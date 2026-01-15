Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1978
Не разобрался, это когда разбирался и в каком-то конкретном месте что-то не понятно, а он не разбирался.
вы рядом сидели со мной, чтобы такие вещи писать? как то подтвердить можете, что я не разбирался?
Советник же с этого ресурса. В шапке есть автор. Почему бы не задать Ваш вопрос ему?
вчера еще спросил. в теме обсуждения его советника.
как то подтвердить можете, что я не разбирался?
если помочь нечем, давайте просто мимо, а...
я к специалистам тут обращался,как новичок, а не к воспитателям.
а давайте без давайте
вчера еще спросил. в теме обсуждения его советника.
Там 1600 строк кода. Написано профессионально. Логика работы советника не прослеживается сходу. Он не разберётся, если новичок.
Там в строках 361 и 362 есть такой код:
По всей видимости условие "на одном баре один ордер" не выполняется. Скорее всего копать нужно отсюда.
Вообще, чужой код, тем более такой, как этот - это прежде всего крипторгамма. Чес-слово - не хочется вникать в логику работы 1600 строк кода.
профессионально и "логика не прослеживается сразу" - это антитезы
положа руку на сердце - обсуждаемый код больше похож на плод рефактора после декомпила. Старый, комменты дублирующие код, через строку, префиксы li_ gb_
или автор во времена оны учился по декомпилам и это плод учёбы..
Косяка нет, советник торгует на указанном таймфрейме
если ты укажешь М1, то и торговать будет один ордер в минуту
нет. немного не так.
этой функцией выбирается период, внутри бара которого ищется сигнал.
т.е. внутри бара 60мин, в течение №-ого количества минут от времени открытия бара Н1 (задается параметром LifeStart_minList) ищется сигнал
далее все так как вы сказали: есть сигнал сов. торгует одним ордером в одну минуту.
эта функция должна отвечать за то, чтобы (внутри /в течение) бара Н1, открывался один ордер в час, а не один ордер в минуту.
Мне же нужно чтобы внутри бара Н1 открылся только один ордер, но эта функция как будто не работает
профессионально и "логика не прослеживается сразу" - это антитезы
положа руку на сердце - обсуждаемый код больше похож на плод рефактора после декомпила. Старый, комменты дублирующие код, через строку, префиксы li_ gb_
или автор во времена оны учился по декомпилам и это плод учёбы..
с этими префиксами всю башку сломал.....