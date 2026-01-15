Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1456
Приветствую. Подскажите, пожалста, как сделать подобный фон текстовому объекту? (С привязкой к цене и фон фиксированного размера)
Проверьте уровень UAC какой поставлен.
)))) А где это смотреть?
В win7 где-то тут…
Совместить квадрат и текст
Можно подробнее? Пожалста.
Можно подробнее? Пожалста.
Писал что нужно фиксированного размера, или я что-то не понимаю?Подскажите, пожалста, как сделать чтоб терминал отображал символы в кодировке utf-8? В справке использование этой страницы есть, но вместо них выводится знак вопроса.
Нашел как: символ "|" большего размера
Подскажите, пожалста, как сделать чтоб терминал отображал символы в кодировке utf-8? В справке использование этой страницы есть, но вместо них выводится знак вопроса.
в МТ4 нужно принудительно устанавливать кодировку CP_UTF8
Нашел как: символ "|" большего размера
а чем не подходит объект OBJ_RECTANGLE ?