Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Andrei Sokolov #:

Не разобрался, это когда разбирался и в каком-то конкретном месте что-то не понятно, а он не разбирался.

вы рядом сидели со мной, чтобы такие вещи писать? как то подтвердить можете, что я не разбирался?

 
законопослушный гражданин #:

Советник же с этого ресурса. В шапке есть автор. Почему бы не задать Ваш вопрос ему?

 
Artyom Trishkin #:

вчера еще спросил. в теме обсуждения его советника.

 
законопослушный гражданин #:

 как то подтвердить можете, что я не разбирался?

  

 
Andrei Sokolov #:

  

если помочь нечем, давайте просто мимо, а...

я к специалистам тут обращался,как новичок, а не к воспитателям.

 
законопослушный гражданин #:

а давайте без давайте

 
законопослушный гражданин #:

вчера еще спросил. в теме обсуждения его советника.

Последняя активность автора в 2016...
 
Vitaly Murlenko #:

Там 1600 строк кода. Написано профессионально. Логика работы советника не прослеживается сходу. Он не разберётся, если новичок.

Там в строках 361 и 362 есть такой код:

По всей видимости условие "на одном баре один ордер" не выполняется. Скорее всего копать нужно отсюда.

Вообще, чужой код, тем более такой, как этот - это прежде всего крипторгамма. Чес-слово - не хочется вникать в логику работы 1600 строк кода.

профессионально и "логика не прослеживается сразу" - это антитезы

положа руку на сердце - обсуждаемый код больше похож на плод рефактора после декомпила. Старый, комменты дублирующие код, через строку, префиксы li_ gb_

или автор во времена оны учился по декомпилам и это плод учёбы..

 
Tretyakov Rostyslav #:

Косяка нет, советник торгует на указанном таймфрейме

если ты укажешь М1, то и торговать будет один ордер в минуту

нет. немного не так.

input  ENUM_TIMEFRAMES ControlPeriod   = PERIOD_H1;        // Период, на котором принимаем решение

этой функцией выбирается период, внутри бара которого ищется сигнал.

т.е. внутри бара 60мин, в течение №-ого количества минут от времени открытия бара Н1 (задается параметром LifeStart_minList) ищется сигнал

далее все так как вы сказали: есть сигнал сов. торгует одним ордером в одну минуту.

 datetime ldt_BeginBarControl = iTime (gs_Symbol, gi_ControlPeriod, 0);
    //---- Условие - на одном баре открывается один ордер
    if (gdt_NewBarControl == ldt_BeginBarControl) {return;}

эта функция должна отвечать за то, чтобы (внутри /в течение) бара Н1,  открывался один ордер в час, а не один ордер в минуту.

Мне же нужно чтобы внутри  бара Н1 открылся только один ордер, но эта функция как будто не работает

 
Maxim Kuznetsov #:

профессионально и "логика не прослеживается сразу" - это антитезы

положа руку на сердце - обсуждаемый код больше похож на плод рефактора после декомпила. Старый, комменты дублирующие код, через строку, префиксы li_ gb_

или автор во времена оны учился по декомпилам и это плод учёбы..

с этими префиксами всю башку сломал.....

