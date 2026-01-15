Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1363
Это системные настройки Windows вариантов много.
Я советую товарищу запустить " /portable" и тогда проблем не будет
Спасибо. Уже решил индикаторы в советник перетащить. Чтобы человек мог создать " /portable" версию нужна квалификация. А он обычный пользователь.
Ничего создавать не надо!!! Просто дописать в свойствах ярлыка
Ну вот, взял и продал всю секретную информацию. Сказали-же что надо иметь высшее образование, и желательно факультет по программированию…
Народ привет!!!
Есть возможность купить нетбук на процессоре ARM WM8650 800Мгц, но на нём стоит Система Windows CE 6.0
Либо можно поставить андроид 2.2
Вопрос: запуститься ли там терминал МТ4?
Или эти системы сильно устарели? Чтобы зря не купить и валялся потом.
Нет не запустится.
И дело не в устарелости, а том что там процессор с другой архитектурой.
И даже на Андроиде? Это же скажем так Линукс обычный.
Просто всегда терминалы на Винде и в телефоне запускал, не знаю как в других ОСях он работает.
Для чего? Для закрытия трейда частями. По 3-5 стоп-лоссов и тейк-профитов. Счёт netting
Всем добрый деньJ Решил я разделить свою Грааль машину на две версии . 1) для демо/реала и 2) для тестера и оптимизации. В версии для тестера и оптимизации стоит в самом начале он тик проверка на появление нового бара и вызов функции для подсчёта ордеров советника.
И всё хорошо работает- открывается при поступлении сигнала только 1 ордер как мне и надо. В версии для демо и реала я убрал проверку появления нового бара. Вызов функции для подсчёта ордеров советника я оставил, и о чудо при появлении сигнала открывается ордеров пока деньги не закончатся. Вот как выглядит функция подсчёта ордеров советника.
Вот
так в он тик вывожу в комент информацию о количестве ордеров и вызов самой функции.
Вопрос-то у меня такой, почему на тестере всё норм и по 1 ордеру открывается, хотя функция точно такая же , а если убираю проверку появления нового бара сразу стопка на сколько денег хватает? Подскажите плиз где я там накосячил-то опять?
p/s открытие ордера с тем же магиком и комментом.