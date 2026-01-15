Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1457

Alexey Viktorov:

В win7 где-то тут…

Последил тут за веткой и задался вопросом. Правильно я понимаю , что терминалы МТ для продвинутых  в программировании  пользователей ? (Большие отличия в пользовании от QUIKa).
 
partner67:
Последил тут за веткой и задался вопросом. Правильно я понимаю , что терминалы МТ для продвинутых  в программировании  пользователей ? (Большие отличия в пользовании от QUIKa).

Не правильно. Просто продвинутые в программировании собрались именно тут. Отличия от квика действительно очень большие. Я квик не могу никак освоить, а вот МТ всё интуитивно понятно, не вызывает никаких проблем. А вот для брокеров, почему-то наоборот. Не любят они МТ5.

 
Alexey Viktorov:

А вот для брокеров, почему-то наоборот. Не любят они МТ5.

Думаю, денег стоит приличных.

 
Taras Slobodyanik:

в МТ4 нужно принудительно устанавливать кодировку CP_UTF8

Как?

 
Taras Slobodyanik:

а чем не подходит объект OBJ_RECTANGLE ?

 

 
Andrey Sokolov:

 

А вы не можете сделать прямоугольник фиксированного размера?
 
Andrey Sokolov:

Как?

void  MQLSetInteger( 
   int  property_id          // identifier of a property 
   int  property_value       // value to be set 
   );
 
Andrey Sokolov:

  1

2

.

 

При изменении масштаба у прямоугольника меняются размеры, а у шрифта нет. Канвас, наверное спасёт..? Или отлавливать событие и изменять самому.

