Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1456

Приветствую. Подскажите, пожалста, как сделать подобный фон текстовому объекту? (С привязкой к цене и фон фиксированного размера) 


 
Alexey Viktorov:

Проверьте уровень UAC какой поставлен.

)))) А где это смотреть?
 
partner67:
)))) А где это смотреть?

В win7 где-то тут…

 
Andrey Sokolov:

Совместить квадрат и текст
 
MakarFX:
Можно подробнее? Пожалста.

 
Подскажите, пожалста, как сделать чтоб терминал отображал символы в кодировке utf-8? В справке использование этой страницы есть, но вместо них выводится знак вопроса.
 
Andrey Sokolov:

ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2)
и сверху
ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price)
 
MakarFX:

Писал что нужно фиксированного размера, или я что-то не понимаю?

Andrey Sokolov:

Нашел как: символ "|" большего размера

 
Andrey Sokolov:

в МТ4 нужно принудительно устанавливать кодировку CP_UTF8


Andrey Sokolov:

а чем не подходит объект OBJ_RECTANGLE ?

