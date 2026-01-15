Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1452
Запустите советник с пустым OnTick(). Сколько времени будет затрачено? А дальше любая строчка кода только добавляет время, но не уменьшает его.
Спасибо за неожиданную для меня информацию. Получается, что основную массу времени советник тратит на пустоту( на ничегонеделание) и только маленькую часть времени на исполнение кода.....забавно....
ВОПРОС. А можно ли заставить советника на ничегонеделание( на пустоту) тратить времени меньше?
Все тики - тяжёлый режим. У Вас их вон 53 тысячи, тестер их всех протикать же должен, ещё до Вашего кода.
Нет, только изменить режим. Я использую цены открытия и тот код, который я Вам сбросил. Если стратегия не пипсовка, то такой точности не нужно.
Спасибо за ценную информацию
Получается, что основную массу времени советник тратит на пустоту( на ничегонеделание)
это не пустота, тестер в этот момент трудится - тикает.
-----Не за что :)
Интересно....тикает - это наверное образное выражение... а какие же конкретно операции тестер делает с каждым тиком, если в программе под управлением которой он работает нет ни единого символа , который давал бы тестеру какую то команду? Я имею в виду вариант с пустым void OnTick(). Или OnTick() предписывает ему делать какие то одинаковые операции с каждым тиком?
Все тики - тяжёлый режим. У Вас их вон 53 тысячи, тестер их всех протикать же должен, ещё до Вашего кода.
Прогнал на МТ4 5 раз пустой void OnTick() на режиме ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ БАРОВ.
Прогнал на МТ-4 5 раз пустой void OnTick() на режиме ВСЕ ТИКИ.
Разница минимальна(меньше 1 секунды). Хотя в первом случае программа "протикала" 3879 раз. А во втором случае - 53255 раз. Разница - 13 раз. А разница во времени намного меньше . А Вы говорите что ВСЕ ТИКИ - тяжелый режим.... Получается, что режим ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ с точки зрения временных затрат не намного легче.
Правда у меня шестиядерный процессор.
Нет, только изменить режим. Я использую цены открытия и тот код, который я Вам написал. Если стратегия не пипсовка, то такой точности не нужно.
Ваши слова я понял так что все остальные стратегии кроме пипсовки можно тестировать на модели ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ. И точность исполнения кода при этом не пострадает.
Моя стратегия не пипсовочная( тейк профит - 10 п.), но большинство ордеров открываются на одном из тиков внутри минутной свечи. При тестировании ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ - из 160 ордеров, которые открывались НА КАЖДОМ ТИКЕ, открылось только 120 и к тому же не по внутриминутным ценам( как предписывает код) Наверное данная модель некоторым НЕпипсовочным стратегиям так же не подходит.