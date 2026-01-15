Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1491
Неприлично так откровенно врать. Удалил своё сообщение и сваливаешь на другого свою безграмотность. Лжец.
какое сообщение?
я с самого начала писал только про prev_calculated и rates_total.
На что от вас получил ответ:
Ну зачем так издеваться над не опытным программистом?
А если подгрузилась пропущенная история и разница больше 1? Да нам ведь пофигу, ну пропустим один бар… подумаешь, один больше — один меньше. Да и без пояснений зачем давать код? Посмотри что в итоге получилось?
так что это вы Лжец)
да, вам нужно или изменить напрвление массивов или брать индекс rates_total-2, вместо 1
После того как добавил
Определяет верно
Полный код:
Ага, не удалял, я просто не сразу нашёл это сообщение
Ага, не удалял, я просто не сразу нашёл это сообщениеНо! Всё равно отказываясь от своих слов кто ты¿
Неприлично так откровенно врать. Удалил своё сообщение и сваливаешь на другого свою безграмотность. Лжец.
то есть я Лжец потому что не удалял свое сообщение и не сваливал свою безграмотность на других, оригинально)))
повторюсь еще раз
я не предлагаю читать закрытие бара слева, это не мой код)
мое только
Спасибо за помощь :)
пожалуйста)
Подеритесь ещё. Только с условием - оба используете GoPro - для истории.
да это стратегия такая у некоторых "умников", пускать пыль в глаза, а когда не получается, то обвинять во всех грехах, чтобы скрыть свою безграмотность и некомпетентность, пусть оппонент оправдывается что не дурак.
да это стратегия такая у некоторых "умников", пускать пыль в глаза, а когда не получается, то обвинять во всех грехах, чтобы скрыть свою безграмотность и некомпетентность, пусть оппонент оправдывается что не дурак.
Тарасик, тьфу на вас… Бездарь. Посмотри какой код получился после твоих подсказок… Это называется, «учу как делать не надо», а кто не понял, сам виноват.