Запустите советник с пустым OnTick(). Сколько времени будет затрачено? А дальше любая строчка кода только добавляет время, но не уменьшает его.

 
Запустите советник с пустым OnTick(). Сколько времени будет затрачено? А дальше любая строчка кода только добавляет время, но не уменьшает его.

Спасибо за неожиданную для меня информацию. Получается, что основную массу времени советник тратит на пустоту( на ничегонеделание) и только маленькую часть времени на исполнение кода.....забавно....
ВОПРОС. А можно ли заставить советника на ничегонеделание( на пустоту) тратить времени меньше?

 
Все тики - тяжёлый режим. У Вас их вон 53 тысячи, тестер их всех протикать же должен, ещё до Вашего кода.
 
Все тики - тяжёлый режим. У Вас их вон 53 тысячи, тестер их всех протикать же должен, ещё до Вашего кода.
ВОПРОС. А можно ли заставить советника при режиме ВСЕ ТИКИ   на ничегонеделание( на пустоту) тратить времени меньше в МТ4 или в МТ5?
 
Нет, только изменить режим. Я использую цены открытия и тот код, который я Вам написал. Если стратегия не пипсовка, то такой точности не нужно.  
 
Нет, только изменить режим. Я использую цены открытия и тот код, который я Вам сбросил. Если стратегия не пипсовка, то такой точности не нужно.  

Спасибо за ценную информацию

 
Получается, что основную массу времени советник тратит на пустоту( на ничегонеделание)

это не пустота, тестер в этот момент трудится - тикает.

Не за что :)
 
это не пустота, тестер в этот момент трудится - тикает.

Не за что :)

Интересно....тикает - это наверное образное выражение... а какие же конкретно операции тестер делает с каждым тиком, если в программе под управлением которой он работает нет ни единого символа , который давал бы тестеру какую то команду? Я имею в виду вариант с пустым  void OnTick(). Или   OnTick() предписывает ему делать какие то одинаковые операции с каждым тиком?

 
Все тики - тяжёлый режим. У Вас их вон 53 тысячи, тестер их всех протикать же должен, ещё до Вашего кода.

Прогнал на МТ4  5 раз пустой void OnTick() на режиме ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ БАРОВ. 

Прогнал на МТ-4  5 раз пустой void OnTick() на режиме ВСЕ ТИКИ.

Разница минимальна(меньше 1 секунды). Хотя в первом случае программа "протикала" 3879 раз. А во втором случае - 53255 раз. Разница - 13 раз. А разница во времени намного меньше . А Вы говорите что ВСЕ ТИКИ - тяжелый режим.... Получается, что режим ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ с точки зрения временных затрат не намного легче.

Правда у меня шестиядерный процессор.

 
Нет, только изменить режим. Я использую цены открытия и тот код, который я Вам написал. Если стратегия не пипсовка, то такой точности не нужно.  

Ваши слова я понял так что все остальные стратегии кроме пипсовки можно тестировать на модели ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ. И точность исполнения кода при этом не пострадает.

Моя стратегия не пипсовочная( тейк профит - 10 п.), но большинство ордеров открываются на одном из тиков внутри минутной свечи. При тестировании ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ - из 160 ордеров, которые открывались НА КАЖДОМ ТИКЕ,  открылось только 120 и к тому же не по внутриминутным ценам( как предписывает код) Наверное данная модель некоторым НЕпипсовочным стратегиям так же не подходит.

