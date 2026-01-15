Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1363

Это системные настройки Windows  вариантов много.

Я советую товарищу запустить " /portable" и тогда проблем не будет

  Спасибо. Уже решил индикаторы в советник перетащить. Чтобы человек мог создать " /portable" версию нужна квалификация. А он обычный пользователь.
 
Ничего создавать не надо!!! Просто дописать в свойствах ярлыка


 
Ну вот, взял и продал всю секретную информацию. Сказали-же что надо иметь высшее образование, и желательно факультет по программированию…

 
Да...блин прокололся)))
 

Народ привет!!!

Есть возможность купить нетбук на процессоре ARM WM8650 800Мгц, но на нём стоит  Система Windows CE 6.0

Либо можно поставить андроид 2.2

Вопрос: запуститься ли там терминал МТ4?

Или эти системы сильно устарели? Чтобы зря не купить и валялся потом.

Нет не запустится.

И дело не в устарелости, а том что там процессор с другой архитектурой.

 
И даже на Андроиде? Это же скажем так Линукс обычный.

Просто всегда терминалы на Винде и в телефоне запускал, не знаю как в других ОСях он работает.

 
Привет. Есть скрипт на MQL4/MQL5 для открытия множества лимитных ордеров? Чтобы рассчитывать их лот можно было от лота открытой позиции
Для чего? Для закрытия трейда частями. По 3-5 стоп-лоссов и тейк-профитов. Счёт netting
 

Всем добрый деньJ Решил я разделить свою Грааль машину на две версии . 1) для демо/реала и 2) для тестера и оптимизации. В версии для тестера и оптимизации стоит в самом начале он тик проверка на появление нового бара и вызов функции для подсчёта ордеров советника.

И всё хорошо работает- открывается при поступлении сигнала только 1 ордер как мне и надо. В версии для демо и реала я убрал проверку появления нового бара. Вызов функции для подсчёта ордеров советника я оставил, и о чудо при появлении сигнала открывается ордеров пока деньги не закончатся.  Вот как выглядит функция подсчёта ордеров советника.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  DATA_ORDERS.mqh |
//|                                                    ДАНЯ ГАГАРКИН |
//|                                     https://vk.com/danila_mastep |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "ДАНЯ ГАГАРКИН"
#property link      "https://vk.com/danila_mastep"
#property strict
   int count_orders_all,     //КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ОРДЕРОВ
   count_orders_market_all,  //КОЛИЧСТВО ВСЕХ РЫНОЧНЫХ ОРДЕРОВ
   count_orders_market_buy,  // КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ БАЙ ОРДЕРОВ
   count_orders_market_sell, // КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ СЕЛЛ ОРДЕРОВ
   
   count_orders_stop_buy,    //КОЛИЧЕСТВО СТОП БАЕВ
   count_orders_limit_buy,   // КОЛИЧЕСТВО ЛИМИТ БАЕВ
   
   count_orders_stop_sell,    //КОЛИЧЕСТВО СТОП СЕЛОВ
   count_orders_limit_sell;   //КОЛИЧЕСТВО ЛИМИТ СЕЛОВ
   
   
   double lot_orders_buy,     //ОБЪЁМ ЛОТА ПО БАЙ ОРДЕРАМ
         lot_orders_sell,      //ОБЪЁМ ЛОТА ПО СЕЛЛ ОРДЕРАМ
         balance_all,          // БАЛАНС ПО ВСЕМ ОРДЕРАМ
         balance_buy,         // БАЛАНС ПО ОРДЕРАМ БАЙ
         balance_sell;        // БАЛАНС ПО ОРДЕРАМ СЕЛЛ
         
         void data_orders(string comment="alt",int magik_number=123)
              {
         int I = 0;
   count_orders_all = 0;   //КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ОРДЕРОВ
   count_orders_market_all = 0; //КОЛИЧСТВО ВСЕХ РЫНОЧНЫХ ОРДЕРОВ
   count_orders_market_buy = 0;
   
   count_orders_stop_buy = 0;    //КОЛИЧЕСТВО СТОП БАЕВ
   count_orders_limit_buy = 0;   // КОЛИЧЕСТВО ЛИМИТ БАЕВ
   
   count_orders_stop_sell = 0;    //КОЛИЧЕСТВО СТОП СЕЛОВ
   count_orders_limit_sell = 0;   //КОЛИЧЕСТВО ЛИМИТ СЕЛОВ
   
