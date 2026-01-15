Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1281
После MT5 ощущение от работы MT4 просто ужасное.
Николай, есть вопрос по работе OnCalculate в МТ5.
Когда запускается индикатор происходит ли однократный вызов OnCalculate после OnInit? Или индикатор ждёт тика?
Подскажите, пожалуйста, простым языком в чем разница этих функций?
Если вызвать первую функцию с параметром -1, то она вернёт количество всех ордеров в терминале по текущему символу (независимо от их типа).
Вторая функция вернёт количество только тех ордеров, тип которых ей передан в качестве параметра.
Никакой, но Я бы использовал вторую, но со вставкой: || Order_Type == -1
Визуально вроде нет разницы. Кроме непонятного этого: || Order_Type == -1
Если задать в параметр -1, то учитываем Buy и Sell, что вполне логично для универсальности функции
ааааа, понятно, спасибо
Никакой, но Я бы использовал вторую, но со вставкой: || Order_Type == -1
Спасибо, понял!
После OnInit вызывается однократно, после ждёт тика.
Спасибо, у меня странно повёл себя индикатор, который на четвёрке работает без проблем. На парах, где нет тика не отрисовывался.Хотя, принтует OnCalculate при старте. Возможно обновить график нужно? ChartRedraw? Потому, что отрисовка происходит только при приходе тика.
Советую активно использовать штатный debug.
Это знаете, как у Вас ужасное ощущение от МТ4, так и я с чувством внутреннего неприятия, пытаюсь ковырятся в МТ5, аж всё вскипает внутри , тут уж не до дебага