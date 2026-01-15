Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1273
Доброго времени суток!
Подскажите плиз, сижу на мт4, нужно нарисовать прямоугольник и залить его бордовым/оранжевы/зеленым цветом
С этим вопросов нет))
Но! Подскажите, какого лысого, кхм, ветрикальные и горизонтальные полоски сетки разного цвета??
Скринчики прикрепил
Очень прошу помочь, руководитель требует чтобы они были одного серого цвета, и не разрешает подбирать цвет сетки, мол это костыль...
Предложите руководителю смешать разные краски, зелёную с синей и коричневую с синей, и получить серый цвет.
если не ошибаюсь. то для прямоугольника должно работать свойство OBJPROP_BACK
если true , то будет закрашенный
если fakse, то будет прозрачным - как у Вас на скриншоте
Да, и у меня было на заднем плане
А если включить, то вся сетка приобретает зеленый/синий оттенок. Мдя
Но спасибо, будет хоть что сказать руководителю))
Честно говоря, не понял при чем тут это))
Во-первых, сетка серого цвета
Во-вторых, ладно когда на переднем плане, но почему на заднем "сереет" только горизонтальная сетка?
Такое чувство, что вертикальная и горизонтальная сетки на разных слоях, и под вертикальную объект не загнать даже соответсвующим свойством. Дичь какая-то((
К тому, что цвет смешивается при наложении.
сетка в терминале - не несёт функциональной нагрузки, и вообще видимо историческое наследие :-)
поищите в CodeBase, должны быть индикаторы линующие график разумно+правильно как масштабка на обычном графике, по круглым уровням и времени. По мере надобности поправьте там цвета/стили
или
Спасибо, помогло! В int дело было
1) Лично я согласен, и будь моя воля просто вырубил бы ее и запретил включать в коде. Но низзя)
2) Спасибо, но там не нашел решения (везде решается через объект OBJ_VLINE, мне это не подходит), копаю по-своему