   
  lot_orders_buy = 0;    //ОБЪЁМ ЛОТА ПО БАЙ ОРДЕРАМ
         lot_orders_sell = 0;      //ОБЪЁМ ЛОТА ПО СЕЛЛ ОРДЕРАМ
         balance_all = 0;          // БАЛАНС ПО ВСЕМ ОРДЕРАМ
         balance_buy = 0;         // БАЛАНС ПО ОРДЕРАМ БАЙ
         balance_sell = 0;        // БАЛАНС ПО ОРДЕРАМ СЕЛЛ
         
         
         
          for(int i = 0; i <= OrdersTotal();i ++) // перебор всех ордеров в цикле
          {
  
   if(OrderSelect(I , SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))// выбираем ордер по переменной цикла
   {
    if(OrderMagicNumber() != magik_number || OrderSymbol() !=Symbol()) // если ордер не нашь то
    {
    continue; // переходим на следующую итерацию
    
    }
    if(comment== OrderComment() || comment=="alt")// если коментарий нашь то 
    {
    count_orders_all+=1;
    if(OrderType()== OP_BUY)
    {
    count_orders_market_all+=1;
    count_orders_market_buy+=1;
    }
    if(OrderType()== OP_SELL)
    {
    count_orders_market_all+=1;
    count_orders_market_sell+=1;
    }
    if(OrderType()== OP_BUYSTOP)
    {
    count_orders_stop_buy+=1;
    }
    if(OrderType()== OP_BUYLIMIT)
    {
    count_orders_limit_buy+=1;
    
    }
    if(OrderType()== OP_SELLSTOP)
    {
    count_orders_stop_sell+=1;
    
    }
    if(OrderType()== OP_SELLLIMIT)
    {
    count_orders_limit_sell+=1;
    
    }
    
    
    
    }
         
         
              }
              }
              }


 Вот

так в он тик вывожу в комент информацию о количестве ордеров и вызов самой функции. 

    data_orders( Coment, Magik_number);// ПОЛУЧАЕМ ДАННЫЕ ПО ОРДЕРАМ
 
Comment("\n",
     "КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ ОРДЕРОВ = ",   count_orders_all,"\n","\n"
   "КОЛИЧЕСТВО  ВСЕХ РЫНОЧНЫХ ОРДЕРОВ = ",   count_orders_market_all,"\n","\n" 
   "КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ БАЙ ОРДЕРОВ = ",    count_orders_market_buy,"\n","\n" 
   
   "КОЛИЧЕСТВО СТОП БАЕВ = ",    count_orders_stop_buy,"\n","\n" 
   "КОЛИЧЕСТВО ЛИМИТ БАЕВ = ",   count_orders_limit_buy,"\n","\n" 
   
   "КОЛИЧЕСТВО СТОП СЕЛОВ = ",  count_orders_stop_sell,"\n","\n" 
   "КОЛИЧЕСТВО ЛИМИТ СЕЛОВ = ",    count_orders_limit_sell,"\n","\n"
   
   
  "ЛОТ БАЙ ОРДЕРОВ = ", lot_orders_buy,"\n", 
         "ЛОТ СЕЛ ОРДЕРОВ = ",          lot_orders_sell,"\n","\n" 
         "БАЛАНС ПО ВСЕМ ОРДЕРАМ  = ",         balance_all,"\n","\n"  
        "БАЛАНС ПО БАЙ ОРДЕРАМ  = ",          balance_buy,"\n","\n" 
         "БАЛАНС ПО СЕЛ ОРДЕРАМ= " ,       balance_sell,"\n","\n"
         );
  

Вопрос-то у меня такой, почему на тестере всё норм и по 1 ордеру открывается, хотя функция точно такая же , а если убираю проверку появления нового бара сразу стопка на сколько денег хватает? Подскажите плиз где я там накосячил-то опять?

p/s открытие ордера с тем же магиком и комментом.  

 
Вопрос наверное простой и наивный, но я уже голову сломал  HistorySelectByPosition(ORDER_MAGIC==1) мне нужна история позиций с магик = 1. Что то я не догоняю. Чтобы я ни делал не получаю историю. Куда надо вносить номер магика?Поможите люди добрые!
