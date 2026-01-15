Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1278

Новый комментарий
 

не могу сообразить в чем тут дело, должен вроде грубо говоря получиться спред, почему на йене такое большое значение?

void OnStart()
  {
   Test();
   Test2();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Test()
  {
   double _bid=SymbolInfoDouble("GBPUSD",SYMBOL_BID);
   double _ask=SymbolInfoDouble("GBPUSD",SYMBOL_ASK);
   int abc=MathAbs(_bid-_ask)/_Point;
   double abc2=MathAbs(_ask-_bid)/_Point;
   Print("...............___________..............."+
         "\n"+"abc: ",abc,
         "\n"+"abc2: ",abc2);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Test2()
  {
   double _bid=SymbolInfoDouble("USDJPY",SYMBOL_BID);
   double _ask=SymbolInfoDouble("USDJPY",SYMBOL_ASK);
   int abc=MathAbs(_bid-_ask)/_Point;
   double abc2=MathAbs(_ask-_bid)/_Point;
   Print("...............___________..............."+
         "\n"+"abc3: ",abc,
         "\n"+"abc4: ",abc2);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

результат

abc: 11

abc2: 11.99999999998979

abc3: 400

abc4: 400.0000000004888

 
Fast235:

не могу сообразить в чем тут дело, должен вроде грубо говоря получиться спред, почему на йене такое большое значение?

результат

abc: 11

abc2: 11.99999999998979

abc3: 400

abc4: 400.0000000004888

Поинт не тот скорее всего. Печатаю в тесте все данные, и результат и расчетные. Помогает часто время беречь.)

 
Valeriy Yastremskiy:

Поинт не тот скорее всего. Печатаю в тесте все данные, и результат и расчетные. Помогает часто время беречь.)

точно, через F5 запускал из редактора, а как сделать "тот" на мультивалютнике? нужно расстояние в пунктах получать, перемножать поинты что-ли

 
Fast235:

точно, через F5 запускал из редактора, а как сделать "тот" на мультивалютнике? нужно расстояние в пунктах получать, перемножать поинты что-ли

А поинты вы какие берете ? С той пары на которой стоит скрипт?
 
Vladislav Andruschenko:
А поинты вы какие берете ? С той пары на которой стоит скрипт?

через F5 с редактора, запускался отладчик без точек-остановки, там 5-знак стоит в нем, в скрипте уже все работает на своих парах, но как в советнике мультисимвольном, простым способом получить правильные поинты?

похоже через 

SYMBOL_DIGITS или SYMBOL_POINT
 
Fast235:

через F5 с редактора, запускался отладчик без точек-остановки, там 5-знак стоит в нем, в скрипте уже все работает на своих парах, но как в советнике мультисимвольном, простым способом получить правильные поинты?

похоже через 

SymbolInfoDouble("",SYMBOL_POINT);
 
Доброго времени суток. Подскажите, может у кого есть модуль для мастера mql5 для открытия 2-х ордеров одновременно в одном направлении (2-а ордера для хеджинга или 1 ордер с частичным закрытием для нетинга) с выставлением стоп-лоса по этим двум позициям и перевод в безубыток при срабатывании тейк-профита первого ордера и тралом 2 ордера. Заранее спасибо. 
Мастер MQL5: Создание эксперта без программирования
Мастер MQL5: Создание эксперта без программирования
  • www.mql5.com
При создании автоматических торговых систем возникает необходимость написания алгоритмов анализа рыночной ситуации и генерации торговых сигналов, алгоритмов сопровождения открытых позиций, систем управления капиталом и контроля риска торговли. После того как код модулей написан самой сложной задачей является компоновка всех частей и отладка...
 

Ткните носом в простой код, вычисляющий угол движения цены. На картинке ниже показано.


 
Если записывать расчетные значения в журнал или файл, то чем это поможет?
 
Valeriy Yastremskiy:

В журнал или файл расчетные значения пишите, возможно старые берет, от предыдущих сделок, не корректно обновляет, причин много может быть.

Если записывать  в журнал или файл расчетные значения, то как это поможет?

1...127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285...2693
Новый комментарий