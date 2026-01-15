Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1271
При ручном перезапуске терминала изменения не всегда сохраняются в дефолтный профиль. Что это может быть? При каких обстоятельствах
настройки сохраняются наверняка? Может быть, советники/индикаторы должны провисеть какое то минимальное время чтобы настройки сбросились на диск?
Windows Server 2012 R2 Standard x64, IE 11, RDP, UAC, 2 x Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS), Memory: 2970 / 3999 Mb, Disk: 2 / 19 Gb
Терминал МТ4. Пробовал нескольких брокеров.
Здравствуйте.
Прошу помощи. Не могу разобраться с файловыми операциями в MQL4. Вот код :
Создает файл Test EURUSD.csv - все ок. Запись "0.1" в файле присутствует.
А вот читать не хочет : в журнале выдает "Lot = 0.0"
При компиляции ошибок не выдает.
Я уже "мозг сломал" - не пойму, где ошибка.
Заранее благодарен всем кто поможет.
Приведите весь код
Почти весь. Но я и отдельно считал: double iK2 = (numPosOr - numStepCount) / numPosOr - получалось = 0
По моему ошибка здесь
Спасибо, но не помогло. В журнал все равно нулевой результат вывело.
Еще
замените функцию
FileReadDouble(filehandle,DOUBLE_VALUE);
на
FileReadNumber(filehandle);
Алексей, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
После замены функции - заработало.
Хотел бы узнать у специалистов - такая заготовка для эксперта правильная или лучше по другому, как то организовать логику ?
numPosOr = 4;
numStepCount = 1;
iK = (numPosOr - numStepCount) / numPosOr;
Почему при таком расчете у меня iK получается = 0?
Неужели некому подсказать?
а в чём у Вас загвоздка ? что Вы хотите получить от Вашей функции ?
в вкратце - может я пойму, тогда и будем вместе искать способ решения