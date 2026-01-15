Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1491

Alexey Viktorov:

Неприлично так откровенно врать. Удалил своё сообщение и сваливаешь на другого свою безграмотность. Лжец.

какое сообщение?
я с самого начала писал только про prev_calculated и rates_total.

На что от вас получил ответ:

Ну зачем так издеваться над не опытным программистом?

А если подгрузилась пропущенная история и разница больше 1? Да нам ведь пофигу, ну пропустим один бар… подумаешь, один больше — один меньше. Да и без пояснений зачем давать код? Посмотри что в итоге получилось?

так что это вы Лжец)

Taras Slobodyanik:

да, вам нужно или изменить напрвление массивов или брать индекс  rates_total-2, вместо 1

После того как добавил

ArraySetAsSeries(open,true);
ArraySetAsSeries(high,true);
ArraySetAsSeries(low,true);
ArraySetAsSeries(close,true);
ArraySetAsSeries(time,true);  

Определяет верно

2021.06.02 18:33:09.480 Test (Volatility 10 Index,M1)   Up
2021.06.02 18:34:09.479 Test (Volatility 10 Index,M1)   Dn

Полный код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    test.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2

#property indicator_label1  "Signal UP"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrLime
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2

#property indicator_label2  "Signal DN"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  2

double up[];
double dn[];

datetime fin=0, last=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
    IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Prototype");
    
   SetIndexBuffer(0,up,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,233);
    
   SetIndexBuffer(1,dn,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,234);
   
   
  
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
   {
   
   ArraySetAsSeries(open,true);
   ArraySetAsSeries(high,true);
   ArraySetAsSeries(low,true);
   ArraySetAsSeries(close,true);
   ArraySetAsSeries(time,true);   
 
   fin=iTime(Symbol(), PERIOD_M1 ,0);
   if(last==fin) return(rates_total);
   last=fin;
   
   if(rates_total - prev_calculated == 1)
      {
         if(open[1] > close[1])
         {
           Print("Dn");
         }
    else if(open[1] < close[1])
         {
           Print("Up");
         }
     }

return(rates_total);
Taras Slobodyanik:

какое сообщение?
я с самого начала писал только про prev_calculated и rates_total.

На что от вас получил ответ:

так что это вы Лжец)


Ага, не удалял, я просто не сразу нашёл это сообщение

Но! Всё равно отказываясь от своих слов кто ты¿
 
И так работает
   ArraySetAsSeries(open,true);
   ArraySetAsSeries(high,true);
   ArraySetAsSeries(low,true);
   ArraySetAsSeries(close,true);
   ArraySetAsSeries(time,true);   
 

   if(rates_total - prev_calculated == 1)
      {
         if(open[1] > close[1])
         {
           Print("Dn");
         }
    else if(open[1] < close[1])
         {
           Print("Up");
         }
Alexey Viktorov:

Ага, не удалял, я просто не сразу нашёл это сообщение

Но! Всё равно отказываясь от своих слов кто ты¿
Alexey Viktorov:

Неприлично так откровенно врать. Удалил своё сообщение и сваливаешь на другого свою безграмотность. Лжец.

то есть я Лжец потому что не удалял свое сообщение и не сваливал свою безграмотность на других, оригинально)))


повторюсь еще раз

Taras Slobodyanik:

я не предлагаю читать закрытие бара слева, это не мой код)

мое только

if(rates_total - prev_calculated == 1)
 
m-r LSV:
Спасибо за помощь :)

Artyom Trishkin:
Подеритесь ещё. Только с условием - оба используете GoPro - для истории.

да это стратегия такая у некоторых "умников", пускать пыль в глаза, а когда не получается, то обвинять во всех грехах, чтобы скрыть свою безграмотность и некомпетентность, пусть оппонент оправдывается что не дурак.

 
Taras Slobodyanik:

да это стратегия такая у некоторых "умников", пускать пыль в глаза, а когда не получается, то обвинять во всех грехах, чтобы скрыть свою безграмотность и некомпетентность, пусть оппонент оправдывается что не дурак.

Тарасик, тьфу на вас… Бездарь. Посмотри какой код получился после твоих подсказок… Это называется, «учу как делать не надо», а кто не понял, сам виноват.

