=0,counted_bars=IndicatorCounted();
    
// Plot defined timeframe on to current timeframe   
   ArrayCopySeries(TimeArray,MODE_TIME,Symbol(),TimeFrame); 
   
 //  limit=Bars-counted_bars+TimeFrame/Period(); //igorad
limit=Bars-1;
limit=MathMax(limit,TimeFrame/Period());
//limit=MathMin(limit,BarsToCount);
   for(i=0,y=0;i<limit;i++)
   {
   if (Time[i]<TimeArray[y]) y++; 
   
 /***********************************************************   
   Add your main indicator loop below.  You can reference an existing
      indicator with its iName  or iCustom.
   Rule 1:  Add extern inputs above for all neccesary values   
   Rule 2:  Use 'TimeFrame' for the indicator timeframe
   Rule 3:  Use 'y' for the indicator's shift value
 **********************************************************/  
   ExtMapBuffer3[i]=EMPTY_VALUE;  
   ExtMapBuffer4[i]=EMPTY_VALUE;
   ExtMapBuffer1[i]=EMPTY_VALUE;  
   ExtMapBuffer2[i]=EMPTY_VALUE;

   ExtMapBuffer1[i]=iStochastic(NULL,TimeFrame,KPeriod,DPeriod,Slowing,MAMethod,PriceField,0,y);
   ExtMapBuffer2[i]=iStochastic(NULL,TimeFrame,KPeriod,DPeriod,Slowing,MAMethod,PriceField,1,y);
   ObjectDelete("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0));   

   if (NormalizeDouble(ExtMapBuffer1[i],Digits)>NormalizeDouble(ExtMapBuffer2[i],Digits) && NormalizeDouble(ExtMapBuffer1[i+1],Digits)<=NormalizeDouble(ExtMapBuffer2[i+1],Digits)  && NormalizeDouble(ExtMapBuffer1[i+1],Digits)!=NormalizeDouble(ExtMapBuffer1[i],Digits) ){
      ExtMapBuffer3[i]=ExtMapBuffer1[i];
      ObjectDelete("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0));
      ObjectCreate("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0),22,0,Time[i],Low[i]-5*Point);
      ObjectSet("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0),6,Blue);
      ObjectSet("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0),14,233);      
   }
   if (NormalizeDouble(ExtMapBuffer1[i],Digits)<NormalizeDouble(ExtMapBuffer2[i],Digits) && NormalizeDouble(ExtMapBuffer1[i+1],Digits)>=NormalizeDouble(ExtMapBuffer2[i+1],Digits)  && NormalizeDouble(ExtMapBuffer1[i+1],Digits)!=NormalizeDouble(ExtMapBuffer1[i],Digits)){
      ExtMapBuffer4[i]=ExtMapBuffer1[i];
      ObjectDelete("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0));
      ObjectCreate("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0),22,0,Time[i],High[i]+5*Point);
      ObjectSet("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0),6,Red);
      ObjectSet("st"+Symbol()+Period()+DoubleToStr(KPeriod+DPeriod+Slowing,0)+DoubleToStr(i,0),14,234);      
   }
   }  
     
//
   //----  Refresh buffers ++++++++++++++ 
   if (TimeFrame < Period()) TimeFrame = Period();
   if (TimeFrame>Period()) {
     int PerINT=TimeFrame/Period()+1;
     datetime TimeArr[]; ArrayResize(TimeArr,PerINT);
     ArrayCopySeries(TimeArr,MODE_TIME,Symbol(),Period()); 
     for(i=0;i<PerINT+1;i++) {if (TimeArr[i]>=TimeArray[0]) {
 /********************************************************     
    Refresh buffers:         buffer[i] = buffer[0];
 ************************************************************/  

   ExtMapBuffer1[i]=ExtMapBuffer1[0];
   ExtMapBuffer2[i]=ExtMapBuffer2[0];

   } } }
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   Raff 

   if (ExtMapBuffer3[0]!=EMPTY_VALUE && !up_a){
      up_a=true;
      dn_a=false;    
      Alert("MTF Stochastic Long cross Signal on "+Symbol());
   }
   if (ExtMapBuffer4[0]!=EMPTY_VALUE && !dn_a){
      dn_a=true;
      up_a=false;    
      Alert("MTF Stochastic Short cross Signal on "+Symbol());
   }

   return(0);
  }
 

Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как правильно закодировать при помощи не помню какой математической функции следующее условие.

if (Bid - Low[1]>=0.0030 && Bid - Low[1]<0.0035) {действие;}
Я знаю, что есть математическая функция, при помощи которой в вышеприведенном условии можно обойтись без знака  && и программа будет проверять соответствии цены в интервале 4 пунктов. Но я не помню как эта математическая функция называется и как ее применять.
Спасибо за помощь.

