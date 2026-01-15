Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1488
Спасибо за помощь. Можно еще попросить пример эксперта (часть кода) как получить значение с этих линий в эксперте.
Вот я для себя слепил эксперта https://www.mql5.com/ru/code/34046- который может от горизонтальных или трендовых линии выполнять операции
Вам нужно из Индикатора Tymen_STARC_Bands_MTF узнать имя Горизонтальных линии
вот их имена
и вписать их в эксперт и задать команду
вот здесь
сама функция в эксперте от Горизонтальной или Трендовой линии
вот - (жёлтым мечено - тут задаётся имя линии )\\\\\\\\\\\\ на 1минуте протестируйте - вручную накиньте линию горизонтальную или трендовую, задайте имя одинаковое в эксперте и самой линии.
самый простой и лёгкий путь - получить имена Горизонтальных или Трендовых линии от Индикатора.
- на графике нажать на правую клавишу мышки - и найти пункт СПИСОК ОБЪЕКТОВ (скопировать и вставить в эксперт)
Умоляю помогите, уже голову сломал, не могу найти, как реализовать следующее.
При открытии нового бара, выполнить расчет.
При открытии опять же нового бара, опять произвести расчет и выполнить какие либо действия.
Причем все это не могу найти именно для MQL 5
Помогите пожалуйста !!!
Всем привет !
Если это для индикатора, то есть rates_total и prev_calculated. Если-же для советника, то так-же как и в mql4…
А можно краткий кусок кода, пожалуйста, я новичок, и у меня уже голова кипит. Запутался.
Да это для индикатора
Alexey Viktorov:
Правильно я понимаю ?
Открытие свечи происходит с задержкой в 9-12 сек.
Подскажите пожалуйста, это первый тик приходит ?
Мне просто крайне важно, производить вычисления, и производить какие либо действия на первом тике новой свечи.
Правильно я понимаю ?