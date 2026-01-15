Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1488

de_leonid:

Спасибо за помощь. Можно еще попросить пример эксперта (часть кода) как получить значение с этих линий в эксперте.

Вот я для себя слепил эксперта https://www.mql5.com/ru/code/34046- который может от горизонтальных или трендовых линии выполнять операции

Вам нужно из Индикатора Tymen_STARC_Bands_MTF узнать имя Горизонтальных линии 

вот их имена

string   m_r2_name      = "Highest";
string   m_r1_name      = "Top";
string   m_0_name       = "Middle";
string   m_s1_name      = "Bottom";
string   m_s2_name      = "Lowest";

 и вписать их в эксперт и задать команду 

вот здесь

sinput group "----------------- Trade Line UP ------------------------"
sinput ENUM_MODE          FilterLine_13              = mode_All;         // FILTER: ВКЛ.ВЫКЛ.
sinput ENUM_TIMEFRAMES    InpPeriod_Up               = PERIOD_CURRENT;   // Period
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpCommandOpenedUp         = open_buy;         // Trade command:
sinput string             InpNameAverageUp           = "Line Up";        // Line Name UP(Horizontal Line or Trend Line)
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpCommandOpenedUpLow      = open_sell;        // Trade command:
sinput bool               InpDelLineUp               = false;            // Delete (Horizontal Line or Trend Line)
sinput double             InpObjStepTradeUp          = 0;                // Obj: Distance from price to object, in pips
sinput color              InpObjAverageclrUp         = clrBlue;          // EA only monitors this lines color
sinput group "----------------- Trade Line_2 UP ----------------------"
sinput ENUM_MODE          FilterLine_15              = mode_All;         // FILTER: ВКЛ.ВЫКЛ.
sinput ENUM_TIMEFRAMES    InpPeriod_Up_2             = PERIOD_CURRENT;   // Period
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpCommandOpenedUp_2       = open_buy;         // Trade command:
sinput string             InpNameAverageUp_2         = "Line_2 Up";      // Line Name UP(Horizontal Line or Trend Line)
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpCommandOpenedUpLow_2    = open_sell;        // Trade command:
sinput bool               InpDelLineUp_2             = false;            // Delete (Horizontal Line or Trend Line)
sinput double             InpObjStepTradeUp_2        = 0;                // Obj: Distance from price to object, in pips
sinput color              InpObjAverageclrUp_2       = clrBlue;          // EA only monitors this lines color
sinput group "----------------- Trade Line DOWN ----------------------"
sinput ENUM_MODE          FilterLine_14              = mode_All;         // FILTER: ВКЛ.ВЫКЛ.
sinput ENUM_TIMEFRAMES    InpPeriod_Down             = PERIOD_CURRENT;   // Period
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpCommandOpenedDown       = open_buy;         // Trade command:
sinput string             InpNameAverageDown         = "Line Down";      // Line Name DOWN(Horizontal Line or Trend Line)
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpCommandOpenedDownLow    = open_sell;        // Trade command:
sinput bool               InpDelLineDown             = false;            // Delete (Horizontal Line or Trend Line)
sinput double             InpObjStepTradeDown        = 0;                // Obj: Distance from price to object, in pips
sinput color              InpObjAverageclrDown       = clrRed;           // EA only monitors this lines color
sinput group "----------------- Trade Line_2 DOWN --------------------"
sinput ENUM_MODE          FilterLine_16              = mode_All;         // FILTER: ВКЛ.ВЫКЛ.
sinput ENUM_TIMEFRAMES    InpPeriod_Down_2           = PERIOD_CURRENT;   // Period
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpCommandOpenedDown_2     = open_buy;         // Trade command:
sinput string             InpNameAverageDown_2       = "Line_2 Down";    // Line Name DOWN(Horizontal Line or Trend Line)
sinput ENUM_TRADE_COMMAND InpCommandOpenedDownLow_2  = open_sell;        // Trade command:
sinput bool               InpDelLineDown_2           = false;            // Delete (Horizontal Line or Trend Line)
sinput double             InpObjStepTradeDown_2      = 0;                // Obj: Distance from price to object, in pips
sinput color              InpObjAverageclrDown_2     = clrRed;           // EA only monitors this lines color
сама функция в эксперте от Горизонтальной или Трендовой линии 

