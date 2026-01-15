Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1273

Доброго времени суток!

Подскажите плиз, сижу на мт4, нужно нарисовать прямоугольник и залить его бордовым/оранжевы/зеленым цветом

С этим вопросов нет))


Но! Подскажите, какого лысого, кхм, ветрикальные и горизонтальные полоски сетки разного цвета??

Скринчики прикрепил


Очень прошу помочь, руководитель требует чтобы они были одного серого цвета, и не разрешает подбирать цвет сетки, мол это костыль...

Файлы:
Screenshot_182.png  2 kb
Screenshot_183.png  2 kb
 
alex_xss:

Предложите руководителю смешать разные краски, зелёную с синей и коричневую с синей, и получить серый цвет.

 
alex_xss:

если не ошибаюсь. то для прямоугольника должно работать свойство OBJPROP_BACK 

если true , то будет закрашенный

если fakse, то будет прозрачным - как у Вас на скриншоте

Да, и у меня было на заднем плане

А если включить, то вся сетка приобретает зеленый/синий оттенок. Мдя

Но спасибо, будет хоть что сказать руководителю))

Честно говоря, не понял при чем тут это))

Во-первых, сетка серого цвета

Во-вторых, ладно когда на переднем плане, но почему на заднем "сереет" только горизонтальная сетка?

Такое чувство, что вертикальная и горизонтальная сетки на разных слоях, и под вертикальную объект не загнать даже соответсвующим свойством. Дичь какая-то((

 
сетка в терминале - не несёт функциональной нагрузки, и вообще видимо историческое наследие :-) 

поищите в CodeBase, должны быть индикаторы линующие график разумно+правильно как масштабка на обычном графике, по круглым уровням и времени. По мере надобности поправьте там цвета/стили

 
Maxim Kuznetsov:

сетка в терминале - не несёт функциональной нагрузки, и вообще видимо историческое наследие :-) 

поищите в CodeBase, должны быть индикаторы линующие график разумно+правильно как масштабка на обычном графике, по круглым уровням и времени. По мере надобности поправьте там цвета/стили

1) Лично я согласен, и будь моя воля просто вырубил бы ее и запретил включать в коде. Но низзя)

2) Спасибо, но там не нашел решения (везде решается через объект OBJ_VLINE, мне это не подходит), копаю по-своему

