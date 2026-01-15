Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1278
не могу сообразить в чем тут дело, должен вроде грубо говоря получиться спред, почему на йене такое большое значение?
результат
abc: 11
abc2: 11.99999999998979
abc3: 400
abc4: 400.0000000004888
Поинт не тот скорее всего. Печатаю в тесте все данные, и результат и расчетные. Помогает часто время беречь.)
точно, через F5 запускал из редактора, а как сделать "тот" на мультивалютнике? нужно расстояние в пунктах получать, перемножать поинты что-ли
А поинты вы какие берете ? С той пары на которой стоит скрипт?
через F5 с редактора, запускался отладчик без точек-остановки, там 5-знак стоит в нем, в скрипте уже все работает на своих парах, но как в советнике мультисимвольном, простым способом получить правильные поинты?
похоже через
SYMBOL_DIGITS или SYMBOL_POINT
Ткните носом в простой код, вычисляющий угол движения цены. На картинке ниже показано.
В журнал или файл расчетные значения пишите, возможно старые берет, от предыдущих сделок, не корректно обновляет, причин много может быть.
Если записывать в журнал или файл расчетные значения, то как это поможет?