вот - (жёлтым мечено - тут задаётся имя линии )\\\\\\\\\\\\ на 1минуте протестируйте - вручную накиньте линию горизонтальную или трендовую, задайте имя одинаковое в эксперте и самой линии. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                TrendOpenedUp.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
sinput string InpNameAverageUp = "Line Up"; // Line Name UP(Horizontal Line or Trend Line)
sinput bool   InpDelLineUp     = false;     // Delete (Horizontal Line or Trend Line)
//---
datetime ExtPrevBarsUp;    // "0" -> D'1970.01.01 00:00';
datetime ExtLastAverageUp; // "0" -> D'1970.01.01 00:00';
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   TrendOpenedUp();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position opening                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendOpenedUp(void)
  {
   bool res=false;
   datetime time_0=iTime(Symbol(),Period(),0);
   if(time_0==ExtPrevBarsUp)
      return(true);
   ExtPrevBarsUp=time_0;
     {
      if(ObjectFind(0,InpNameAverageUp)<0)
         return(true);
      MqlRates ratesAverage[];
      ArraySetAsSeries(ratesAverage,true);
      int start_pos=0,count=3;
      if(CopyRates(Symbol(),Period(),start_pos,count,ratesAverage)!=count)
         return(false);
      if(ratesAverage[0].time==ExtLastAverageUp)
         return(true);
      double price_line=0.0;
      long object_type=ObjectGetInteger(0,InpNameAverageUp,OBJPROP_TYPE);
      if(object_type==OBJ_HLINE)
         price_line=ObjectGetDouble(0,InpNameAverageUp,OBJPROP_PRICE);
      else
         if(object_type==OBJ_TREND)
            price_line=ObjectGetValueByTime(0,InpNameAverageUp,ratesAverage[1].time,0);
      double value_by_time=price_line;
      if(value_by_time==0.0)
         return(true);
      if(ratesAverage[1].open<value_by_time && ratesAverage[1].close>value_by_time)
        {
         PlaySound("request.wav");
         if(InpDelLineUp)
            ObjectsDeleteAll(0,InpNameAverageUp);
         res=true;
        }
      if(ratesAverage[1].open>value_by_time && ratesAverage[1].close<value_by_time)
        {
         PlaySound("tick.wav");
         if(InpDelLineUp)
            ObjectsDeleteAll(0,InpNameAverageUp);
         res=true;
        }
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
самый простой и лёгкий путь - получить имена Горизонтальных или Трендовых линии от Индикатора.

- на графике нажать на правую клавишу мышки - и найти пункт СПИСОК ОБЪЕКТОВ (скопировать и вставить в эксперт)

Снимок 

 
Всем привет !
Умоляю помогите, уже голову сломал, не могу найти, как реализовать следующее.
При открытии нового бара, выполнить  расчет.
При открытии опять же нового бара, опять произвести расчет и выполнить какие либо действия.
Причем все это не могу найти именно для MQL 5
Помогите пожалуйста !!!
 
Если это для индикатора, то есть rates_total и prev_calculated. Если-же для советника, то так-же как и в mql4…
 
А можно краткий кусок кода, пожалуйста, я новичок, и у меня уже голова кипит. Запутался.

 
Да это для индикатора

 

if(rates_total > prev_calculated)
 Print("Новый бар");

Правильно я понимаю ?

 

Открытие свечи происходит с задержкой в 9-12 сек.
Подскажите пожалуйста, это первый тик приходит ?

Мне просто крайне важно, производить вычисления, и производить какие либо действия на первом тике новой свечи. 

2021.06.02 16:42:09.522 Test (Volatility 10 Index,M1)      Новый бар
2021.06.02 16:43:09.621 Test (Volatility 10 Index,M1)      Новый бар
2021.06.02 16:44:09.552 Test (Volatility 10 Index,M1)      Новый бар

 
Правильно я понимаю ? 

datetime fin=0, last=0;

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
   {
   fin=iTime(symbol,frame,0);
   if(last==fin) return(rates_total);
   last=fin;
