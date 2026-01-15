Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1383
Может таким образом?
Опять-же загвоздка, если запустить код во время ролловера, а не до него, то будет писать 50 тиков огромный спред и данная строка не имеет смысла.
Как исправить код?
Логика не очень. Зачем именно среднее значение от 50 тиков со счетчиком до лонгмакс, которые могут длиться долго.
Есть декларируемый спред в свойствах символа. Его изначально вносить инпут. А если не внесен, то получать. И если мы получаем увеличенный спред, то ошибочно считаем его за средний. Среднее значение на достаточно коротком отрезке и нужно что бы заметить изменение.
Если есть спред из инпут сравниваем на каждом тике и набираем среднее значение до нужного. Вопрос, что потом не запоминая промежуточных значений среднее не посчитать. Пользуюсь так, запоминаю все значения, и когда получаю последнее значение плюс один, прибавляю его к сумме и вычитаю первое, и сдвигаю нумерацию (в массиве А(n)=A(n+1)). Это дешевле, чем набирать счетчик до огромных значений. А до 10 - 20 значений переменные юзаю.
Не знаю что дороже SymbolInfoInteger или разница между Бид и Аск.)
Только слово "Плавающий", от этого и задача
погорячился.) Тогда логика веры правильности первых значений. Или подождать 10 минут, набрать статистику плавности изменения спреда за это время, найти средний минимальный участок из 50 или 100 тиков, и принять его за среднее. Контроль времени начала, что бы оно не попадало на время не работы бирж. Если уж по полной защите и от дурака тоже)
Вот это нужно как-то избежать.
Алгоритм рабочий, если только не запускать советник именно на ролловере, а это будет получатся постоянно после выходных.
один контроль, который надо избежать все равно придется заменить чем то. Время между тиками. Не сильно дорого. и если между тиками больше 10 секунд, что то не то.
Для ролловера нужно делать отдельные параметры времени: начало/окончание.
И ничего не делать в это время (кроме коммента "ролловер, ждём").
Был параметр "Работа по времени", сменил дилинг и запустил сов - сделку открыл на ролловере.
Время дилинга оказалось -1 gmt, вместо привычных +2 gmt
Поэтому возникло большое желание уйти от прописывания времени.
Если заменить "значение времени" на разницу между пришедшим(новым) временем и последним рассчитанным? подойдет?
Т.е. будем знать что пришло новое время:
-из нового дня
-из новой недели
-или с разницей больше указанной