 
Вопрос, видимо, из азов  MQL4. Допустим в глобальной области объявлены некие переменные X, Y, Z. Далее по ходу программы, чтобы получить значение X, вызывается функция F1(). И хотя эта функция возвращает только X, в процессе её работы также вычисляются переменные Y и Z, т.е. им присваиваются некоторые значения, которые позже уже не будут меняться. Ещё далее по коду Y и Z опять используются в некой функции F2(). Нужно ли для расчёта этих переменных снова обращаться к функции F1(), предусмотрев в ней возврат не только X, но и Y и Z? Или Y и Z уже перезаписаны в глобальной области и автоматически подставятся в функцию F2() в изменённом виде?
 
Oleksandr Nozemtsev:

Если Вы изменяете глобальную переменную в функции, то она изменится. Но это опасный путь программирования, поскольку в коде, при его разрастании, будут происходить неочевидные присвоения в разных функциях программы.

Есть главная функция программы, вот там и делайте присвоение глобальных переменных. А в остальных функциях так:

int X, Y, Z;

void OnTick()
   {
   X=Sum(Y,Z);
   }

int Sum(int y, int z)
   {
   return(y+z);
   }

Или так:

int X, Y, Z;

void OnTick()
   {
   Replace(X,Y,Z);
   }

void Replace(int &x, int &y, int &z)
   {
   int a=x;
   x=y;
   y=z;
   z=a;
   }
 
ANDREY:

как правильно закодировать при помощи не помню какой математической функции следующее условие

Я не знаю лучшего способа задания условия

 
ANDREY:

Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как правильно закодировать при помощи не помню какой математической функции следующее условие.

if (Bid - Low[1]>=0.0030 && Bid - Low[1]<0.0035) {действие;}
Я знаю, что есть математическая функция, при помощи которой в вышеприведенном условии можно обойтись без знака  && и программа будет проверять соответствии цены в интервале 4 пунктов. Но я не помню как эта математическая функция называется и как ее применять.
Спасибо за помощь.

if(Bid - Low[1] >= 0.0030))
  {
   if(Bid - Low[1] < 0.0035)
     {
      действие;
     }
  }
Без and
 
Александр:
Без and

Cпасибо большое за подсказку.

 
Подскажите пожалуйста почему программа (на mql 4 , на минутках, все тики) по разному читает число в явном виде и это же число вычисленное в функции.
Вот код
double Pr,Lt1;
int Tick,H;
void OnTick()
{
Tick++;
if (Tick>15240&&Tick<15821)
{
Pr=iLow( NULL ,PERIOD_H4,0)+0.0030;
Print("--------- 0 ---------=     ",DoubleToString(Pr,5) );
if ((H!=Hour()&&Bid - iLow( NULL ,PERIOD_H1,1)>=0.0030&&Lt1!=Pr )||Bid==1.60854)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,2,Bid, 3,Ask+300*Point,Ask-100*Point,"300",0);
Lt1=Bid;
H=Hour();
}
}
}

Программа не читает Pr как 1.60854 , хотя Print() показывает значение  Pr как 1.60854 . В результате программа открывает второй ордер, чего делать не должна


А если вместо переменной  Pr задать число   1.60854, то программа его читает и второй ордер не открывает.

double Pr,Lt1;
int Tick,H;
void OnTick()
{
Tick++;
if (Tick>15240&&Tick<15821)
{
Pr=iLow( NULL ,PERIOD_H4,0)+0.0030;
Print("--------- 0 ---------=     ",DoubleToString(Pr,5) );
if ((H!=Hour()&&Bid - iLow( NULL ,PERIOD_H1,1)>=0.0030&&Lt1!= 1.60854)||Bid==1.60854)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,2,Bid, 3,Ask+300*Point,Ask-100*Point,"300",0);
Lt1=Bid;
H=Hour();
}
}
}

ВОПРОС Какие изменения нужно внести в код, что бы программа читала  Pr и не открывала второй ордер.
Спасибо за помощь

